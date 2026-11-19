Claude'un Geliştiricisi Anthropic Rekor Halka Arzın Ardından Nasdaq'ta İşlem Görmeye Başladı
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Claude yapay zeka asistanının geliştiricisi Anthropic, ABD borsasında işlem görmeye başladı. Şirket halka arzında tarihin en büyük kaynağını topladı ve açılış, yatırımcıların yapay zeka sektörüne ilgisini ölçen bir test olarak izlendi. Hisselerin ilk dakikalardaki seyri ve şirketin ulaştığı değerleme de gündemde.
83'ten 111.5 dolara fırladı.
Tarihin en büyük halka arzı.
Toplam kaynak 107 milyar doları aştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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