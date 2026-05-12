Soy Filminin Çekimlerine Başlamıştı: Farah Zeynep Abdullah Vücudundaki Morlukları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
12.05.2026 - 11:57 Son Güncelleme: 12.05.2026 - 12:01

Türkiye ve Suudi Arabistan ortaklığında çekilen Soy filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, setten paylaştığı son karelerle gündeme geldi. Barış Arduç ile başrolü paylaşan oyuncu, çekimler sırasında vücudunda oluşan morlukları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İtalyan yönetmen Maxime Alexandre’ın yönettiği korku türündeki yapımın, oyuncuların fiziksel sınırlarını zorladığı görüldü. İstanbul’da süren yoğun çekim maratonunda Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı görüntüler, setin zorlu geçtiğini ortaya koydu.

Farah Zeynep Abdullah, çekim süreci devam eden Soy filminin setinde vücudunda oluşan morlukları paylaştı.

Barış Arduç ile başrolü paylaştığı yapım için kamera karşısına geçen oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden son durumunu gösterdi. Kollarındaki ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morlukları takipçileriyle paylaşan Farah Zeynep Abdullah, endişe yarattı. Filmin korku ve gerilim yüklü senaryosu nedeniyle oyuncuların fiziksel olarak zorlandığı bu karelerle anlaşıldı.

Soy filminin konusu ne? Soy filminin kadrosunda kimler var?

İstanbul’un tarihi atmosferinde çekimleri tüm hızıyla süren Soy filmi, uluslararası standartlardaki prodüksiyon kalitesiyle sinema dünyasında büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. İtalyan yönetmen Maxime Alexandre’ın vizyonuyla şekillenen proje, yaklaşık beş haftalık yoğun bir çalışma takviminin ardından post-prodüksiyon aşaması için Fransa’ya taşınacak. 

Filmin zengin oyuncu kadrosunda başrolleri paylaşan Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'a, usta isimler Tuba Büyüküstün, Tamer Levent ve Erdal Küçükkömürcü eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Melih Özyılmaz gibi başarılı oyuncular da kilit rollerde yer alıyor. Korku ve dram unsurlarını harmanlayan yapım, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki sinema iş birliğinin en iddialı örneklerinden biri olarak vizyon yolculuğuna hazırlanıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
