Gaziantepli Lise Öğrencilerinden NASA'da Büyük Başarı: Yüzde 1’lik Dilime Girdiler!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 15:49

Gaziantep'te bir özel okulda okuyan öğrenciler, NASA bünyesinde düzenlenen uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla Türkiye’ye büyük gurur yaşattı. Öğrenciler, geliştirdikleri “Galactic Problem Solver” projesiyle dünya genelinde yüzde 1’lik başarı dilimine girdi ve Florida’da yapılacak dünya finallerine katılmaya hak kazandı. 

Türkiye'den katılan tek takım olan Gaziantepli öğrenciler, şimdi Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenecek olan yarışmanın heyecanını yaşıyor.

Gaziantep'ten NASA'ya ulaşan başarı hikayesi: Yüzde 1'lik dilime girdiler!

Özel bir okulda okuyan öğrenciler, ilk olarak JPL NASA tarafından düzenlenen Uluslararası Invention Challenge yarışmasına katıldı. Geliştirdikleri “Galactic Problem Solver” projesiyle dünya genelinde yüzde 1’lik başarı dilimine giren ekip, “Feature Project” unvanı almaya hak kazandı.

Bu başarının ardından Amerika’daki Aerospace Education CEO’su Barbara Kennedy tarafından özel olarak davet edilen öğrenciler, International Space Settlement Design Competition yarışmasına burslu şekilde katıldı.

Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan öğrenciler, 175 ülkenin katıldığı uluslararası organizasyonda yarışmadaki tek Türk takım oldu. Takımımız, ilk aşamada 175 takım arasından ilk 10’a girerek yarı finale yükseldi. Yarı final etabını da başarıyla geçen ekip, dünya genelinde ilk 4 takım arasına adını yazdırdı.

Öğrenciler, 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında NASA’nın Florida’daki merkezinde gerçekleştirilecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil edecek. Başarı hikâyelerini paylaşan öğrenciler, “Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek bizim için büyük bir gurur. Hedefimiz finalde de başarılı olup Türkiye’nin adını en iyi şekilde duyurmak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı’yı ziyaret eden başarılı öğrenciler, elde ettikleri dereceler hakkında bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bilime meraklı, teknolojiye sevdalı öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Dünya finallerinde ülkemizi temsil edecek kızlarımıza başarılar diliyoruz. Yolları da bahtları da açık olsun” denildi.

Gençlerimizin başarılarını takdir ediyor, onları gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Umarız ülkemiz, uluslararası alanda bu şekilde adından söz ettirmeye devam eder!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
