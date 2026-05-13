Pınar Deniz Nuri Bilge Ceylan’ın Filmine Nasıl Seçildiğini Anlattı

Kadroda yer alan bir diğer dikkat çekici isim ise projeye sonradan dahil olan ve flashback sahnelerinde konuk oyuncu olarak yer alacağı belirtilen Kerem Bürsin.

Başrol oyuncusu Pınar Deniz, katıldığı bir etkinlikte Yorgun Güneş filmindeki Defne karakterini nasıl üstlendiğine dair açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, bu projenin kendisine doğrudan bir teklif olarak gelmediğini açıkça dile getirdi. Rolü almak için seçmelere katıldığını belirten Deniz, işi audition vererek kazandığını itiraf etti. Sektörde popüler bir konumda olmasına rağmen direkt teklif almadığını, her oyuncu gibi deneme çekimi süreçlerinden geçtiğini aktardı. Nuri Bilge Ceylan ile çalışmanın kendisi için çok büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.