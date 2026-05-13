3. Kez Cannes'da Boy Gösteren Hande Erçel Yine Nefes Kesti!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Uzun yıllardır birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir’le yollarını ayıran Hande Erçel’in Cannes görünümü merak konusuydu. Güzel oyuncu, üçüncü Cannes çıkarmasında da nefes kesmeyi başararak sosyal medyayı adeta büyüledi!

Son yıllarda yalnızca Türkiye’nin değil, uluslararası moda ve magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hande Erçel, 2025’i resmen dolu dolu geçirdi.

Bir yandan peş peşe projelerde yer alan güzel oyuncu, kariyerinde farklı roller deneyerek oyunculuk tarafında önemli bir sıçrama yaşarken; diğer yandan dünyanın en prestijli davetlerinde boy göstermeye devam etti. Özellikle son dönemde yalnızca güzelliğiyle değil, kırmızı halı disiplini, marka iş birlikleri ve global moda dünyasındaki görünürlüğüyle dikkat çeken Erçel, artık “uluslararası yıldız” kulvarında değerlendirilen isimlerden biri olarak görülüyor. Katıldığı davetlerde adeta podyuma çıkmış gibi görünen Hande Erçel, özellikle lüks moda ve mücevher markalarının radarından hiç düşmüyor. 

Son birkaç yıldır dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde global etkinliklerin aranan yüzlerinden biri haline gelen oyuncu, her kırmızı halı yürüyüşüyle sosyal medyada olay yaratmayı başarıyor. Cannes Film Festivali ise bu yükselişin en dikkat çeken duraklarından biri olmuş durumda. Geçtiğimiz iki yıl boyunca dünyaca ünlü bir mücevher markasının yüzü olarak Cannes kırmızı halısında boy gösteren Hande Erçel, hem 2024 hem de 2025’te tercih ettiği kombinlerle moda otoritelerinden tam not almıştı. Özellikle sade ama iddialı seçimleri, saç-makyaj dengesi ve “old money glam” havası taşıyan görünümü sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Cannes'ın ilk çıkarmasını geçtiğimiz saatlerde Demet Özdemir yapmış ve kırmızı halıda fırtınalar estirmeyi başarmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ve beklenen an yine geldi! Hande Erçel, Cannes Film Festivali’nde aynı markanın yüzü olarak üçüncü kez kırmızı halıya çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde festival alanında görüntülenen güzel oyuncu, yine ve yeniden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zarafetiyle adeta kırmızı halının havasını değiştiren Erçel’in yeni görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar “Bu kadın Cannes’a çok yakışıyor” yorumları yapmaya başladı. 

Üstelik bu yılki Cannes yürüyüşü ayrı bir merak konusuydu. Çünkü Hande Erçel geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir’le yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından oyuncunun nasıl bir styling tercih edeceği, eski çizgisini koruyup koruyamayacağı sosyal medyada sık sık tartışılmıştı. Ancak Hande Erçel yine yaptı yapacağını! Güzel oyuncu, tercih ettiği görünümle yalnızca şıklığını değil; kendi star ışığını da bir kez daha kanıtladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı “Demek mesele sadece stilist değilmiş”, “Kimle çalışırsa çalışsın parlıyor” ve “Cannes’ın demirbaşına dönüştü” yorumları yaptı. 

Hande Erçel, üçüncü Cannes çıkarmasında da beklentileri boşa çıkarmadı ve kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yine başardı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim 💅

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
