Ramsperger'e göre sürekli 'çok zekisin' ya da 'mükemmelsin' sözlerini duyan çocuklar, dersler zorlaştıkça daha çok bocalayabiliyor. Zekâyı sınırlı bir şey gibi görmeye başlıyor, işler kolay gitmeyince denemeyi bırakıyorlar.

Dayanıklı bir çocuk ise bir konuyu ilk seferde anlamadığında kendini hırpalamadan denemeye devam ediyor. Yazarın önerisi: Sonucu değil emeği takdir edin; sınav notu yerine verimli geçen bir çalışma saatini kutlayın.