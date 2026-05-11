Palu Ailesi Belgeseli Yayınlandı: Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de Damga Vuran Olayları Hatırlıyoruz!

Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2026 - 18:32

HBO Max'te yayınlanan Palu Ailesi: Karanlık Sarmal belgeseli gündeme bir kez daha damga vurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan aile üyeleri tutuklanmış ve yaşananlar uzun süre konuşulmuştu. Belgeselin yayınlanmasının ardından davaya damga vuran ve bilinmeyen detaylar yeniden su yüzüne çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Palu ailesi, programın gelmiş geçmiş en çok konuşulan konularından biri oldu.

Türkiye'yi sarsan açıklamaların ve gelişmelerin yaşandığı programda Palu ailesiyle ilgili gerçekler ortaya çıkmış ve aile üyeleri tutuklanmıştı. 2018 Aralık'ta Türkiye gündemine gelen aile, HBO Max'in Palu Ailesi: Karanlık Sarmal belgeseliyle 8 yıl sonra yeniden gündem oldu.

Anne Havva Palu 2018 Aralık'ta, oğulları İsa ve Fatih Palu ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Programda 2008 yılında kaybolan kızı Meryem ile ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunmasını istemişti.

Ancak olaylar o kadar büyüdü ki ailenin programın farklı yayınlarında ortaya çıkan bilgilerle ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı önemli iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialar ve yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'de yürütülen davada 13 Şubat 2020'de aile üyeleri çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Anne Havva Palu'nun 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü ifade ettiği ortaya çıkmıştı.

Aynı ifadede yer alan bilgiye göre Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömülmüştü. 

Anne Havva Palu, yine 2011 tarihli ifadesinde torunu Melike'ye ise 'içine cin kaçtığı gerekçesiyle' yine Tuncer Ustael tarafından önce ispirto, sonra da sirke içirildiğini söylemiş, Melike de kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Havva Palu'nun ifadesinde yer alan bilgiye göre Havva Palu Melike'yi yıkadığını, beyaz bir çarşafa sardıktan sonra gömdü. Bu ifadeyi aile üyeleri desteklerken yeniden soruşturma açılmıştı. Ancak yargı süreci devam ederken, Palu ailesi ifadesini tamamen değiştirdi ve ifadede yer alan bilgileri 'tehdit altında' verdiğini söyledi.

Tuncer Ustael'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu'yu 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı. Fatih Palu'ya ise suçun işlendiği tarihte yaşı 18'den küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanıklara ise tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak yalnızca yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Tuncer Ustael ile aynı cezaevinde yatan bazı tutuklu ve hükümlüler Müge Anlı ile Tatlı Sert'i arayarak, Ustael'in 'dışkıya ayet yazarak büyü yaptığını' öne sürdü ve cezaevindeki diğer kişileri korkutmaya çalıştığını dile getirmişti. Aynı dönem Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile de bir araya gelen Palu ailesinin doktora görünmesi önerilmişti. Son olarak Tuncer Ustael dışında tüm aile üyeleri tahliye edilmişti.

Merakla beklenen Palu Ailesi: Karanlık Sarmal belgeseli de bir ailenin manipülasyon, karanlık inançlar, şiddet, cinsel istismar, cinayet, delil karartma ve yalanlarla örülü çarpık dünyasını ele alıyor. Aile ve dava süreciyle ilgili bilinmeyen detaylar belgeselde yer alıyor.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
