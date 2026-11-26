İyi İnsan Olarak Büyüyen Çocukların 6 Ortak Özelliği
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Çocuğunuzun karnesi kusursuz değilse endişelenmeyin.
Yazar ve yaratıcılık koçu Kathryn Brown Ramsperger'e göre çocukları hem okulda hem hayatta ileri taşıyan şey yalnızca notlar değil; anne babaların erken yaşta desteklediği bazı özellikler. Griffith Üniversitesi'nden Dr. Arthur Poropat'ın kapsamlı incelemesi de sorumluluk bilinci ve deneyime açıklık gibi kişilik özelliklerinin akademik başarıda en az zekâ kadar belirleyici olduğunu gösteriyor.
Duygusal dayanıklılık
Entelektüel merak
Açık fikirlilik
Nezaket
Öz disiplin
Öz güven
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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