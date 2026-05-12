Şeytan Marka Giyer 2 Filminin Yıldız Oyuncularının Projeden Kazandığı Ücretler Dudak Uçuklattı

Variety tarafından paylaşılan bilgilere göre, her üç oyuncuya da başlangıç aşamasında 12,5 milyon dolarlık sabit bir ücret ödendi. Miranda Priestly karakterine yeniden hayat veren Meryl Streep, projenin merkezinde yer almasına rağmen diğer başrollerle aynı sabit ücreti kabul ederek dikkat çekti. Ancak oyuncuların kazancı sadece bu rakamla sınırlı kalmayacak, gişe gelirlerinden alacakları paylarla birlikte bu miktar çok daha yukarı çıkacak. Sinema uzmanları, filmin hasılat başarısı sürdükçe her bir oyuncunun cebine girecek toplam paranın 20 milyon doları geçeceğini öngörüyor.