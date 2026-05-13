Kıvanç Tatlıtuğ’un 3 Aylık Tatil İddiası Goygoy Çıkardı!

Aksiyon ve drama türündeki bu projede “Ajan Ali” karakteriyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Bununla birlikte Adam Fawer’ın fenomen romanından uyarlanacak “Olasılıksız” dizisi de Tatlıtuğ’un gündemindeki en iddialı işlerden biri.

Bir yandan da “Organize İşler” evreninde “Sarı Saruhan” karakteriyle geri döneceği konuşuluyor. Yani anlayacağınız, Tatlıtuğ cephesinde hem aksiyon var hem drama var hem de nostalji!

Tabii bir de işin “imaj” tarafı var… Son dönemde saç ve sakal stilinde yaptığı değişiklikler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri yeni halini överken, kimileri eski halini aradığını söyledi. X’te dönen yorumlar ise tam anlamıyla goygoy seviyesindeydi: “Her hali yakışıyor ama bu başka olmuş” diyen de var, “Eski hali geri gelsin” diye isyan eden de!