Lin, Palisade Research'ün 'From Inside AI' serisi kapsamında yayımladığı röportajda en olası senaryoyu şöyle anlattı: Herkes mevcut işini kaybedecek, kısa bir süre yeni bir mesleğe geçmeye çalışacak, ardından tamamen çalışamaz hale gelip geçimini devlete bağlı sürdürmek zorunda kalacak. 'Dünya üzerindeki neredeyse tüm insanların işsiz kalmasının çok olası olduğunu düşünüyorum' diyen Lin, yapay zekânın dünyayı ele geçirme ihtimalini ise yüzde 50'nin altında gördüğünü söyledi.

Zaman tahmini 2027'nin sonunu gösteriyor. Lin, süper insan düzeyinde yapay zekânın o tarihlerde geleceğini düşündüğünü, bunun Anthropic'in resmî görüşü değil kendi öngörüsü olduğunu vurguladı. Fiziksel işlerin yerini almak için milyarlarca robota ihtiyaç duyulacağını, bu yüzden iş kayıplarının geriden geleceğini de ekledi.

Röportaj, Anthropic'in rekor halka arzından günler önce yayımlandı. Teknoloji sitesi Futurism, 19 Kasım'daki haberinde Lin'in sözlerini korkutma olarak niteledi. Şirket çalışanlarının hisse karşılığı sermaye aldığını, yapay zekâyı daha güçlü gösteren anlatıların yatırımcıya cazip geldiğini yazdı; işsizlik dalgasına dair somut verinin henüz sınırlı olduğunu da belirtti.