Hafta Dolu Dolu Geçecek! 11-17 Mayıs Haftası Ankara, İzmir, Bursa’da Ne Var?

Seyfi Bey

Tür: Dram

Süre: 90 dakika

Tarih: 11 Mayıs

Mekan: Ve Sahne Panora

Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

Armağan Çağlayan’ın sahnede Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği Seyfi Bey, izleyicileri Huysuz Virjin’in kulisine götürüyor. 2007 yılında geçen hikâyede, sahneye çıkmaya hazırlanan Seyfi Bey’in aldığı telefon yalnızca gecenin değil, hayatın akışını değiştiriyor.

Ağaçlar Ayakta Ölür

Tür: Komedi

Süre: 90 dakika

Tarih: 13-14 Mayıs

Mekan: Ve Sahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu (13 Mayıs), Çankaya Sahne (14 Mayıs)

Oyuncular: Nevra Serezli, Meral Asiltürk, Aziz Sarvan, Önder Atakanlı, Meltem Özlevent, Murat Şahan

Nevra Serezli’nin yıllar sonra sahneye dönüş yaptığı Ağaçlar Ayakta Ölür, duygu ve mizahı aynı hikâyede buluşturuyor. Torununu yıllar sonra son kez görmek isteyen büyükannenin etrafında şekillenen olaylar sırasında gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan aile, izleyicilere oldukça dokunaklı hikâye sunuyor.

İçimizdeki Şeytan

Tür: Dram

Süre: 75 dakika

Tarih: 13-14-15 Mayıs

Mekan: Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi (13 Mayıs), AST Bilkent Sahne (14 Mayıs), Etimesgut 100 Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (15 Mayıs)

Oyuncular: Lütfi Can Bulut

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Ödüllü yapım, insanın kendi iç çatışmalarıyla mücadelesini sahneye taşırken psikolojik yönü güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor.

Shirley

Tür: Komedi

Süre: 105 dakika

Tarih: 15-16 Mayıs

Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet KM Genco Erkal Sahnesi (15 Mayıs), Ve Sahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu (16 Mayıs)

Oyuncular: Sumru Yavrucuk

Sumru Yavrucuk’un tek kişilik performansıyla sahnelediği Shirley, gündelik hayatın sıradanlığı içinde kaybolan kadının yeniden kendisini keşfetmesini anlatıyor. Komedi unsurlarını duygusal hikâyeyle birleştiren yapım, yıllardır tiyatro sahnelerinde büyük ilgi görüyor.

Don Quixote (Don Kişot)

Tür: Müzikal

Süre: 125 dakika

Tarih: 15 Mayıs

Mekan: ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

Oyuncular: Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’u aynı sahnede buluşturan Don Quixote, haftanın en büyük prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor. 80 kişilik dev kadrosu, canlı orkestrası ve etkileyici sahne tasarımıyla dikkat çeken müzikal, klasik Cervantes hikâyesini modern sahne diliyle yeniden yorumluyor.

Plastik Aşklar

Tür: Komedi

Süre: 90 dakika

Tarih: 16 Mayıs

Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

Oyuncular: Oya Başar, Begüm Birgören

Modern ilişkileri mizahi dille ele alan Plastik Aşklar, tamamen farklı karakterlere sahip iki kadının yollarının kesişmesini konu alıyor. Oya Başar ve Begüm Birgören’in performanslarıysa oyunun en çok konuşulan detayları arasında yer alıyor.

Entrikalı Dolap Komedyası

Tür: Komedi

Süre: 110 dakika

Tarih: 12 Mayıs

Mekan: CerModern

Oyuncular: Azer Can Okutan, Görkem Çetin, Gülay Çetin, Mehtap Maman Çöklü, Serkan Yaşar, Şevket Çetin

Entrikalı Dolap Komedyası, iyilik ve kötülük arasında sıkışan karakterlerin hikâyesini bol kahkahalı anlatımla sahneye taşıyor. Yanlış anlaşılmalar ve absürt olaylarla ilerleyen oyun, komedi severler için keyifli alternatiflerden biri oluyor.

Vatan Kurtaran Şaban

Tür: Komedi

Süre: 85 dakika

Tarih: 17 Mayıs

Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

Oyuncular: Melih Efeçınar, Hüseyin Oçan, Duru Nayır, Bora Karakul

Haldun Taner’in klasikleşen eseri Vatan Kurtaran Şaban, bürokrasi ve sanat dünyasını hicivle ele alıyor. Kabare türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen oyun, yıllar geçmesine rağmen güncelliğini koruyan anlatımıyla dikkat çekiyor.

Gırgıriye Müzikali

Tür: Müzikal

Süre: -

Tarih: 13 Mayıs

Mekan: ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

Oyuncular: Perran Kutman, Müjdat Gezen, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy, Günay Karacaoğlu

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Gırgıriye, yıllar sonra müzikal olarak sahneye dönüyor. Roman ezgileri, nostaljik atmosferi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, haftanın en çok merak edilen sahne gösterileri arasında yer alıyor.

Kadınlar, Filler ve Saireler

Tür: Büyük Oyunu

Süre: 100 dakika

Tarih: 12-13-14 Mayıs

Mekan: Çankaya Belediyesi ASM Mavi Salon

Oyuncular: Filiz Demiralp, Gül Öz, Gizem Koçer, Neyra Kayabaşı

Kadınlar, Filler ve Saireler; büyük şehirde yaşayan üç kadının yalnızlık, ilişkiler ve hayatla mücadelesini trajikomik dille anlatıyor. Mizah ve dramı aynı potada eriten yapım, özellikle kadın hikâyeleri anlatan oyunları sevenlerin ilgisini çekiyor.