Yapay Zekanın Babası Hinton'dan Korkutan 'Çernobil' Uyarısı
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Yapay sinir ağları üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel kazanan Geoffrey Hinton, kendi emeğiyle büyüyen teknoloji hakkında şimdiye kadarki en sert uyarılarından birini yaptı.
The Guardian'a konuşan 78 yaşındaki bilim insanı, yapay zekanın çok yakında elektrik ya da finans sistemlerini kısa süreliğine çökertecek büyük bir olaya yol açabileceğini söyledi. Hinton, insanlığın bu teknolojiyi hiç geliştirmemiş olmasının daha iyi olabileceğini de ekledi.
"Hiç Geliştirmeseydik Daha İyi Olabilirdi"
Elektrik ya da Finans Sistemi Bir Hafta Çökebilir
Teknoloji Patronlarına Sert Sözler
Yapay Zekaya İlaç Gibi Onay Şartı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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