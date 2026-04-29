2026 Mayıs Ayı Tiyatro Listesi: Bu Ay Hangi Tiyatrolar Var?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 12:01

Mayıs ayında İstanbul sahneleri yine oldukça hareketli. Şehrin hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda sahnelenen oyunlar, tiyatroseverlere dopdolu bir program sunuyor. Komediden drama, müzikallerden tek kişilik performanslara kadar farklı türlerde birçok yapım izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Palamut Zamanı

Toplum baskısı, geçmişten gelen kırılmalar ve kişisel yüzleşmelerin ortasında kesişen iki kadının hikâyesini anlatan oyun, izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Tesadüf gibi görünen karşılaşmalar zamanla kaderin bir parçasına dönüşürken, karakterlerin iç dünyası katman katman açılıyor.

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ayda Aksel, Alina Boz, Bekir Erdem Öz, Sezer Arıçay, Dila Yağcı, Melisa Berberoğlu, Özcan Ateş, Berkay Özcan

  • Tarih: 2, 13, 14 Mayıs

  • Mekan: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

Hey Gidi Günler

Geçmişin unutulmayan anıları, müzik ve seyirci etkileşimiyle sahnede yeniden hayat buluyor. Süheyl ve Behzat Uygur’un anlatımıyla ilerleyen gösteride, çocukluk anılarından bugüne uzanan hikâyeler hem güldürüyor hem de duygulandırıyor. Seyircinin de aktif olarak dahil olduğu bu interaktif gösteri, nostalji duygusunu canlı tutarken sahneyle izleyici arasındaki bağı güçlendiriyor.

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Tarih: 1, 21, 22 Mayıs

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon (1 Mayıs), Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro (21 Mayıs), Sahne Dragos (22 Mayıs)

Çiftler Çiftler

Farklı hayatlara sahip dört çiftin hikâyesini bir araya getiren bu müzikli kabare, ilişkilerin komik, absürt ve bir o kadar gerçekçi yönlerini sahneye taşıyor. Yanlış anlaşılmalar, kaçırılan fırsatlar ve aşkın farklı halleri eğlenceli bir anlatımla işlenirken, izleyici kendinden parçalar buluyor. Tempolu yapısı ve mizah dozu yüksek sahneleriyle dikkat çekiyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Tarih: 2, 9, 15, 22 Mayıs

  • Mekan: Altı Üstü Kabare

Fareler ve İnsanlar

İki dostun hayallerine tutunarak çıktıkları yolculuk, zorlu yaşam koşulları ve kaderin sert gerçekleriyle sınanıyor. Küçük bir çiftlik hayali etrafında şekillenen hikâye, dostluk, sadakat ve umudun kırılganlığını güçlü bir anlatımla sahneye taşıyor. Finaline doğru giderek ağırlaşan atmosfer, izleyiciye unutulmayacak bir dramatik deneyim sunuyor.

  • Tür: Klasik

  • Oyuncular: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı, Onursal Yıldırım, Koray Onur, İldeniz Fığlalı, Muzaffer Aksoy, Büşra Özdemir, Yusuf Sırma, Ömer Murat Kıraslı

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş Sınırı: 14+

  • Tarih: 5 Mayıs

  • Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Köyden şehre göç eden bir ailenin hikâyesi, küçük kız Dirmit’in gözünden sahneye taşınıyor. Geleneklerle bireysel özgürlük arasındaki çatışma, zaman zaman mizahi ama çoğunlukla sarsıcı bir dille aktarılıyor. Dirmit’in direnme gücü ve merakı, oyuna hem enerji hem de umut katıyor.

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Nezaket Erden

  • Süre: 85 dakika

  • Tarih: 6 Mayıs

  • Mekan: Maximum Uniq Hall

Baba

Hafızanın giderek silindiği bir dünyada, gerçek ile hayal arasındaki sınırlar belirsizleşiyor. Baba ve kız arasındaki ilişki üzerinden ilerleyen hikâye, zamanın akışı ve unutmanın ağırlığıyla yüzleşiyor. İzleyiciyi duygusal bir sorgulamaya sürükleyen oyun, insan olmanın kırılgan taraflarını etkileyici bir dille ele alıyor.

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Mine Nur Şen, Ufuk Tevge

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 7 Mayıs

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Ben Fidel

Fidel Castro’nun hayatı ve Küba devrimi üzerinden ilerleyen oyun, tarihsel olayları sahneye taşıyor. Politik bir arka plan üzerine kurulu anlatı, liderlik, bağımsızlık ve idealler üzerine düşündürüyor. Tek kişilik performansın gücüyle ilerleyen oyun, sade ama etkili bir sahne dili sunuyor.

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Tolga Pancaroğlu

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 7 Mayıs

  • Mekan: Pendik Atatürk Kültür Merkezi

Gayb

İçsel çatışmalarla boğuşan bir gencin hikâyesi, hayatındaki kırılma noktaları üzerinden anlatılıyor. Sanat, aşk ve kimlik arayışı arasında sıkışan karakterin yolculuğu, izleyiciye derin bir psikolojik atmosfer sunuyor. Geçmişle yüzleşme ve kendini yeniden kurma çabası oyunun merkezinde yer alıyor.

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ahmet Saim

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

  • Tarih: 8 Mayıs

  • Mekan: No2 Atölye

Herkes Kocama Benziyor

Tek kişilik performansla sahnelenen oyun, bir kadının iç dünyasını ve geçmişiyle hesaplaşmasını çarpıcı bir şekilde aktarıyor. Günlük hayatın sıradan görünen detayları, zamanla derin bir psikolojik çözümlemeye dönüşüyor. Duygusal yoğunluğu yüksek anlatımıyla izleyiciyi içine çekiyor.

  • Tür: Komedi, Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

  • Tarih: 12, 15, 17, 21 Mayıs

  • Mekan: Sahne Dragos (12 Mayıs), HOP Sahne (15 Mayıs), Moda Sahnesi Büyük Salon (17 Mayıs), DasDas Sahne (21 Mayıs)

Süt Kardeşler

Geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen hikâyelerinden biri olan Süt Kardeşler, yanlış anlaşılmalar ve kimlik karmaşası üzerine kurulu eğlenceli bir anlatı sunuyor. İzin kağıtlarının karışmasıyla başlayan olaylar zinciri, giderek içinden çıkılmaz bir hal alırken sahnede tempo hiç düşmüyor. Eski İstanbul atmosferini yansıtan dekoru ve enerjik oyunculuklarıyla izleyiciye nostaljik ama bir o kadar da canlı bir deneyim yaşatıyor.

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk, Nejat Uygur

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Tarih: 13 Mayıs

  • Mekan: Trump Sahne

Meçhul Paşa

Türkiye’nin en cesur mizah yayınlarından biri olan Markopaşa gazetesinin hikâyesini sahneye taşıyan oyun, döneminin politik atmosferini hicivle harmanlıyor. Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz gibi önemli isimlerin mücadelesi üzerinden ilerleyen anlatı, mizahın gücünü ve bedelini gözler önüne seriyor. Eğlenceli diliyle güldürürken, alt metninde güçlü bir tarihsel eleştiri barındırıyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 9, 13 Mayıs

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi (9 Mayıs), Akatlar Kültür Merkezi (13 Mayıs)

Seyfi Bey

Türk eğlence dünyasının unutulmaz karakterlerinden Huysuz Virjin’in yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu’nun hayatına odaklanan oyun, sahne arkasında yaşananları izleyiciyle buluşturuyor. Bir kulis gecesinde geçen hikâye, hem bireysel bir portre çiziyor hem de Türkiye’nin kültürel hafızasına dokunuyor.

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Tarih: 1, 12, 13 Mayıs

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi (1 Mayıs), Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi (12 Mayıs), Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi (13 Mayıs)

Etekler ve Pantolonlar

Üç kadının hayatlarına odaklanan oyun, evlilik, sadakat ve bireysel kimlik üzerine düşündürücü bir hikâye sunuyor. Yıllar sonra bir araya gelen iki eski arkadaşın sohbeti, zamanla geçmişin hesaplaşmasına ve hayatın yeniden sorgulanmasına dönüşüyor. Mizahın arkasına saklanan derin duygular, oyunu hem eğlenceli hem de etkileyici kılıyor.

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 11, 14 Mayıs

  • Mekan: Akatlar Kültür Merkezi (11 Mayıs), Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (14 Mayıs)

Ağaçlar Ayakta Ölür

Bir ailenin geçmişiyle yüzleşmesini konu alan oyun, yalan ve gerçek arasında kurulan hassas dengeyi ele alıyor. Yıllar sonra torununu görmek isteyen bir büyükanne için kurulan sahte dünya, zamanla duygusal bir kırılmaya dönüşüyor. Umut, fedakârlık ve insanın gerçeği kabullenme biçimi üzerine güçlü bir anlatı sunuyor.

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nevra Serezli, Meral Asiltürk, Aziz Sarvan, Önder Atakanlı, Meltem Özlevent

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 24 Mayıs

  • Mekan: AKM Tiyatro Salonu

Bir Baba Hamlet

Klasik Hamlet hikâyesini tamamen farklı bir bakış açısıyla ele alan oyun, iki oyuncunun sahnede Hamlet’i canlandırmaya çalışmasıyla gelişiyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor ve ortaya absürt, eğlenceli ve bol sürprizli bir performans çıkıyor. Tiyatro klişelerini tiye alan anlatımıyla izleyiciye alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Tarih: 14, 15, 18, 20 Mayıs

  • Mekan: Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi (14 Mayıs), Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne (15 Mayıs), Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi (18 Mayıs), Ses Tiyatrosu (20 Mayıs)

2026 Mayıs: İstanbul Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

Huhu ile Bilim Şov

Bilimi eğlenceli ve anlaşılır hale getiren bu interaktif gösteride Huhu, çocukların merak ettiği sorulara sıra dışı deneylerle yanıt arıyor. Gündelik hayatın içinden seçilen konular, çocuk aklıyla yorumlanarak sahneye taşınıyor. Deneyler sırasında hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşanırken, çocukların bilime karşı ilgisini artırmayı hedefleyen dinamik bir sahne dili kuruluyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş Sınırı: 3-99

  • Tarih: 10, 24 Mayıs

  • Mekan: HOP Sahne (10 Mayıs), HOP Sahne (24 Mayıs)

Ceviz Adam Müzikali

Çocukların yakından tanıdığı ve milyonlarca izlenmeye ulaşan Ceviz Adam karakteri, bu kez sahnede interaktif bir müzikalle buluşuyor. Danslar, şarkılar ve renkli sahne tasarımıyla ilerleyen oyun, eğlenceyi eğitici içeriklerle birleştiriyor. Trafik kurallarından geri dönüşüme kadar birçok önemli mesajı çocuklara keyifli bir anlatımla aktaran müzikal, sahne enerjisi yüksek bir deneyim sunuyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu

  • Süre: 45 dakika

  • Yaş Sınırı: Genel İzleyici

  • Tarih: 3, 10 Mayıs

  • Mekan: Torium Sahne (3 Mayıs), Torium Sahne (10 Mayıs)

  • Oyuncular: Emre Öztürk, Miray Çelik, Tuğçe Öztürk, Murat Aşkan, Yaşar Kumral, Hüseyin Öztürk

80 Günde Dünya Turu

Phileas Fogg’un dünyayı dolaşma macerası, sahnede tempolu ve eğlenceli bir yolculuğa dönüşüyor. Farklı ülkelerde geçen hikâyede hem aksiyon hem de dostluk teması ön plana çıkıyor. Yolculuk sırasında karşılaşılan engeller, karakterlerin dayanışmasını güçlendirirken, oyunun sonunda asıl kazanımın dostluk ve sevgi olduğu vurgulanıyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş Sınırı: 4-17

  • Tarih: 2, 23 Mayıs

  • Mekan: DasDas İstinyePark Açık Sahne (2 Mayıs), İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi (23 Mayıs)

  • Oyuncular: Atakan Yılmaz, Nazlı Yağmur Hasret, Manolya Elmasrı, Ömer Efe Dağ, Okan Can

Sermet Erkin İnteraktif İllüzyon Gösterisi

Sihir ve illüzyonun sahneyle buluştuğu bu gösteri, çocukları şaşırtan ve hayal güçlerini zorlayan anlarla dolu. Uzun yıllardır sahnelenen performans, interaktif yapısıyla izleyiciyi de oyunun içine dahil ediyor. Göz yanılsamaları ve sürprizlerle ilerleyen gösteri, hem eğlenceli hem de unutulmaz bir deneyim sunuyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu, Sihirbazlık Gösterisi

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 4-17

  • Tarih: 17 Mayıs

  • Mekan: HOP Sahne (17 Mayıs)

  • Oyuncular: Sermet Erkin

Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası

Bilimi deneylerle anlatan bu eğlenceli gösteri, çocukları sahneye dahil ederek öğrenme sürecini daha keyifli hale getiriyor. Köpüren deneyler, hava gücüyle yapılan aktiviteler ve sürpriz gösterilerle ilerleyen oyun, bilimsel kavramları sade bir dille aktarıyor. Hem çocuklar hem de ebeveynler için öğretici bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş Sınırı: 3-15

  • Tarih: 2, 10 Mayıs

  • Mekan: Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne (2 Mayıs), Torium Sahne (10 Mayıs)

2026 Mayıs: İstanbul Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

Huhu ile Bilim Şov

Bilimi çocukların anlayabileceği ve sevebileceği bir dile çeviren bu eğlenceli gösteride Huhu, merak uyandıran sorular üzerinden sahneye çıkıyor. Günlük hayattan örneklerle hazırlanan deneyler, çocukların hem eğlenmesini hem de düşünmesini sağlıyor. Renkli anlatımı ve interaktif yapısıyla çocukların aktif katılımını teşvik eden oyun, bilimi korkulan bir alan olmaktan çıkarıp keşfedilecek bir dünyaya dönüştürüyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş Sınırı: 3-99

  • Tarih: 3, 30 Mayıs

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne (3 Mayıs), Hilltown Seyirlik Sahne (30 Mayıs)

Ceviz Adam Müzikali

Çocukların severek takip ettiği Ceviz Adam karakteri, sahnede müzik ve dans eşliğinde interaktif bir deneyime dönüşüyor. Eğlenceli şarkılarla ilerleyen hikâyede çocuklara günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken önemli konular aktarılıyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu

  • Süre: 45 dakika

  • Yaş Sınırı: Genel İzleyici

  • Tarih: 10 Mayıs

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne (10 Mayıs)

  • Oyuncular: Emre Öztürk, Miray Çelik, Tuğçe Öztürk, Murat Aşkan, Yaşar Kumral, Hüseyin Öztürk

80 Günde Dünya Turu

Macera dolu bir yolculuğun sahneye taşındığı oyunda Phileas Fogg ve yardımcısı, dünyayı dolaşırken birbirinden farklı olaylarla karşılaşıyor. Dedektif Fix’in peşlerine düşmesiyle tempo giderek artarken, hikâye dostluk, cesaret ve dayanışma üzerine güçlü mesajlar veriyor. Farklı kültürlerin ve serüvenlerin işlendiği bu oyun, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunuyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş Sınırı: 4-17

  • Tarih: 17, 24 Mayıs

  • Mekan: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi (17 Mayıs), Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir (24 Mayıs)

  • Oyuncular: Atakan Yılmaz, Nazlı Yağmur Hasret, Manolya Elmasrı, Ömer Efe Dağ, Okan Can

Pinokyo

Bir kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşme hayalini anlatan klasik hikâye, sahnede eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa dönüşüyor. Pinokyo’nun karşılaştığı karakterler ve yaşadığı maceralar, iyilik, dürüstlük ve sevgi gibi değerleri ön plana çıkarıyor. Müzik, dans ve sahne enerjisiyle desteklenen oyun, çocuklara unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatıyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş Sınırı: 3+

  • Tarih: 10, 24 Mayıs

  • Mekan: Akasya Kültür Sanat Sahnesi (10 Mayıs), Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (24 Mayıs)

  • Oyuncular: Uğurcan Güngör, Tuğçe Şahin, Tuğba Erdem, Özkan Özipek, Enes Daniş

Küçük Kara Balık

Samed Behrengi’nin unutulmaz hikâyesinden uyarlanan oyun, küçük bir balığın merak duygusuyla çıktığı yolculuğu konu alıyor. Farklı yerleri keşfetmek isteyen karakterin yaşadığı maceralar, özgürlük, cesaret ve hayal kurmanın önemini vurguluyor. Sade anlatımı ve güçlü mesajlarıyla çocukların ilgisini çeken oyun, düşündüren bir hikâye sunuyor.

  • Etkinlik Türü: Çocuk Oyunu

  • Süre: 40 dakika

  • Yaş Sınırı: 3+

  • Tarih: 10, 16, 24 Mayıs

  • Mekan: Acıbadem Acu Sahne (10 Mayıs), Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (16-24 Mayıs)

  • Oyuncular: Osman Alınca

right-dark
