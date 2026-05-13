Elçin Sangu'dan Jekyll & Hyde Oyununda Yerine Getirilen Pelin Akil'e Şok Hamle!

Lila Ceylan
13.05.2026 - 18:12

“Jekyll & Hyde” sonrası Pelin Akil’le herhangi bir sorun yaşamadığı düşünülen Elçin Sangu’nun ani Instagram hamlesi magazin kulislerini karıştırdı. Hayko Cepkin konseri sonrası gelen unfollow detayı sosyal medyada olay oldu!

Broadway’in kült yapımlarından biri olarak kabul edilen “Jekyll & Hyde”, geçtiğimiz sezon Türkiye uyarlamasıyla tiyatro dünyasında büyük ses getirmişti.

otik atmosferi, güçlü müzikleri ve karanlık hikâyesiyle dikkat çeken yapımda başrolleri Hayko Cepkin ve Elçin Sangu paylaşmıştı. İlk kez 2025 sezonunda sahnelenmeye başlayan müzikal, kısa sürede özellikle sosyal medyada büyük bir fan kitlesi edinmiş; Hayko Cepkin’in sahnedeki performansı kadar Elçin Sangu’nun güçlü dönüşü de çok konuşulmuştu. İnsan ruhunun iyi ve kötü yanlarını merkezine alan hikayesiyle dikkat çeken oyun, hem dekor tasarımı hem de canlı performanslarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Fakat süreç içerisinde Elçin Sangu’nun projeden ayrılması herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun yoğun çalışma temposu ve farklı projelere odaklanmak istemesi nedeniyle yapımdan ayrıldığı konuşulmuş, kulislerde perde arkasında herhangi bir kriz olup olmadığı da uzun süre tartışılmıştı. Resmi tarafta “karşılıklı anlaşma” açıklamaları yapılmış olsa da sosyal medyada “acaba bir gerginlik mi yaşandı?” yorumları eksik olmamıştı. Elçin Sangu’nun ayrılığının ardından yapım ekibi soluğu Pelin Akil’de aldı. 

Son dönemde yalnızca oyunculuğuyla değil, sesi ve sahne performansıyla da dikkat çeken Akil, kısa süre içinde oyunun yeni kadın başrolü olmuştu. Pelin Akil’in Hayko Cepkin’le yakaladığı enerji seyirciden tam not alırken, ikilinin sahne dışında da yakın arkadaş haline geldiği görülmüştü. Hatta Pelin Akil’in geçtiğimiz gün Hayko Cepkin’in konserine giderek kulisten paylaşımlar yapması ve birlikte verdiği pozlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Fakat tüm bu yakınlık yeni bir magazin iddiasını da beraberinde getirdi!

Nedendir bilinmez, son yıllarda sık sık sosyal medya polemikleriyle gündeme gelen Elçin Sangu’dan şaşırtan bir hamle geldi. Elçin Sangu, Pelin Akil oyuna dahil olduğunda herhangi bir rahatsızlık belirtmemiş; aksine onu takip ederek yeni casting kararını desteklediği şeklinde yorumlanan bir tavır sergilemişti. 

Ancak işin rengi dün akşam değişti! Pelin Akil’in Hayko Cepkin konserinden yaptığı paylaşımlar sonrası sosyal medya kullanıcıları Elçin Sangu’nun artık Akil’i takip etmediğini fark etti. Kısa sürede yayılan bu detay magazin gündemini karıştırırken, kullanıcılar “konser paylaşımı mı rahatsız etti?”, “kuliste işler karıştı mı?” ve “yoksa perde arkasında başka bir mesele mi var?” yorumları yapmaya başladı. 

Taraflardan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, Elçin Sangu’nun bu ani hamlesi sosyal medya kullanıcıları tarafından bir hayli manidar bulundu. Özellikle Hayko Cepkin ve Pelin Akil’in son dönemde sık sık beraber vakit geçirmesi, konser ve prova paylaşımlarının artması da dedikodu kazanını iyice kaynatmış durumda.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
