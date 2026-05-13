Gökçe Bahadır’ı Çeken Muhabirleri Üstüne Alınan Tuğba Coşkun’un Tepkisi Gündem Oldu!

Uzun yıllar boyunca ekranların en popüler şovmenlerinden biri olan Erbil’le birlikteliği dönemin magazin basınında sık sık manşetlere taşınırken, çift 2005 yılında evlenmişti. Aralarındaki yaş farkı uzun süre konuşulsa da ikili bir dönem magazinin en dikkat çeken çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Evlilikleri boyunca sık sık göz önünde olan çift, lüks yaşamları, tatilleri ve zaman zaman yaşadıkları krizlerle gündemden düşmemişti. Çiftin oğulları Ali Sadi ise 2006 yılında dünyaya gelmiş; Mehmet Ali Erbil’in çocukları arasında en çok göz önünde büyüyen isimlerden biri olmuştu.

Fakat bu çok konuşulan evlilik uzun ömürlü olmadı. Mehmet Ali Erbil’in özel hayatıyla ilgili çıkan haberler, çalkantılı ilişki dinamikleri ve sık sık gündeme gelen ihanet iddiaları sonrası çiftin evliliği çatırdamaya başlamıştı. Uzun süre ayrılık-barışma döngüsü yaşayan ikili sonunda yollarını ayırmış ve boşanmaları magazin gündeminde büyük ses getirmişti. Boşanma sonrası Tuğba Coşkun gözlerden tamamen kaybolmak yerine sosyal yaşamın içinde kalmaya devam etti. Cemiyet hayatındaki görünürlüğü, lüks yaşam paylaşımları, tatilleri ve yaptığı açıklamalarla yıllar içinde magazinin tanıdık yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle oğlu Ali Sadi’yle verdiği pozlar ve zaman zaman Mehmet Ali Erbil cephesine yaptığı göndermeler de sık sık gündem olmuştu.