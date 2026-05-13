Demet Özdemir Cannes Film Festivali'nde Beyazlar İçinde Göz Kamaştırdı!

Dansçı olarak başladığı yolculukta kısa sürede başrol oyunculuğuna yükselen Özdemir, bugün sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde tanınan bir isim haline gelmiş durumda. Özellikle romantik komediden drama uzanan geniş oyunculuk skalasıyla her projede kendini yeniden kanıtlamayı başarıyor.

Demet Özdemir’in kariyer yolculuğu adeta başarı hikayesi gibi… “Sana Bir Sır Vereceğim” ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, “No: 309” ile geniş kitlelere ulaştı. Ancak asıl büyük patlamayı 'Erkenci Kuş' dizisiyle yaptı. Sanem karakteriyle dünya çapında bir hayran kitlesi kazanan Özdemir, özellikle Avrupa’da büyük bir popülerliğe ulaştı.

Ardından gelen 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile dramatik oyunculuğunu da kanıtlayan isim, dijital platformlarda da iddiasını sürdürdü. Netflix’te yayınlanan 'Aşk Taktikleri' serisiyle global başarı yakalayan oyuncu, son olarak Adım Farah ve Eşref Rüya projeleriyle kariyerini bir üst seviyeye taşıdı. Şimdilerde “Nisan Akyol” karakteriyle hem duygusal hem de güçlü bir performans sergileyen Özdemir izleyiciden tam not alıyor.