5 Yapay Zeka Devine Dava: Dört Kuruluş Gelişmiş Modellerin Geliştirilmesinin Dondurulmasını İstiyor
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Alliance for Secure AI, Irreplaceable Education Fund, Public Citizen ve Heat Initiative, Anthropic, Google, Meta, OpenAI ve SpaceX'in yapay zeka birimi SpaceXSI'a San Francisco Superior Court'ta dava açtı. Dört kuruluş, şirketlerin kendi teknolojilerini kontrol edemediğini savunarak en gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin dondurulmasını talep ediyor. Dilekçe, California'nın haksız rekabet yasasına dayanıyor.
Kaynak: CBS News
Davanın dayanağı yöneticilerin kendi sözleri: Sam Altman 2015'te yapay zekanın büyük olasılıkla dünyanın sonunu getireceğini söylemişti.
Anthropic CEO'su Dario Amodei 2025'te yapay zekanın yıkıcı sonuçlara yol açma ihtimalini yüzde 25 olarak dile getirmişti.
Ekim'de Altman, Amodei ve Elon Musk sektör genelinde yavaşlamaya destek verdi; bir Anthropic çalışanı yüzde 10 ihtimalden söz etmişti.
Davalılar arasında Meta ve Google da var; davacılar dondurmanın yanı sıra denetim, sıkı sorumluluk ve bağımsız bir düzenleyici kurum istiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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