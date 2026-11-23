Anthropic Araştırmacısı Tao Lin: "Neredeyse Herkes Kalıcı İşsiz Kalabilir, Elektrikçi ve Aşçı Daha Güvende"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Anthropic'in güvenlik araştırmacısı Tao Lin, Palisade Research'e verdiği saatlik röportajda dünyadaki neredeyse tüm insanların bir noktada kalıcı olarak iş bulamaz hale gelmesinin çok olası olduğunu söyledi. Röportaj, Anthropic'in rekor halka arzından günler önce yayımlandı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2025 analizinde üretken yapay zekâya düşük düzeyde maruz kalan meslekler arasında ise elektrikçi, su tesisatçısı, motorlu taşıt tamircisi, kuaför ve aşçı öne çıkıyor.
[Kaynak: Futurism, ILO, Fast Company]
Lin'e göre önce herkes iş değiştirecek, sonra hiçbir iş kalmayacak.
Elektrikçilik, ILO'nun düşük maruziyetli mesleklerinden biri olarak anılıyor.
Dünyada her dört çalışandan biri yapay zekâya bir ölçüde maruz kalan işte çalışıyor.
En yüksek maruziyet büro işlerinde, motor başındaki tamirci bu gruba girmiyor.
Zengin ülkelerde maruziyet üç kat fazla, kuaför koltuğu ise ofisten uzak.
Aşçıların listede yer alması, tahminlerin gerçek etkiyi değil potansiyeli gösterdiğini hatırlatıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın