Elçin Sangu'dan Jekyll & Hyde Oyununda Yerine Getirilen Pelin Akil'e Şok Hamle!

otik atmosferi, güçlü müzikleri ve karanlık hikâyesiyle dikkat çeken yapımda başrolleri Hayko Cepkin ve Elçin Sangu paylaşmıştı. İlk kez 2025 sezonunda sahnelenmeye başlayan müzikal, kısa sürede özellikle sosyal medyada büyük bir fan kitlesi edinmiş; Hayko Cepkin’in sahnedeki performansı kadar Elçin Sangu’nun güçlü dönüşü de çok konuşulmuştu. İnsan ruhunun iyi ve kötü yanlarını merkezine alan hikayesiyle dikkat çeken oyun, hem dekor tasarımı hem de canlı performanslarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Fakat süreç içerisinde Elçin Sangu’nun projeden ayrılması herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun yoğun çalışma temposu ve farklı projelere odaklanmak istemesi nedeniyle yapımdan ayrıldığı konuşulmuş, kulislerde perde arkasında herhangi bir kriz olup olmadığı da uzun süre tartışılmıştı. Resmi tarafta “karşılıklı anlaşma” açıklamaları yapılmış olsa da sosyal medyada “acaba bir gerginlik mi yaşandı?” yorumları eksik olmamıştı. Elçin Sangu’nun ayrılığının ardından yapım ekibi soluğu Pelin Akil’de aldı.

Son dönemde yalnızca oyunculuğuyla değil, sesi ve sahne performansıyla da dikkat çeken Akil, kısa süre içinde oyunun yeni kadın başrolü olmuştu. Pelin Akil’in Hayko Cepkin’le yakaladığı enerji seyirciden tam not alırken, ikilinin sahne dışında da yakın arkadaş haline geldiği görülmüştü. Hatta Pelin Akil’in geçtiğimiz gün Hayko Cepkin’in konserine giderek kulisten paylaşımlar yapması ve birlikte verdiği pozlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.