Soy Filminin Çekimlerine Başlamıştı: Farah Zeynep Abdullah Vücudundaki Morlukları Paylaştı

İstanbul’un tarihi atmosferinde çekimleri tüm hızıyla süren Soy filmi, uluslararası standartlardaki prodüksiyon kalitesiyle sinema dünyasında büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. İtalyan yönetmen Maxime Alexandre’ın vizyonuyla şekillenen proje, yaklaşık beş haftalık yoğun bir çalışma takviminin ardından post-prodüksiyon aşaması için Fransa’ya taşınacak.

Filmin zengin oyuncu kadrosunda başrolleri paylaşan Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'a, usta isimler Tuba Büyüküstün, Tamer Levent ve Erdal Küçükkömürcü eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Melih Özyılmaz gibi başarılı oyuncular da kilit rollerde yer alıyor. Korku ve dram unsurlarını harmanlayan yapım, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki sinema iş birliğinin en iddialı örneklerinden biri olarak vizyon yolculuğuna hazırlanıyor.