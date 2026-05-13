Ayağını Kıran Sevda Demirel'in Düştüğü Anlar Tüyleri Diken Diken Etti!

Lila Ceylan
14.05.2026 - 00:09

Bir dönem Hande Ataizi’yle yaşadığı canlı yayın kavgasıyla hafızalara kazınan Sevda Demirel, bu kez talihsiz bir kazayla gündeme oturdu. Yere düştüğü anda ayağının ters dönmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

90’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sevda Demirel, dönemin “olaysız gündem olmaz” figürlerinden biri haline gelmişti.

Mankenlik kariyeriyle dikkat çeken Demirel, sivri dili, dobra açıklamaları ve sansasyonel çıkışları sayesinde kısa sürede magazin basınının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 

Televizyon programlarından podyumlara kadar birçok alanda boy gösteren Sevda Demirel, özellikle enerjik tavırları ve filtresiz konuşmalarıyla uzun yıllar boyunca adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ekran önünden biraz uzaklaşsa da yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde kalmaya devam etti.

Fakat Sevda Demirel denince birçok kişinin aklına ilk gelen olay hiç şüphesiz Hande Ataizi’yle yaşadığı canlı yayın gerilimi oluyor.

İkili, yıllar önce katıldıkları bir televizyon programında tartışmaya başlamış; gerginlik dakikalar içinde kontrolden çıkmıştı. Program sırasında sinirlerine hakim olamayan Sevda Demirel, Hande Ataizi’ne canlı yayında tokat atmış ve o anlar Türk televizyon tarihinin en unutulmaz magazin olaylarından biri haline gelmişti. 

Günlerce konuşulan olay sonrası hem ekran dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı oluşmuştu. Hatta aradan yıllar geçmesine rağmen Sevda Demirel’in adı hala en çok bu olayla anılıyor.

Ünlü isim bu kez ise geçmiş polemikleriyle değil, yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yayılan görüntülerde Sevda Demirel’in yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. O anların yanında bulunan arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. 

Görüntülerde Demirel’in ayağının ters dönmesi izleyenlerin adeta içini kaldırdı. Sosyal medyada videoyu gören birçok kullanıcı “İzlerken benim ayağım acıdı”, “Tüylerim diken diken oldu” ve “Gerçekten çok kötü düşmüş” yorumları yaptı. Ayağını kırdığı öğrenilen Sevda Demirel’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, sevenleri de geçmiş olsun mesajları paylaşmayı ihmal etmedi.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
