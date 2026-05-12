Şeytan Marka Giyer 2 Filminin Yıldız Oyuncularının Projeden Kazandığı Ücretler Dudak Uçuklattı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.05.2026 - 15:29 Son Güncelleme: 12.05.2026 - 15:30

Sinema dünyasında büyük bir merakla beklenen Şeytan Marka Giyer 2, vizyona girmesiyle birlikte gişe rekorlarını altüst etmeye başladı. İlk haftasında dünya çapında 300 milyon dolar sınırını aşan yapım, sadece hikayesiyle değil başrol oyuncularının kazançlarıyla da gündeme oturdu. 

Filmin yakaladığı büyük ticari başarı, yapımın efsane kadrosunun banka hesaplarına ciddi miktarlar olarak yansıyacak. Aradan geçen 20 yılın ardından yeniden bir araya gelen ünlü isimlerin projeden alacakları paylar netlik kazandı. Kült haline gelen ilk filmin mirasını taşıyan devam halkası, oyuncularına adeta bir servet kazandırdı. Sinema sektöründeki mali dengeleri değiştiren bu gelirler, Hollywood kulislerinde en çok konuşulan konular arasına girdi. Hem sabit ücretler hem de gişe primleriyle birlikte başrollerin toplam kazancı dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.

Kaynak: Independent

Şeytan Marka Giyer 2 filminin küresel çaptaki başarısı, başrol oyuncuları Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt için dev bir kazanç kapısı araladı.

Variety tarafından paylaşılan bilgilere göre, her üç oyuncuya da başlangıç aşamasında 12,5 milyon dolarlık sabit bir ücret ödendi. Miranda Priestly karakterine yeniden hayat veren Meryl Streep, projenin merkezinde yer almasına rağmen diğer başrollerle aynı sabit ücreti kabul ederek dikkat çekti. Ancak oyuncuların kazancı sadece bu rakamla sınırlı kalmayacak, gişe gelirlerinden alacakları paylarla birlikte bu miktar çok daha yukarı çıkacak. Sinema uzmanları, filmin hasılat başarısı sürdükçe her bir oyuncunun cebine girecek toplam paranın 20 milyon doları geçeceğini öngörüyor.

Anne Hathaway, Runway dergisinin yazı işleri müdürü Andy Sachs olarak ekrana dönerken, kazandığı bu ücretle kariyerindeki en yüksek meblağlardan birine ulaştı.

Emily Blunt ise artık lüks bir moda devini yöneten Emily Charlton rolüyle kadrodaki yerini alarak aynı kazanç tablosuna dahil oldu. Yaklaşık 100 milyon dolar bütçeyle çekilen devam filmi, daha şimdiden maliyetini katlayarak kar etmeye başladı. İlk filmin 35 milyon dolarlık bütçesine karşılık elde ettiği 326 milyon dolarlık başarının, bu yeni filmle çok daha geride kalacağı tahmin ediliyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
