Netflix Duyurdu: La Casa de Papel’in Hikayesi Devam Ediyor!

İlk sezonu 2017’de yayınlanan La Casa de Papel, 2021’de yayınlanan 5. sezonuyla final yapmıştı. Dizi dünya genelinde ilgi gördüğü için ardından spin-off konseptiyle Berlin dizisini çekerek hikayesini genişletmişti.

Şimdiyse Netflix resmi hesaplarından La Casa de Papel’in hikayesinin bitmediğine dair bir paylaşım yaptı. Şu an için nasıl proje olacağına dair açıklanan bir bilgi yok. Diziseverler yeniden bir spin-off mu geleceğini yoksa başka bir ülkede uyarlama mı çekileceğini tartışıyor.