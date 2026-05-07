Hafta Dolu Dolu Geçecek! 11-17 Mayıs Haftası Ankara, İzmir, Bursa’da Ne Var?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 12:47 Son Güncelleme: 07.05.2026 - 12:51

Mayıs ayının ortasına yaklaşırken şehirlerde etkinlik temposu iyice yükseliyor. Ankara, İzmir ve Bursa’da tiyatro sahneleri dikkat çeken oyunlara ev sahipliği yaparken sinema salonlarında da farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Komediden korkuya, dramdan aile filmlerine kadar geniş seçenek sanatseverleri bekliyor. 

Özellikle yeniden vizyona giren yapımlar ve popüler serilerin yeni filmleri haftanın öne çıkanları arasında yer alıyor!

11-17 Mayıs Haftası Ankara, İzmir ve Bursa'da İzleyebileceğiniz Filmler

Sihirli Annem: Periler Okulu

  • Tür: Aile

  • Süre: -

  • Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

  • Oyuncular: İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan

Sihirli Annem evreni yıllar sonra yeni hikâyeyle sinema salonlarına dönüyor. Periler aleminde açılan okulda geçen macera sırasında Dudu, Betüş, Perihan ve Pakize yeni nesil perileri eğitmeye başlıyor. Fakat okulda ortaya çıkan gizemli olaylar işleri kısa süre içinde karıştırıyor. Özellikle nostalji seven izleyicilerin şimdiden radarına giren yapım, ailece izlenebilecek filmler arasında gösteriliyor.

Siccîn 9

  • Tür: Korku

  • Süre: -

  • Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Burcu Almeman, Fahrettin Avcı, Adnan Koç

Türk korku sinemasının en çok konuşulan serilerinden Siccîn, dokuzuncu filmiyle geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda yeniden Alper Mestçi yer alıyor. Özellikle korku severler tarafından haftanın en merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.

Top Gun: Maverick

  • Tür: Aksiyon

  • Süre: 2s 11dk

  • Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Tom Cruise’un büyük ses getiren filmi Top Gun: Maverick yeniden vizyona giriyor. Pete “Maverick” Mitchell, genç pilotları tehlikeli görev için eğitirken geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Özellikle hava sahneleri ve aksiyon sekanslarıyla büyük övgü toplayan yapım, yeniden sinemada izlemek isteyenler için haftanın dikkat çeken seçeneklerinden biri oluyor.

Saplantı

  • Tür: Korku

  • Süre: 1s 49dk

  • Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson

Orijinal adı Obsession olan Saplantı, romantik başlayan hikâyeyi kısa süre içinde korkuya dönüştürüyor. Gizemli “Tek Dilek Söğüdü”nü kıran genç adam, istediğini elde ettiğini düşünürken olayların karanlık tarafıyla karşı karşıya kalıyor. Gerilim ve doğaüstü öğeleri bir araya getiren yapım, korku türünü sevenler için haftanın öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.

Top Gun

  • Tür: Aksiyon, Dram, Romantik

  • Süre: 1s 50dk

  • Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt

1986 yapımı kült film Top Gun da yeniden beyaz perdeye dönüyor. Pete Mitchell’ın prestijli Top Gun ödülü için verdiği mücadeleyi anlatan film, yıllar geçmesine rağmen hâlâ en sevilen aksiyon yapımları arasında gösteriliyor. Rekabet, aşk ve dramı bir araya getiren yapım özellikle nostalji seven izleyicilerin ilgisini çekiyor.

  • Tür: Dram

  • Süre: 1s 44dk

  • Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei

Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hikâyesini anlatan Moda, gösterişli dünyanın arkasındaki sessiz mücadeleleri ekrana taşıyor. Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı filmde kariyer, hastalık, hayaller ve dayanışma temaları öne çıkıyor. Özellikle dram türünü sevenlerin ilgisini çekecek yapımlar arasında gösteriliyor.

Ustoppelig

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Süre: 1s 26dk

  • Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

  • Oyuncular: -

Ustoppelig, insan vücudunun içinde geçen sıra dışı macerayı konu alıyor. Kaya hücresinin merkezine yapılan yolculuk sırasında karakterler kendilerini eğlenceli olayların ortasında buluyor. Renkli atmosferi ve hareketli hikâyesi sayesinde özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekebilecek animasyonlar arasında yer alıyor.

11-17 Mayıs: Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Seyfi Bey

  • Tür: Dram

  • Süre: 90 dakika

  • Tarih: 11 Mayıs

  • Mekan: Ve Sahne Panora

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

Armağan Çağlayan’ın sahnede Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği Seyfi Bey, izleyicileri Huysuz Virjin’in kulisine götürüyor. 2007 yılında geçen hikâyede, sahneye çıkmaya hazırlanan Seyfi Bey’in aldığı telefon yalnızca gecenin değil, hayatın akışını değiştiriyor.

Ağaçlar Ayakta Ölür

  • Tür: Komedi

  • Süre: 90 dakika

  • Tarih: 13-14 Mayıs

  • Mekan: Ve Sahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu (13 Mayıs), Çankaya Sahne (14 Mayıs)

  • Oyuncular: Nevra Serezli, Meral Asiltürk, Aziz Sarvan, Önder Atakanlı, Meltem Özlevent, Murat Şahan

Nevra Serezli’nin yıllar sonra sahneye dönüş yaptığı Ağaçlar Ayakta Ölür, duygu ve mizahı aynı hikâyede buluşturuyor. Torununu yıllar sonra son kez görmek isteyen büyükannenin etrafında şekillenen olaylar sırasında gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan aile, izleyicilere oldukça dokunaklı hikâye sunuyor.

İçimizdeki Şeytan

  • Tür: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Tarih: 13-14-15 Mayıs

  • Mekan: Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi (13 Mayıs), AST Bilkent Sahne (14 Mayıs), Etimesgut 100 Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (15 Mayıs)

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Ödüllü yapım, insanın kendi iç çatışmalarıyla mücadelesini sahneye taşırken psikolojik yönü güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor.

Shirley

  • Tür: Komedi

  • Süre: 105 dakika

  • Tarih: 15-16 Mayıs

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet KM Genco Erkal Sahnesi (15 Mayıs), Ve Sahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu (16 Mayıs)

  • Oyuncular: Sumru Yavrucuk

Sumru Yavrucuk’un tek kişilik performansıyla sahnelediği Shirley, gündelik hayatın sıradanlığı içinde kaybolan kadının yeniden kendisini keşfetmesini anlatıyor. Komedi unsurlarını duygusal hikâyeyle birleştiren yapım, yıllardır tiyatro sahnelerinde büyük ilgi görüyor.

Don Quixote (Don Kişot)

  • Tür: Müzikal

  • Süre: 125 dakika

  • Tarih: 15 Mayıs

  • Mekan: ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’u aynı sahnede buluşturan Don Quixote, haftanın en büyük prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor. 80 kişilik dev kadrosu, canlı orkestrası ve etkileyici sahne tasarımıyla dikkat çeken müzikal, klasik Cervantes hikâyesini modern sahne diliyle yeniden yorumluyor.

Plastik Aşklar

  • Tür: Komedi

  • Süre: 90 dakika

  • Tarih: 16 Mayıs

  • Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Oya Başar, Begüm Birgören

Modern ilişkileri mizahi dille ele alan Plastik Aşklar, tamamen farklı karakterlere sahip iki kadının yollarının kesişmesini konu alıyor. Oya Başar ve Begüm Birgören’in performanslarıysa oyunun en çok konuşulan detayları arasında yer alıyor.

Entrikalı Dolap Komedyası

  • Tür: Komedi

  • Süre: 110 dakika

  • Tarih: 12 Mayıs

  • Mekan: CerModern

  • Oyuncular: Azer Can Okutan, Görkem Çetin, Gülay Çetin, Mehtap Maman Çöklü, Serkan Yaşar, Şevket Çetin

Entrikalı Dolap Komedyası, iyilik ve kötülük arasında sıkışan karakterlerin hikâyesini bol kahkahalı anlatımla sahneye taşıyor. Yanlış anlaşılmalar ve absürt olaylarla ilerleyen oyun, komedi severler için keyifli alternatiflerden biri oluyor.

Vatan Kurtaran Şaban

  • Tür: Komedi

  • Süre: 85 dakika

  • Tarih: 17 Mayıs

  • Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Melih Efeçınar, Hüseyin Oçan, Duru Nayır, Bora Karakul

Haldun Taner’in klasikleşen eseri Vatan Kurtaran Şaban, bürokrasi ve sanat dünyasını hicivle ele alıyor. Kabare türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen oyun, yıllar geçmesine rağmen güncelliğini koruyan anlatımıyla dikkat çekiyor.

Gırgıriye Müzikali

  • Tür: Müzikal

  • Süre: -

  • Tarih: 13 Mayıs

  • Mekan: ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

  • Oyuncular: Perran Kutman, Müjdat Gezen, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy, Günay Karacaoğlu

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Gırgıriye, yıllar sonra müzikal olarak sahneye dönüyor. Roman ezgileri, nostaljik atmosferi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, haftanın en çok merak edilen sahne gösterileri arasında yer alıyor.

Kadınlar, Filler ve Saireler

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Süre: 100 dakika

  • Tarih: 12-13-14 Mayıs

  • Mekan: Çankaya Belediyesi ASM Mavi Salon

  • Oyuncular: Filiz Demiralp, Gül Öz, Gizem Koçer, Neyra Kayabaşı

Kadınlar, Filler ve Saireler; büyük şehirde yaşayan üç kadının yalnızlık, ilişkiler ve hayatla mücadelesini trajikomik dille anlatıyor. Mizah ve dramı aynı potada eriten yapım, özellikle kadın hikâyeleri anlatan oyunları sevenlerin ilgisini çekiyor.

11-17 Mayıs: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Süt Kardeşler

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Tarih: 15-16 Mayıs

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena (15 Mayıs), İsmail Uygur Kültür Merkezi (16 Mayıs)

  • Oyuncular: Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk, Nejat Uygur

Türk tiyatrosunun unutulmaz eserlerinden Süt Kardeşler, günümüz yorumuyla yeniden sahneleniyor. Bahriyeli iki askerin izin kağıtlarını değiştirmesiyle başlayan olaylar kısa süre içinde büyük karmaşaya dönüşüyor. 1950’lerin atmosferini dekor ve kostümlerle yeniden canlandıran oyun, nostalji ve komediyi aynı sahnede buluşturuyor.

Ali Poyrazoğlu - Şıngır Şıngır Beyoğlu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 150 dakika

  • Tarih: 11-12 Mayıs

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena (11 Mayıs), Bostanlı Suat Taşer Salonu (12 Mayıs)

  • Oyuncular: Ali Poyrazoğlu

Ali Poyrazoğlu’nun doğaçlama sahne performansıyla dikkat çeken Şıngır Şıngır Beyoğlu, mizahı, dramı ve anıları aynı sahnede buluşturuyor. Seyirciyle sohbet havasında ilerleyen oyun sırasında kahkahalar kadar duygusal anlar da yaşanıyor.

Aşk Eski Bir Yalan

  • Tür: Komedi

  • Süre: -

  • Tarih: 14 Mayıs

  • Mekan: Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu

  • Oyuncular: Ferdi Akarnur, Yelda Alp, Cengiz Güleryüz

Ferdi Akarnur’un 60. sanat yılına özel sahnelenen Aşk Eski Bir Yalan, modern ilişkileri mizahi dille ele alıyor. Aşk hikâyecisi Po’nun son çiftini evlendirme çabası sırasında yaşanan olaylar, absürt ve eğlenceli hikâyeye dönüşüyor.

Tutunamayanlar

  • Tür: Dram

  • Süre: 70 dakika

  • Tarih: 13 Mayıs

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Oyuncular: Alper Şükrü Masat

Oğuz Atay’ın kült eserinden uyarlanan Tutunamayanlar, Selim Işık’ın yalnızlığını ve iç dünyasını sahneye taşıyor. Tek kişilik performansla ilerleyen oyun, modern insanın yabancılaşmasını etkileyici anlatımla izleyiciye aktarıyor.

Hisseli Harikalar Kumpanyası

  • Tür: Komedi

  • Süre: 150 dakika

  • Tarih: 15-16-17 Mayıs

  • Mekan: Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

  • Oyuncular: Özer Kaya, Arif Yıldırım, İpek Apaydın, Banu Kezel, Mahir Taşpulat, Hande Ülgentay

Anadolu’yu dolaşan çadır tiyatrosunda yaşanan olayları anlatan Hisseli Harikalar Kumpanyası, aşkı, kıskançlığı ve sahne arkasındaki karmaşayı müzikal atmosferle sahneye taşıyor. Eğlenceli hikâyesi ve hareketli yapısıyla haftanın dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.

İzninle

  • Tür: Dram

  • Süre: -

  • Tarih: 14 Mayıs

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Oyuncular: Işıl Yücesoy

Işıl Yücesoy’un yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüğü İzninle, uzun evliliğinde aldatıldığını öğrenen Açelya’nın hayatını yeniden kurma mücadelesini anlatıyor. Müzikli anlatımıyla dikkat çeken oyun, kadınların hayat baskılarıyla mücadelesine odaklanıyor.

Karıncalar / Bir Savaş Vardı

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Süre: 75 dakika

  • Tarih: 12-13-14-15-16 Mayıs

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

  • Oyuncular: Akın Kurt

İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı Karıncalar / Bir Savaş Vardı, toplumun görünmeyen insanlarını sahneye taşıyor. Güçlü anlatımıyla dikkat çeken oyun, savaşın ve düzenin içinde yok sayılan insanların hikâyesini etkileyici dille anlatıyor.

Kaçaklar

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Süre: 105 dakika

  • Tarih: 12-13-14-15-16 Mayıs

  • Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi

  • Oyuncular: Hülya Savaş, Hande Gürler Kılıç

Kaçmak isteyen iki kadının yollarının kesişmesini konu alan Kaçaklar, dram ve komediyi aynı hikâyede buluşturuyor. Farklı yaşlardan iki karakterin özgürlük arayışı, zaman zaman hüzünlü zaman zamansa eğlenceli olaylarla ilerliyor.

No Man's Land

  • Tür: Kara Komedi

  • Süre: 55 dakika

  • Tarih: 16 Mayıs

  • Mekan: Çakabey Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Anıl Alkan, Bora Kokulucicek, Kaan Temel, Kaan Uğur

Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar eserinden ilham alan No Man’s Land, insanın kendi arzuları ve özgürlüğüyle kurduğu çelişkili ilişkiyi kara komedi diliyle sahneye taşıyor. Psikolojik yönü güçlü anlatımıyla dikkat çeken oyun, farklı atmosfer arayan tiyatro severlerin ilgisini çekiyor.

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

  • Tür: Dram

  • Süre: 80 dakika

  • Tarih: 17 Mayıs

  • Mekan: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

  • Oyuncular: Hülya Savaş, Eda Nur Solaklı, Filiz Göker

Üç kuşaktan üç kadının hikâyesini anlatan Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, kadınların hayatla mücadelesini duygusal anlatımla sahneye taşıyor. Anneanne, anne ve kızın iç içe geçen hikâyeleri sırasında geçmişin izleri ve geleceğe dair umutlar öne çıkıyor.

11-17 Mayıs: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Etekler ve Pantolonlar

  • Tür: Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Tarih: 17 Mayıs

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Yıllardır sahnelenmeye devam eden Etekler ve Pantolonlar, evliliklerini ve hayatlarını sorgulamaya başlayan iki eski arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Mizahi diliyle dikkat çeken oyun, kadınların toplum baskısıyla şekillenen hayatlarını eğlenceli ve duygusal anlatımla sahneye taşıyor.

Kürk Mantolu Madonna

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Süre: 82 dakika

  • Tarih: 16 Mayıs

  • Mekan: Bursa Nilüfer Sahnesi

  • Oyuncular: Merve Köse, Murat Dereli, Muharrem Fındıcak, Hasan Özperçin, İrem Kurt

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri Kürk Mantolu Madonna, şiirsel atmosferiyle tiyatro sahnesine taşınıyor. Raif Efendi ve Maria Puder’in hikâyesi üzerinden ilerleyen oyun, aşkı, yalnızlığı ve insan ruhunun derinliklerini etkileyici anlatımla izleyiciye aktarıyor.

Mutlu Aile Tablosu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 85 dakika

  • Tarih: 13 Mayıs

  • Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal, Taner Ergör

Uzun evliliklerinin monotonlaştığını düşünen çiftin hayatını değiştirme çabası sırasında yaşanan olayları anlatan Mutlu Aile Tablosu, aile ilişkilerini mizahi dille ele alıyor. Eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla haftanın dikkat çeken komedileri arasında yer alıyor.

Bu Da Geçer Ya Hu

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Tarih: 16 Mayıs

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Oyuncular: Umut Görkem Demir, Mehmet Ali Çetintaş, Caner Karadağ, İbrahim Sevinç, Merve Parlak

İşgal altındaki İstanbul’da geçen Bu Da Geçer Ya Hu, mizahı ve direnişi aynı hikâyede buluşturuyor. Milli Mücadele döneminde geçen yapım, karikatürler ve zekice planlarla direniş göstermeye çalışan insanların hikâyesini anlatıyor.

Uykusuz Bir Rüya, Salim

  • Tür: Dram

  • Süre: 80 dakika

  • Tarih: 12 Mayıs

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Berkay Ateş

Adana’dan İstanbul’a gelen Salim’in hayat mücadelesini anlatan oyun, çaresizlik ve kader kavramlarını merkezine alıyor. Tek kişilik performansıyla dikkat çeken yapım, dramatik atmosferiyle öne çıkıyor.

Fareler ve İnsanlar

  • Tür: Klasik

  • Süre: 130 dakika

  • Tarih: 12 Mayıs

  • Mekan: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

  • Oyuncular: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı, Onursal Yıldırım

John Steinbeck’in klasikleşen eseri Fareler ve İnsanlar, dostluk ve hayaller üzerine kurulu hikâyesiyle sahneye taşınıyor. Büyük Buhran döneminde geçen yapım, George ve Lennie’nin kendi topraklarına sahip olma hayalini etkileyici anlatımla işliyor.

Eşyanın Tabiatı

  • Tür: Kara Komedi

  • Süre: 65 dakika

  • Tarih: 11 Mayıs

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Oyuncular: Mert Turak, Aslıhan Malbora

Garip iş ilanıyla yolları kesişen Yavuz ve Yasemin’in hikâyesini anlatan Eşyanın Tabiatı, sürprizlerle dolu kara komedi atmosferi sunuyor. Oyun boyunca gizemli iş görüşmesi sırasında kahkaha, gerilim ve şaşkınlık iç içe ilerliyor.

Bir Adam Yaratmak

  • Tür: Dram

  • Süre: 120 dakika

  • Tarih: 14-15-16 Mayıs

  • Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Aykan Yılmaz, Nihal Türksever, Yüksel Hakverdi, Uğur Serener

Necip Fazıl Kısakürek’in en çok konuşulan eserlerinden Bir Adam Yaratmak, kader, ölüm ve insanın varoluş sorgusunu sahneye taşıyor. Güçlü diyaloglarıyla dikkat çeken oyun, Türk tiyatrosunun klasik yapımları arasında gösteriliyor.

Jan Dark’ın Öteki Ölümü

  • Tür: Kara Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Tarih: 15 Mayıs

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Berk Yaygın, Deniz Özmen, Pelin Abay

Fransa’nın efsanevi karakterlerinden Jan Dark’ın hikâyesini farklı yorumla ele alan oyun, özgürlük, ihanet ve inanç kavramlarını kara komedi diliyle sahneye taşıyor. Tarihi atmosferi modern anlatımla birleştiren yapım dikkat çekiyor.

Tomris - Bir Uyumsuz Öykü

  • Tür: Dram

  • Süre: 70 dakika

  • Tarih: 11 Mayıs

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Nihal Türksever Erten, Altuğ Görgü, Utku Çubukçuoğlu, Mehmet Talha Karabaş, Elif Ağören

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Tomris Uyar’ın hayatını sahneye taşıyan oyun, yazarın sisteme ve toplumsal kalıplara karşı duruşunu anlatıyor. Kadınların toplumdaki yerine dair güçlü mesajlar veren yapım, edebiyat severlerin ilgisini çekiyor.

Yaşam Editörü
