Sihirli Annem’den Siccîn 9’a: Haftanın En Çok Konuşulan Filmleri!

Sihirli Annem: Periler Okulu
Tür: Aile
Süre: -
Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026
Oyuncular: İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan
Sihirli Annem evreni yıllar sonra yeni hikâyeyle sinema salonlarına dönüyor. Periler aleminde açılan okulda geçen macera sırasında Dudu, Betüş, Perihan ve Pakize yeni nesil perileri eğitmeye başlıyor. Fakat okulda ortaya çıkan gizemli olaylar işleri kısa süre içinde karıştırıyor. Özellikle nostalji seven izleyicilerin şimdiden radarına giren yapım, ailece izlenebilecek filmler arasında gösteriliyor.
Siccîn 9
Tür: Korku
Süre: -
Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026
Oyuncular: Burcu Almeman, Fahrettin Avcı, Adnan Koç
Türk korku sinemasının en çok konuşulan serilerinden Siccîn, dokuzuncu filmiyle geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda yeniden Alper Mestçi yer alıyor. Özellikle korku severler tarafından haftanın en merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.
Top Gun: Maverick
Tür: Aksiyon
Süre: 2s 11dk
Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026
Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Tom Cruise’un büyük ses getiren filmi Top Gun: Maverick yeniden vizyona giriyor. Pete “Maverick” Mitchell, genç pilotları tehlikeli görev için eğitirken geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Özellikle hava sahneleri ve aksiyon sekanslarıyla büyük övgü toplayan yapım, yeniden sinemada izlemek isteyenler için haftanın dikkat çeken seçeneklerinden biri oluyor.
Saplantı
Tür: Korku
Süre: 1s 49dk
Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026
Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson
Orijinal adı Obsession olan Saplantı, romantik başlayan hikâyeyi kısa süre içinde korkuya dönüştürüyor. Gizemli “Tek Dilek Söğüdü”nü kıran genç adam, istediğini elde ettiğini düşünürken olayların karanlık tarafıyla karşı karşıya kalıyor. Gerilim ve doğaüstü öğeleri bir araya getiren yapım, korku türünü sevenler için haftanın öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.
Top Gun
Tür: Aksiyon, Dram, Romantik
Süre: 1s 50dk
Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026
Oyuncular: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt
1986 yapımı kült film Top Gun da yeniden beyaz perdeye dönüyor. Pete Mitchell’ın prestijli Top Gun ödülü için verdiği mücadeleyi anlatan film, yıllar geçmesine rağmen hâlâ en sevilen aksiyon yapımları arasında gösteriliyor. Rekabet, aşk ve dramı bir araya getiren yapım özellikle nostalji seven izleyicilerin ilgisini çekiyor.
Moda
Tür: Dram
Süre: 1s 44dk
Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026
Oyuncular: Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei
Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hikâyesini anlatan Moda, gösterişli dünyanın arkasındaki sessiz mücadeleleri ekrana taşıyor. Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı filmde kariyer, hastalık, hayaller ve dayanışma temaları öne çıkıyor. Özellikle dram türünü sevenlerin ilgisini çekecek yapımlar arasında gösteriliyor.
Ustoppelig
Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 1s 26dk
Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026
Oyuncular: -
Ustoppelig, insan vücudunun içinde geçen sıra dışı macerayı konu alıyor. Kaya hücresinin merkezine yapılan yolculuk sırasında karakterler kendilerini eğlenceli olayların ortasında buluyor. Renkli atmosferi ve hareketli hikâyesi sayesinde özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekebilecek animasyonlar arasında yer alıyor.
Yorum Yazın