Palu Ailesi Belgeseli Yayınlandı: Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de Damga Vuran Olayları Hatırlıyoruz!
HBO Max'te yayınlanan Palu Ailesi: Karanlık Sarmal belgeseli gündeme bir kez daha damga vurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan aile üyeleri tutuklanmış ve yaşananlar uzun süre konuşulmuştu. Belgeselin yayınlanmasının ardından davaya damga vuran ve bilinmeyen detaylar yeniden su yüzüne çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Palu ailesi, programın gelmiş geçmiş en çok konuşulan konularından biri oldu.
Anne Havva Palu 2018 Aralık'ta, oğulları İsa ve Fatih Palu ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Programda 2008 yılında kaybolan kızı Meryem ile ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunmasını istemişti.
Anne Havva Palu'nun 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü ifade ettiği ortaya çıkmıştı.
Tuncer Ustael'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Merakla beklenen Palu Ailesi: Karanlık Sarmal belgeseli de bir ailenin manipülasyon, karanlık inançlar, şiddet, cinsel istismar, cinayet, delil karartma ve yalanlarla örülü çarpık dünyasını ele alıyor. Aile ve dava süreciyle ilgili bilinmeyen detaylar belgeselde yer alıyor.
