Gökçe Bahadır’ı Çeken Muhabirleri Üstüne Alınan Tuğba Coşkun’un Tepkisi Gündem Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2026 - 23:24

Bir kafede oturan Gökçe Bahadır’ı görüntülemek isteyen muhabirler, farkında olmadan Tuğba Coşkun’u gündem yaptı. Kameraların kendisine döndüğünü sanan Coşkun’un çıkışı sosyal medyada viral oldu!

Tuğba Coşkun, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline ilk olarak Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı olaylı aşkla gelmişti.

Uzun yıllar boyunca ekranların en popüler şovmenlerinden biri olan Erbil’le birlikteliği dönemin magazin basınında sık sık manşetlere taşınırken, çift 2005 yılında evlenmişti. Aralarındaki yaş farkı uzun süre konuşulsa da ikili bir dönem magazinin en dikkat çeken çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Evlilikleri boyunca sık sık göz önünde olan çift, lüks yaşamları, tatilleri ve zaman zaman yaşadıkları krizlerle gündemden düşmemişti. Çiftin oğulları Ali Sadi ise 2006 yılında dünyaya gelmiş; Mehmet Ali Erbil’in çocukları arasında en çok göz önünde büyüyen isimlerden biri olmuştu. 

Fakat bu çok konuşulan evlilik uzun ömürlü olmadı. Mehmet Ali Erbil’in özel hayatıyla ilgili çıkan haberler, çalkantılı ilişki dinamikleri ve sık sık gündeme gelen ihanet iddiaları sonrası çiftin evliliği çatırdamaya başlamıştı. Uzun süre ayrılık-barışma döngüsü yaşayan ikili sonunda yollarını ayırmış ve boşanmaları magazin gündeminde büyük ses getirmişti. Boşanma sonrası Tuğba Coşkun gözlerden tamamen kaybolmak yerine sosyal yaşamın içinde kalmaya devam etti. Cemiyet hayatındaki görünürlüğü, lüks yaşam paylaşımları, tatilleri ve yaptığı açıklamalarla yıllar içinde magazinin tanıdık yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle oğlu Ali Sadi’yle verdiği pozlar ve zaman zaman Mehmet Ali Erbil cephesine yaptığı göndermeler de sık sık gündem olmuştu.

Fakat Tuğba Coşkun bu kez bambaşka bir olayla sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz saatlerde bir kafede görüntülenen Gökçe Bahadır’ı çekmek isteyen muhabirler, farkında olmadan günün goygoy malzemesini de çıkarmış oldu. Çünkü o sırada Gökçe Bahadır’ın arka masasında oturan Tuğba Coşkun, kameraların kendisine döndüğünü sandı. Bir anda havaya giren Coşkun’un, muhabirlere dönerek yüksek sesle “Pardon beni mi çekiyorsunuz?” diye çıkıştığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. 

Olayın asıl komik tarafıysa muhabirlerin odağında Tuğba Coşkun değil, ön masada oturan Gökçe Bahadır’ın olmasıydı. Durum kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Özellikle Tuğba Coşkun’un olayı bir anda kendi üstüne alması ve sert çıkışı birçok kullanıcıya oldukça komik geldi. Kısa sürede viral olan görüntüler sonrası sosyal medya resmen ikiye bölündü. Bir kesim Tuğba Coşkun’un refleks olarak böyle davrandığını savunurken, diğer kesim ise yaşananları “gereksiz özgüven patlaması” olarak yorumladı. Ancak kesin olan bir şey var ki Tuğba Coşkun, farkında olmadan günün en çok konuşulan magazin anlarından birine imza attı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
