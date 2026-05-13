Demet Özdemir Cannes Film Festivali'nde Beyazlar İçinde Göz Kamaştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.05.2026 - 19:03

Türk televizyonlarının en parlak yıldızlarından Demet Özdemir, kariyerindeki istikrarlı yükselişi bu kez Cannes çıkarmasıyla taçlandırdı. Dansçılıktan dünya çapında tanınan bir başrol oyunculuğuna uzanan yolculuğuyla dikkat çeken Özdemir, 2026 Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya çıkarak uluslararası arenada da adından söz ettirdi. Beyaz elbise tercihiyle zarif bir görünüm sergileyen oyuncu, sosyal medyada övgü topladı.

Türk televizyonlarının son yıllardaki en parlak yıldızlarından Demet Özdemir, hem kariyerindeki istikrarlı yükselişi hem de uluslararası arenadaki adımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dansçı olarak başladığı yolculukta kısa sürede başrol oyunculuğuna yükselen Özdemir, bugün sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde tanınan bir isim haline gelmiş durumda. Özellikle romantik komediden drama uzanan geniş oyunculuk skalasıyla her projede kendini yeniden kanıtlamayı başarıyor.

Demet Özdemir’in kariyer yolculuğu adeta başarı hikayesi gibi… “Sana Bir Sır Vereceğim” ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, “No: 309” ile geniş kitlelere ulaştı. Ancak asıl büyük patlamayı 'Erkenci Kuş' dizisiyle yaptı. Sanem karakteriyle dünya çapında bir hayran kitlesi kazanan Özdemir, özellikle Avrupa’da büyük bir popülerliğe ulaştı.

Ardından gelen 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile dramatik oyunculuğunu da kanıtlayan isim, dijital platformlarda da iddiasını sürdürdü. Netflix’te yayınlanan 'Aşk Taktikleri' serisiyle global başarı yakalayan oyuncu, son olarak Adım Farah ve Eşref Rüya projeleriyle kariyerini bir üst seviyeye taşıdı. Şimdilerde “Nisan Akyol” karakteriyle hem duygusal hem de güçlü bir performans sergileyen Özdemir izleyiciden tam not alıyor.

Tüm bu yükselişin ardından Demet Özdemir, 2026 yılında Cannes Film Festival’nde boy göstererek uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekti.

Festival kapsamında Türkiye’yi temsil eden isimlerden biri olan oyuncu, kırmızı halıda tercih ettiği beyaz elbisesiyle zarif ve sade bir görünüm sergiledi.

Bir markanın iş birliğiyle hazırlanan özel tasarım elbisesiyle öne çıkan Demet Özdemir sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Demet Özdemir’in Cannes kırmızı halısındaki beyaz elbisesi sosyal medyada adeta övgü yağmuruna tutuldu. Zarif tercihiyle dikkat çeken oyuncu için kullanıcılardan “peri kızı gibi”, “adeta bir kuğu” gibi yorumlar geldi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
