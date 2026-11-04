Yapay Zekanın Babası Hinton'dan Korkutan 'Çernobil' Uyarısı

Hinton kendisini bir 'kıyamet tellalı' olarak görmüyor. Yapay zekanın 'harika bir geleceğe' kapı açabileceğine inanıyor, ama 'Belki de hiç geliştirmeseydik daha iyi olurdu' demekten de geri durmuyor.

Ona göre insanlık en geç 10 yıl içinde, belki daha da erken, bu teknolojinin risklerini yönetip yönetemeyeceğini görecek. Başarılı olursa bolluk dolu bir dönem gelecek. Başarısız olursa zenginle yoksul arasındaki uçurum büyüyecek, kitlesel işsizlik yaşanacak ve toplum derinden bölünecek.