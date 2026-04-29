2026 Mayıs Ayı Tiyatro Listesi: Bu Ay Hangi Tiyatrolar Var?

Palamut Zamanı

Toplum baskısı, geçmişten gelen kırılmalar ve kişisel yüzleşmelerin ortasında kesişen iki kadının hikâyesini anlatan oyun, izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Tesadüf gibi görünen karşılaşmalar zamanla kaderin bir parçasına dönüşürken, karakterlerin iç dünyası katman katman açılıyor.

Tür: Dram

Oyuncular: Ayda Aksel, Alina Boz, Bekir Erdem Öz, Sezer Arıçay, Dila Yağcı, Melisa Berberoğlu, Özcan Ateş, Berkay Özcan

Tarih: 2, 13, 14 Mayıs

Mekan: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

Hey Gidi Günler

Geçmişin unutulmayan anıları, müzik ve seyirci etkileşimiyle sahnede yeniden hayat buluyor. Süheyl ve Behzat Uygur’un anlatımıyla ilerleyen gösteride, çocukluk anılarından bugüne uzanan hikâyeler hem güldürüyor hem de duygulandırıyor. Seyircinin de aktif olarak dahil olduğu bu interaktif gösteri, nostalji duygusunu canlı tutarken sahneyle izleyici arasındaki bağı güçlendiriyor.

Tür: Komedi

Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 13+

Tarih: 1, 21, 22 Mayıs

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon (1 Mayıs), Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro (21 Mayıs), Sahne Dragos (22 Mayıs)

Çiftler Çiftler

Farklı hayatlara sahip dört çiftin hikâyesini bir araya getiren bu müzikli kabare, ilişkilerin komik, absürt ve bir o kadar gerçekçi yönlerini sahneye taşıyor. Yanlış anlaşılmalar, kaçırılan fırsatlar ve aşkın farklı halleri eğlenceli bir anlatımla işlenirken, izleyici kendinden parçalar buluyor. Tempolu yapısı ve mizah dozu yüksek sahneleriyle dikkat çekiyor.

Tür: Komedi

Süre: 110 dakika

Yaş Sınırı: 16+

Tarih: 2, 9, 15, 22 Mayıs

Mekan: Altı Üstü Kabare

Fareler ve İnsanlar

İki dostun hayallerine tutunarak çıktıkları yolculuk, zorlu yaşam koşulları ve kaderin sert gerçekleriyle sınanıyor. Küçük bir çiftlik hayali etrafında şekillenen hikâye, dostluk, sadakat ve umudun kırılganlığını güçlü bir anlatımla sahneye taşıyor. Finaline doğru giderek ağırlaşan atmosfer, izleyiciye unutulmayacak bir dramatik deneyim sunuyor.

Tür: Klasik

Oyuncular: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı, Onursal Yıldırım, Koray Onur, İldeniz Fığlalı, Muzaffer Aksoy, Büşra Özdemir, Yusuf Sırma, Ömer Murat Kıraslı

Süre: 130 dakika

Yaş Sınırı: 14+

Tarih: 5 Mayıs

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Köyden şehre göç eden bir ailenin hikâyesi, küçük kız Dirmit’in gözünden sahneye taşınıyor. Geleneklerle bireysel özgürlük arasındaki çatışma, zaman zaman mizahi ama çoğunlukla sarsıcı bir dille aktarılıyor. Dirmit’in direnme gücü ve merakı, oyuna hem enerji hem de umut katıyor.

Tür: Trajedi, Dram

Oyuncular: Nezaket Erden

Süre: 85 dakika

Tarih: 6 Mayıs

Mekan: Maximum Uniq Hall

Baba

Hafızanın giderek silindiği bir dünyada, gerçek ile hayal arasındaki sınırlar belirsizleşiyor. Baba ve kız arasındaki ilişki üzerinden ilerleyen hikâye, zamanın akışı ve unutmanın ağırlığıyla yüzleşiyor. İzleyiciyi duygusal bir sorgulamaya sürükleyen oyun, insan olmanın kırılgan taraflarını etkileyici bir dille ele alıyor.

Tür: Dram

Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Mine Nur Şen, Ufuk Tevge

Yaş Sınırı: 12+

Tarih: 7 Mayıs

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Ben Fidel

Fidel Castro’nun hayatı ve Küba devrimi üzerinden ilerleyen oyun, tarihsel olayları sahneye taşıyor. Politik bir arka plan üzerine kurulu anlatı, liderlik, bağımsızlık ve idealler üzerine düşündürüyor. Tek kişilik performansın gücüyle ilerleyen oyun, sade ama etkili bir sahne dili sunuyor.

Tür: Dram

Oyuncular: Tolga Pancaroğlu

Süre: 80 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Tarih: 7 Mayıs

Mekan: Pendik Atatürk Kültür Merkezi

Gayb

İçsel çatışmalarla boğuşan bir gencin hikâyesi, hayatındaki kırılma noktaları üzerinden anlatılıyor. Sanat, aşk ve kimlik arayışı arasında sıkışan karakterin yolculuğu, izleyiciye derin bir psikolojik atmosfer sunuyor. Geçmişle yüzleşme ve kendini yeniden kurma çabası oyunun merkezinde yer alıyor.

Tür: Dram

Oyuncular: Ahmet Saim

Süre: 70 dakika

Yaş Sınırı: 15+

Tarih: 8 Mayıs

Mekan: No2 Atölye

Herkes Kocama Benziyor

Tek kişilik performansla sahnelenen oyun, bir kadının iç dünyasını ve geçmişiyle hesaplaşmasını çarpıcı bir şekilde aktarıyor. Günlük hayatın sıradan görünen detayları, zamanla derin bir psikolojik çözümlemeye dönüşüyor. Duygusal yoğunluğu yüksek anlatımıyla izleyiciyi içine çekiyor.

Tür: Komedi, Trajedi, Dram

Oyuncular: Pınar Güntürkün

Süre: 80 dakika

Yaş Sınırı: 15+

Tarih: 12, 15, 17, 21 Mayıs

Mekan: Sahne Dragos (12 Mayıs), HOP Sahne (15 Mayıs), Moda Sahnesi Büyük Salon (17 Mayıs), DasDas Sahne (21 Mayıs)

Süt Kardeşler

Geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen hikâyelerinden biri olan Süt Kardeşler, yanlış anlaşılmalar ve kimlik karmaşası üzerine kurulu eğlenceli bir anlatı sunuyor. İzin kağıtlarının karışmasıyla başlayan olaylar zinciri, giderek içinden çıkılmaz bir hal alırken sahnede tempo hiç düşmüyor. Eski İstanbul atmosferini yansıtan dekoru ve enerjik oyunculuklarıyla izleyiciye nostaljik ama bir o kadar da canlı bir deneyim yaşatıyor.

Tür: Komedi

Oyuncular: Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk, Nejat Uygur

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 13+

Tarih: 13 Mayıs

Mekan: Trump Sahne

Meçhul Paşa

Türkiye’nin en cesur mizah yayınlarından biri olan Markopaşa gazetesinin hikâyesini sahneye taşıyan oyun, döneminin politik atmosferini hicivle harmanlıyor. Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz gibi önemli isimlerin mücadelesi üzerinden ilerleyen anlatı, mizahın gücünü ve bedelini gözler önüne seriyor. Eğlenceli diliyle güldürürken, alt metninde güçlü bir tarihsel eleştiri barındırıyor.

Tür: Komedi

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Tarih: 9, 13 Mayıs

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi (9 Mayıs), Akatlar Kültür Merkezi (13 Mayıs)

Seyfi Bey

Türk eğlence dünyasının unutulmaz karakterlerinden Huysuz Virjin’in yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu’nun hayatına odaklanan oyun, sahne arkasında yaşananları izleyiciyle buluşturuyor. Bir kulis gecesinde geçen hikâye, hem bireysel bir portre çiziyor hem de Türkiye’nin kültürel hafızasına dokunuyor.

Tür: Dram

Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

Süre: 90 dakika

Yaş Sınırı: 16+

Tarih: 1, 12, 13 Mayıs

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi (1 Mayıs), Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi (12 Mayıs), Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi (13 Mayıs)

Etekler ve Pantolonlar

Üç kadının hayatlarına odaklanan oyun, evlilik, sadakat ve bireysel kimlik üzerine düşündürücü bir hikâye sunuyor. Yıllar sonra bir araya gelen iki eski arkadaşın sohbeti, zamanla geçmişin hesaplaşmasına ve hayatın yeniden sorgulanmasına dönüşüyor. Mizahın arkasına saklanan derin duygular, oyunu hem eğlenceli hem de etkileyici kılıyor.

Tür: Komedi

Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Süre: 80 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Tarih: 11, 14 Mayıs

Mekan: Akatlar Kültür Merkezi (11 Mayıs), Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (14 Mayıs)

Ağaçlar Ayakta Ölür

Bir ailenin geçmişiyle yüzleşmesini konu alan oyun, yalan ve gerçek arasında kurulan hassas dengeyi ele alıyor. Yıllar sonra torununu görmek isteyen bir büyükanne için kurulan sahte dünya, zamanla duygusal bir kırılmaya dönüşüyor. Umut, fedakârlık ve insanın gerçeği kabullenme biçimi üzerine güçlü bir anlatı sunuyor.

Tür: Komedi

Oyuncular: Nevra Serezli, Meral Asiltürk, Aziz Sarvan, Önder Atakanlı, Meltem Özlevent

Süre: 90 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Tarih: 24 Mayıs

Mekan: AKM Tiyatro Salonu

Bir Baba Hamlet

Klasik Hamlet hikâyesini tamamen farklı bir bakış açısıyla ele alan oyun, iki oyuncunun sahnede Hamlet’i canlandırmaya çalışmasıyla gelişiyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor ve ortaya absürt, eğlenceli ve bol sürprizli bir performans çıkıyor. Tiyatro klişelerini tiye alan anlatımıyla izleyiciye alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.