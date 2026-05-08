Sihirli Annem’den Siccîn 9’a: Haftanın En Çok Konuşulan Filmleri!

Sihirli Annem: Periler Okulu

Tür: Aile

Süre: -

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Oyuncular: İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan

Sihirli Annem evreni yıllar sonra yeni hikâyeyle sinema salonlarına dönüyor. Periler aleminde açılan okulda geçen macera sırasında Dudu, Betüş, Perihan ve Pakize yeni nesil perileri eğitmeye başlıyor. Fakat okulda ortaya çıkan gizemli olaylar işleri kısa süre içinde karıştırıyor. Özellikle nostalji seven izleyicilerin şimdiden radarına giren yapım, ailece izlenebilecek filmler arasında gösteriliyor.

Siccîn 9

Tür: Korku

Süre: -

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Oyuncular: Burcu Almeman, Fahrettin Avcı, Adnan Koç

Türk korku sinemasının en çok konuşulan serilerinden Siccîn, dokuzuncu filmiyle geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda yeniden Alper Mestçi yer alıyor. Özellikle korku severler tarafından haftanın en merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.

Top Gun: Maverick

Tür: Aksiyon

Süre: 2s 11dk

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Tom Cruise’un büyük ses getiren filmi Top Gun: Maverick yeniden vizyona giriyor. Pete “Maverick” Mitchell, genç pilotları tehlikeli görev için eğitirken geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Özellikle hava sahneleri ve aksiyon sekanslarıyla büyük övgü toplayan yapım, yeniden sinemada izlemek isteyenler için haftanın dikkat çeken seçeneklerinden biri oluyor.

Saplantı

Tür: Korku

Süre: 1s 49dk

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson

Orijinal adı Obsession olan Saplantı, romantik başlayan hikâyeyi kısa süre içinde korkuya dönüştürüyor. Gizemli “Tek Dilek Söğüdü”nü kıran genç adam, istediğini elde ettiğini düşünürken olayların karanlık tarafıyla karşı karşıya kalıyor. Gerilim ve doğaüstü öğeleri bir araya getiren yapım, korku türünü sevenler için haftanın öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.

Top Gun

Tür: Aksiyon, Dram, Romantik

Süre: 1s 50dk

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Oyuncular: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt

1986 yapımı kült film Top Gun da yeniden beyaz perdeye dönüyor. Pete Mitchell’ın prestijli Top Gun ödülü için verdiği mücadeleyi anlatan film, yıllar geçmesine rağmen hâlâ en sevilen aksiyon yapımları arasında gösteriliyor. Rekabet, aşk ve dramı bir araya getiren yapım özellikle nostalji seven izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Moda

Tür: Dram

Süre: 1s 44dk

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Oyuncular: Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei

Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hikâyesini anlatan Moda, gösterişli dünyanın arkasındaki sessiz mücadeleleri ekrana taşıyor. Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı filmde kariyer, hastalık, hayaller ve dayanışma temaları öne çıkıyor. Özellikle dram türünü sevenlerin ilgisini çekecek yapımlar arasında gösteriliyor.

Ustoppelig

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Süre: 1s 26dk

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Oyuncular: -

Ustoppelig, insan vücudunun içinde geçen sıra dışı macerayı konu alıyor. Kaya hücresinin merkezine yapılan yolculuk sırasında karakterler kendilerini eğlenceli olayların ortasında buluyor. Renkli atmosferi ve hareketli hikâyesi sayesinde özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekebilecek animasyonlar arasında yer alıyor.