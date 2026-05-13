Yıllar Sonra Setlere Dönen Gamze Özçelik’in Setten İlk Kareleri Paylaşıldı!

13.05.2026 - 12:54

Gamze Özçelik, uzun bir aranın ardından 'Operasyon Alesta' dizisiyle ekranlara dönüyor. Tabii platformunda yayınlanacak Üs Yapım imzalı proje, setten paylaşılan ilk karelerle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Afrika'da geçen askeri temalı dizide Özçelik, Zeynep adlı idealist bir mühendisi canlandırıyor. Yunus Ozan Korkut'un yönettiği, Onur Böber'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. Gelin detaylara geçelim…

Uzun süredir oyunculuktan uzak duran Gamze Özçelik, Operasyon Alesta dizisiyle setlere iddialı bir dönüş yaptı.

Üs Yapım tarafından hazırlanan ve Süreyya Yaşar Önal liderliğinde yürütülen proje, tabii dijital platformunun en dikkat çekici içeriklerinden biri olmaya aday. Askeri ve stratejik temalı dizi, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın doğrudan desteğiyle hayata geçiriliyor.

Setten paylaşılan ilk kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 👇

Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut, senaryosunda ise Onur Böber bulunuyor. Geniş oyuncu kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran ve Fırat Çelik gibi isimler dikkat çekiyor. Aslıhan Güner, Ersin Arıcı ve Mehmet Bozdoğan da kadronun kilit karakterlerini oluşturuyor. Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz de dizide rol alıyor. Gamze Özçelik, hikayede Afrika'da görev yapan Zeynep karakterine hayat veriyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
