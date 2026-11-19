Anthropic'in halka arz gelirinin yanı sıra teknoloji şirketlerinden 26 milyar dolarlık özel yatırım aldığı bildirildi. Böylece şirketin sağladığı toplam kaynak 107,3 milyar dolara çıktı.

Halka arzı gerçekleştiren bankaların ayrıca 147 milyon ek hisse satma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyon kullanılırsa 12,2 milyar dolar daha kaynak sağlanacak ve Anthropic'in toplam sermaye artırımı 119,5 milyar dolara ulaşacak.