Eşref Rüya Kadrosundan Ayrılan Tolga Tekin, Diziyi Neden Takipten Çıktığını Açıkladı

Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2026 - 11:15

Sevilen dizi Eşref Rüya'nın son bölümünde kadroda ciddi bir ayrılık yaşanmıştı. Müslüm karakterine hayat veren Tolga Tekin, ölerek diziye veda ederken Tekin, diziden ayrılır ayrılmaz dizinin resmi hesabını takipten çıkmıştı. Tolga Tekin'den bu konuda açıklama geldi.

Ekranların fenomen haline gelen dizisi Eşref Rüya'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde sarsıcı bir ayrılık yaşandı. Müslüm karakterine hayat veren Tolga Tekin, ölerek diziye veda ederken Tekin ayrılık sahnesi yayınlanır yayınlanmaz dizi ve yapım şirketini Instagram'dan takipten çıktı. Tolga Tekin'in takipten çıkma hamlesi gündemden düşmezken oyuncudan açıklama geldi.

2. Sayfa kameralarına konuşan Tolga Tekin, takipten çıkma olayı hakkında “Eşref Rüya sayfasını takipten çıktım. Çünkü diziden ayrıldım. Çok sevdiğim ve severek çalıştığım bir işti. Devamlı karşıma gelmesin, hüzünlenmeyeyim diye takipten çıktım.” dedi.

Eşref Rüya'dan ayrılan Tolga Tekin'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
