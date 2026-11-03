İnternetin Çöplüğü Büyüyor: Slop Ekonomisi ve Yapay Zeka Çağında Bilginin Ucuzlaması

Slop’u bir ekonomi haline getiren şey, üretim maliyetinin ve süresinin düşmesiyle de dikkatin hala paraya çevrilebiliyor olması. Bir insanın saatlerce araştırarak yazacağı bir metnin taslağı, bir videonun senaryosu ya da onlarca görsel varyasyonu birkaç dakika içinde yapay zeka ile hazırlanabiliyor. Dijital reklamcılığa bakıldığında da, görüntülenme, tıklama ve kullanıcıların platformda geçirdiği süre, ekonomik değer yaratıyor. İçerik üretiminin maliyeti düştüğünde, çok sayıda içerik yayımlamak ve bunların en azından bir kısmının yüksek etkileşim almasını beklemek kazançlı bir stratejiye dönüşüyor.

Sosyal medya platformları bize içerik sunarken yalnızca bir dağıtım hizmeti vermiyor. Aynı zamanda hangi konuların görünür olacağını, hangi anlatıların tekrar tekrar karşımıza çıkacağını ve hangi tepkilerin ödüllendirileceğini belirleyen bir seçme sistemi işletiyor. Bu sistemler kullanıcıların ilgi alanlarını anlamaya çalışırken, etkileşim olasılığını da dikkate alıyor. Duygusal tepki yaratan, merak uyandıran, şaşırtan ya da tartışma çıkaran içerikler bu nedenle görünürlük kazanabiliyor.

Slop ekonomisinin bir de teknik boyutu var. Nature’da yayımlanan çalışmalarında Shumailov ve arkadaşları, modellerin önceki modellerin ürettiği verilerle gelişigüzel eğitilmesinin “model çöküşü” adı verilen geri döndürülemez bir bozulmaya yol açtığını belirtiyor.

Slop ekonomisinin neden olduğu dertler bu kadar değil, demokratik yaşamı da tehdit eden bir konu. Miklian ve Hoelscher tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, Silikon Vadisinde büyük teknoloji şirketlerinde çalışan 421 kişiden alınan yanıtlar oldukça ilginç.

Araştırmaya göre;

Yazılımcıların büyük çoğunluğu (%78) geliştirdikleri ürünlerin farkında olmadan demokrasiye zarar verebileceğini kabul ediyor.

Öte yandan yüzde 64'ü dijital teknolojinin insanların demokratik hayata katılımını artırabileceğine de inanıyor. Yani teknolojiyi hem bir risk hem bir fırsat olarak görüyorlar.

Ürünleri kimin şekillendirdiği sorusuna verilen yanıtlarda, şirket yöneticilerinin kişisel görüşlerinin ürün tasarımlarına doğrudan yansıdığı ifade ediliyor.

Görüşme yapılan kişilerde etik rahatsızlıkların yaygın olduğu göze çarpan bulgulardan.

Katılımcıların yarısından fazlası, üzerinde çalıştığı bir projenin topluma etkisinden pişmanlık duymuş.

Ancak rahatsızlıklar davranışa pek dönüşmüyor. Kendilerinden insanların özgürlüklerini kısıtlayabilecek bir özellik geliştirmeleri istense, yüzde 74'ü yine de bu işi yapacağını belirtiyor. Reddedeceğini ya da durumu yöneticilerine taşıyacağını söyleyenler yalnızca yüzde 26’da kalıyor.

Yanlış bilgi ve gerçek içerik, demokratik karar verme kalitesini düşürerek yanıltabilir, meşru kurumlara olan güveni aşındırabilir ve kutuplaşmayı şiddetlendirebilir. Farklı sosyo ekonomik gruplardaki insanları da orantısız şekilde etkiler. Böylece bilgi eşitsizliği sosyal eşitsizliği katmanlar. Medya okuryazarlığı olmayan nüfus ise, çarpık gerçeklik algıları oluşturma ve manipülatörler tarafından sömürülme gibi savunmasız pozisyonlarda kalabilir. Öte yandan slop ekonomisi sadece yanlış bilgilendirme anlamına gelmez. Yanlış olmayan içerikler bile, önemli bilgilerin yerini alan bağlamsız, önemsiz veya boş bir etkileşimse, anlamsız olabilir. Böylelikle önemli olanlar görünmez hale gelebilir. Demokratik yaşam yalnızca yalanların propagandasıyla değil, aynı zamanda alakasız ve sansasyonel medya içerikleri tarafından tüketildiğinde de aşınır. İnsanların dikkatini sürekli önemsiz, sansasyonel ve birbirini tekrar eden içeriklerle meşgul ederek nitelikli bilgiye ayırabilecekleri zamanı tüketir.

Konuyla ilgili çalışan araştırmacıların tavsiyelerinden yola çıkarak şöyle bir sonuca varabiliriz: teknoloji ürünlerine adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılık gibi değerlerin en baştan dahil edilmesi, bunların denetlenmesi, tıklama tuzağı üreten platformların arama sonuçlarında geriye itilmesi, reklam ağlarının bu tür içerik çiftliklerine para kazandırmaması, yapay zeka içeriğinin etiketlenmesi ve tabii ki kullanıcıların medya okuryazarlığı kazanmasına yönelik çalışmalar gerekiyor.

Peki gelecekte ne değerli olacak?

Yapay zeka üretimin maliyetini düşürdükçe, özen, doğruluk, güven ve insan deneyimini yansıtan veri daha değerli olacak.

Yararlanılan Kaynaklar

_Kapwing. (2025). AI slop report: The global rise of low-quality AI videos. Kapwing Research Lab. https://www.kapwing.com/research_

_Kommers, C., Duede, E., Gordon, J., Holtzman, A., McNulty, T., Stewart, S., Thomas, L., So, R. J. ve Long, H. (2026). Why slop matters. ACM AI Letters, 1(1), 1–6. https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.06060_

Miklian, J., & Hoelscher, K. (2026). A new digital divide? Coder worldviews, the ‘Slop economy,’and democracy in the age of AI. Information, Communication & Society, 29(8), 2412-2428.

_https://www.merriam-webster.com/wordplay/word-of-the-year_

Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Papernot, N., Anderson, R. ve Gal, Y. (2024). AI models collapse when trained on recursively generated data. Nature, 631, 755–759. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07566-y