Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın Cannes Kombini Sınıfta Kaldı!

İlk olarak farklı dizi projelerinde küçük ama etkili rollerle dikkat çeken güzel oyuncu, özellikle doğal oyunculuğu, enerjisi ve kamera karşısındaki güçlü aurasıyla kısa sürede yapımcıların radarına girmişti. Ancak onun kariyerindeki asıl büyük kırılma noktası hiç şüphesiz “Yeraltı” dizisi oldu. Dizide hayat verdiği Sultan karakteriyle adeta kariyer patlaması yaşayan Sümeyye Aydoğan, sert mizacı, duygusal derinliği ve ekran karizmasıyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü. “Yeraltı” yalnızca reytinglerde değil, sosyal medya tarafında da büyük ses getirirken; Sultan karakteri özellikle genç izleyiciler arasında fenomen haline geldi. Dizideki güçlü sahneleri, tarzı ve partneriyle yakaladığı enerji sayesinde Sümeyye Aydoğan’ın yıldızı resmen başka bir seviyeye taşındı.

Öyle ki son birkaç aydır hem moda markalarının hem de büyük organizasyonların radarında olan oyuncu, artık “yeni jenerasyonun en popüler kadın oyuncularından biri” olarak anılıyor. Güzelliğiyle sık sık sosyal medyada övgü toplayan Aydoğan’ın özellikle kırmızı halı ve etkinlik tarzı da yakın markaj altında tutuluyor. Kullanıcılar onun hem modern hem de iddialı görünümlerini genellikle “cool girl enerjisi” taşıdığı için beğeniyor.