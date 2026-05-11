Palu Ailesi Belgeseli Yayınlandı: Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de Damga Vuran Olayları Hatırlıyoruz!

Aynı ifadede yer alan bilgiye göre Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömülmüştü.

Anne Havva Palu, yine 2011 tarihli ifadesinde torunu Melike'ye ise 'içine cin kaçtığı gerekçesiyle' yine Tuncer Ustael tarafından önce ispirto, sonra da sirke içirildiğini söylemiş, Melike de kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Havva Palu'nun ifadesinde yer alan bilgiye göre Havva Palu Melike'yi yıkadığını, beyaz bir çarşafa sardıktan sonra gömdü. Bu ifadeyi aile üyeleri desteklerken yeniden soruşturma açılmıştı. Ancak yargı süreci devam ederken, Palu ailesi ifadesini tamamen değiştirdi ve ifadede yer alan bilgileri 'tehdit altında' verdiğini söyledi.