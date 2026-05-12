Şeytan Marka Giyer 2 Filminin Yıldız Oyuncularının Projeden Kazandığı Ücretler Dudak Uçuklattı
Sinema dünyasında büyük bir merakla beklenen Şeytan Marka Giyer 2, vizyona girmesiyle birlikte gişe rekorlarını altüst etmeye başladı. İlk haftasında dünya çapında 300 milyon dolar sınırını aşan yapım, sadece hikayesiyle değil başrol oyuncularının kazançlarıyla da gündeme oturdu.
Filmin yakaladığı büyük ticari başarı, yapımın efsane kadrosunun banka hesaplarına ciddi miktarlar olarak yansıyacak. Aradan geçen 20 yılın ardından yeniden bir araya gelen ünlü isimlerin projeden alacakları paylar netlik kazandı. Kült haline gelen ilk filmin mirasını taşıyan devam halkası, oyuncularına adeta bir servet kazandırdı. Sinema sektöründeki mali dengeleri değiştiren bu gelirler, Hollywood kulislerinde en çok konuşulan konular arasına girdi. Hem sabit ücretler hem de gişe primleriyle birlikte başrollerin toplam kazancı dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.
Kaynak: Independent
Şeytan Marka Giyer 2 filminin küresel çaptaki başarısı, başrol oyuncuları Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt için dev bir kazanç kapısı araladı.
Anne Hathaway, Runway dergisinin yazı işleri müdürü Andy Sachs olarak ekrana dönerken, kazandığı bu ücretle kariyerindeki en yüksek meblağlardan birine ulaştı.
