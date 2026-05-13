Oyuncu Oktay Kaynarca Hastanelik Oldu! Sağlık Durumu Nasıl?

Efsaneleşmiş projelerle hafızalara kazınan Kaynarca, bugünlerde kariyerine bambaşka bir kulvarda da devam ediyor.

Başarılı oyuncu, şu sıralar atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? programının sunuculuğunu üstleniyor.

Öte yandan Kaynarca’nın yeni projeleri de şimdiden merak konusu. KYN Yapım imzası taşıyan Kafkas dizisinde, topraklarına bağlı ve mücadeleci bir iş insanı karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bununla da sınırlı değil! Kulislere yansıyan bilgilere göre oyuncu, dijital platform için hazırlanan “Ev Hapsi” adlı projede de başrolü üstlenecek. Kaynarca, hem televizyon hem dijitalde iddiasını sürdürmeye devam ediyor.