5 Yapay Zeka Devine Dava: Dört Kuruluş Gelişmiş Modellerin Geliştirilmesinin Dondurulmasını İstiyor

Alliance for Secure AI CEO'su Brendan Steinhauser, şirket yöneticilerinin 'kendi öncü modellerinin felaket düzeyinde riskler taşıdığı konusunda bizi uyardığını' söyledi. Dilekçe de aynı noktadan ilerliyor: Şirketler sistemlerini tam olarak kontrol edemediklerini kabul ediyor ve zararı önleyecek güvenilir bir yöntemin bulunmadığını biliyor.

Davacılar özellikle 'özyinelemeli kendini geliştirme' konusunda alarm veriyor. Bu, şirketlerin gelecek nesil yapay zekayı insan müdahalesi olmadan yine yapay zekaya yaptırması anlamına geliyor. Dilekçede, yapay zeka ajanlarının özel şirketlere sızması, devlet veri tabanlarına izinsiz erişmesi ve sahte polis ihbarı vermesi gibi bildirilen olaylar da örnek gösteriliyor.

Davacıların avukatı, New Jersey eski Başsavcısı Matthew Platkin: 'Kendi ürünlerinin herhangi bir yönden güvensiz olduğunu bilen şirketlerin bu ürünleri geliştirip piyasaya sürmesi açıkça yasa dışı.' Public Citizen eş başkanı Robert Weissman ise mahkemeden şirketlerin pervasız uygulamalarını hukuka aykırı bulmasını ve yapay zeka geliştirmeyi dondurmasını istediklerini belirtti.