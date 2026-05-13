Pınar Deniz Nuri Bilge Ceylan’ın Filmine Nasıl Seçildiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.05.2026 - 11:06 Son Güncelleme: 13.05.2026 - 11:07

Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Yorgun Güneş için meraklı bekleyiş devam ediyor. Pınar Deniz ve Kerem Bürsin’in rol alacağı film için beklenti her geçen gün yükselirken oyuncuların projeye dair açıklamaları da etkileşimlerle buluşuyor. Şimdiyse güzel oyuncu Pınar Deniz Yorgun Güneş’e nasıl seçildiğini anlatmasıyla gündeme geldi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Yorgun Güneş filmi, usta sinemacının filmografisinde alışılagelmiş kış temalarının dışına çıkan bir yaz filmi olma özelliği taşıyor.

Yapım, Ankara’nın izole ve tekdüze yaşantısından uzaklaşarak kızının daveti üzerine bir sahil kasabasına giden Sabri adlı bir babanın hikayesini merkezine alıyor. Başlangıçta torunuyla vakit geçirmek ve huzur bulmak amacıyla yapılan bu masum aile ziyareti, zamanla yerini bastırılmış duygulara ve geçmiş hesaplaşmalara bırakıyor. Baba ile kız arasındaki mesafeli, kırılgan ve çatışmalı ilişki üzerinden zamanın insanlar arasında yarattığı mesafenin sarsıcı bir dille işlenmesi hedefleniyor.

Filmin başrollerini Pınar Deniz, Osman Sonant ve Altan Erkekli paylaşıyor.

Kadroda yer alan bir diğer dikkat çekici isim ise projeye sonradan dahil olan ve flashback sahnelerinde konuk oyuncu olarak yer alacağı belirtilen Kerem Bürsin.

Başrol oyuncusu Pınar Deniz, katıldığı bir etkinlikte Yorgun Güneş filmindeki Defne karakterini nasıl üstlendiğine dair açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, bu projenin kendisine doğrudan bir teklif olarak gelmediğini açıkça dile getirdi. Rolü almak için seçmelere katıldığını belirten Deniz, işi audition vererek kazandığını itiraf etti. Sektörde popüler bir konumda olmasına rağmen direkt teklif almadığını, her oyuncu gibi deneme çekimi süreçlerinden geçtiğini aktardı. Nuri Bilge Ceylan ile çalışmanın kendisi için çok büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
