article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sibel Can Harbiye Konseri Afişleriyle Büyük Talihsizliğe Uğradı!

Sibel Can Harbiye Konseri Afişleriyle Büyük Talihsizliğe Uğradı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.05.2026 - 17:45

Türk müziğinin efsane isimlerinden Sibel Can, bu kez sahnesiyle değil Harbiye konseri için hazırlanan afişlerle gündemde! 22-23 Mayıs’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konser öncesi şehrin dört bir yanına asılan afişler, sosyal medyada beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kaynak: Serhat Bayram

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sibel Can denince akla gelen şarkılar zaten başlı başına bir nostalji yolculuğu… “Padişah”, “Kanasın”, “Vallahi Yalan”, “Berivan” ve “Çakmak Çakmak” gibi hitleriyle yıllardır listeleri altüst eden sanatçı, her kuşağa hitap etmeyi başaran nadir isimlerden.

Sibel Can denince akla gelen şarkılar zaten başlı başına bir nostalji yolculuğu… “Padişah”, “Kanasın”, “Vallahi Yalan”, “Berivan” ve “Çakmak Çakmak” gibi hitleriyle yıllardır listeleri altüst eden sanatçı, her kuşağa hitap etmeyi başaran nadir isimlerden.

Özellikle sahnede bu şarkıları seslendirdiği anlar, dinleyiciler için adeta bir zaman yolculuğuna dönüşüyor. Güçlü sesi, duyguyu dinleyiciye geçiren yorumu ve sahne hakimiyetiyle Sibel Can, canlı performans denince akla ilk gelen isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Ve güzel haber geldi… Sibel Can, 22 ve 23 Mayıs 2026 tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Yaz sezonunun en iddialı konserlerinden biri olarak görülen bu iki gece için şimdiden büyük bir heyecan oluşmuş durumda. Açık havanın büyüleyici atmosferinde sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçının, yine unutulmaz bir sahne performansına imza atması bekleniyor.

Ancak Sibel Can konser afişleriyle büyük bir talihsizlik yaşadı. Her şey, @serhatbayram isimli kullanıcının paylaştığı videoyla başladı.

Afişlerin kalitesi ve baskı tekniği sosyal medyada kısa sürede goygoy konusu olurken, özellikle görsellerin bozulmuş hali dikkat çekti. Kullanıcıların “Hangisi Sibel Can?'  “Sibel Can’ın bundan haberi var mı?” soruları gündemin merkezine oturdu.

X ve Instagram’da kullanıcılar ikiye bölündü; bir kesim afişleri tiye aldı. 

Fakat asıl sürpriz hamle Sibel Can’dan geldi! Ünlü sanatçı, söz konusu paylaşımın altına yaptığı yorumla tartışmaya bizzat dahil oldu. “Sibel Can’ın bundan haberi yok” diyerek duruma esprili bir şekilde yanıt veren Can’ın bu cevabı, sosyal medyada daha da büyük yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın