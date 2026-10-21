Öz Güvenli ve Dayanıklı Çocuk Yetiştiren Ebeveynlerin Çocuklarına Öğrettiği 6 Şey

Başarılı çocuk yetiştirmekten söz edildiğinde genellikle çocuğun neler yapabildiğine odaklanıyoruz: Notları iyi mi, maçları kazanıyor mu, odasını topluyor mu, sorumluluk alabiliyor mu?

Ama 200'den fazla aileyle çalışan ebeveynlik koçu Reem Raouda'ya göre, çocukların mutlu ve başarılı bir hayat sürmesi ve sağlıklı ilişkiler kurması için gereken en önemli derslerin başarıyla pek ilgisi yok. Çocuklar bu mesajları; zorlandıklarında, başarısız olduklarında, bize karşı çıktıklarında ya da bizi hayal kırıklığına uğrattıklarında nasıl tepki verdiğimizden çıkarıyor.

Raouda'ya göre öz güvenli ve dayanıklı çocuk yetiştiren ebeveynlerin erken yaşta öğrettiği 6 şey şöyle...

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