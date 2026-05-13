Fena Patladı: Özlem Ada Şahin'in Paris Fotoğraflarını Pinterest'ten Çaldığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2026 - 17:23

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin bu kez lüks yaşam paylaşımlarıyla değil, sosyal medya skandalıyla konuşuluyor. Paris dump’ındaki karelerin Pinterest’ten alındığını fark eden kullanıcılar ekran görüntülerini paylaşınca ortalık karıştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şarkıcı Berkay’ın eşi olarak hayatımıza giren Özlem Ada Şahin, yıllar içinde sosyal medyanın en dikkat çeken “lüks yaşam” influencer’larından birine dönüşmeyi başardı.

2016 yılında nikah masasına oturan çift, magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden birini yaşarken; inişli çıkışlı süreçlere rağmen aile pozlarıyla sık sık gündem olmuştu. Özellikle Berkay’ın yoğun sahne temposuna rağmen “örnek aile” imajı çizmeleri uzun süre takipçilerden övgü toplamıştı. Çiftin ilk kızları Arya 2019 yılında dünyaya gelirken, ikinci kızları Zeynep Mira ise 2021’de aileye katılmıştı. Sosyal medya hesaplarında sık sık çocuklarıyla geçirdikleri anları paylaşan Özlem Ada Şahin, zamanla annelik içerikleri, lüks tatil kareleri ve kombin paylaşımlarıyla kendi kitlesini yaratmayı başardı.

Son dönemde ise çiftin üçüncü bebek heyecanı gündemdeydi. Berkay ve Özlem Ada Şahin’in ailelerini büyütmeye hazırlandığı iddiaları magazin kulislerinde dolaşırken, Şahin’in özellikle Instagram’da “soft life” estetiğiyle ilerleyen içerikleri dikkat çekiyordu. Paris kaçamakları, pahalı restoranlar, influencer dokunuşlu dump’lar derken Özlem Ada Şahin’in sosyal medya dili tam anlamıyla “Pinterest girlie” seviyesine ulaşmıştı. Fakat görünen o ki işin Pinterest kısmı bu kez biraz fazla gerçek oldu!

Özlem Ada Şahin, bu kez sosyal medya kullanıcılarının “şahin gözünden” kaçamadı!

Paris’ten paylaştığı dump albümünün ardından özellikle Yağmur Çevik, namıdiğer blogyagmuru başta olmak üzere birçok kullanıcı detayları tek tek incelemeye başladı. Ve olay kısa sürede koca bir sosyal medya goygoyuna dönüştü. Çünkü Özlem Ada Şahin’in paylaştığı karelerin büyük kısmının Pinterest’te yıllardır dolaşan fotoğraflarla birebir aynı olduğu ortaya çıktı. 

Üstelik olay sadece “benzer açı” meselesi de değildi! Paris’te çekilmiş masa fotoğrafları, Eiffel temalı tatlı karesi, kilit fotoğrafı derken ekran görüntülerinde Pinterest görsellerinin birebir aynı kadrajlarla kullanıldığı görüldü. Hatta bazı kullanıcılar Özlem Ada Şahin’in görselleri apar topar silmeye başladığını iddia etti. Yağmur Çevik’in paylaştığı hikâyelerde “Pinterest’ten albüm yapmış” ve “kadının bütün albümü Pinterest” yorumları kısa sürede viral olurken, sosyal medya kullanıcıları da dalga geçmek için sıraya girdi.

İşin en komik kısmıysa bazı karelerde Pinterest arayüzünün bile neredeyse fark edilir halde olmasıydı!

Kullanıcılar “Paris’e gitmeden Paris dump’ı yapmak yeni seviye influencerlık”, “Google görseller romantizmi” ve “Hayalindeki hayatı yaşayan değil, kaydeden kız” yorumlarıyla Özlem Ada Şahin’i fena tiye aldı.

Durumun fark edildiğini idrak eden Özlem Ada Şahin’in ise çok geçmeden harekete geçtiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcılarının ekran görüntülerini paylaşmasının ardından Şahin’in Paris dump’ındaki Pinterest’ten alındığı öne sürülen fotoğrafları kısa süre içerisinde kaldırdığı fark edildi...

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
