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Doktorlardan Ebeveynlere Kritik 'Ekran Süresi' Uyarısı: Geri Dönüşü Olmuyor

Doktorlardan Ebeveynlere Kritik 'Ekran Süresi' Uyarısı: Geri Dönüşü Olmuyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 13:35
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Eskiden ebeveynlerin en büyük endişesi çocukların televizyona çok yakın oturmasıydı. Bugün ise sorular çok daha fazla: Çocuklar kaç yaşında ekranla tanışmalı? Ne kadar ekran süresi güvenli? Ekranı sınırlarken teknolojiden de geri kalmamaları nasıl sağlanır?

Amerikan yaşam ve sağlık sitesi Parade'e konuşan üç göz doktoru ise özellikle bir alışkanlığa dikkat çekiyor. Çünkü bu hata çocukların göz sağlığını hem bugün hem de gelecekte etkileyebiliyor.

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Çocuklar günde saatlerce ekran başında

Çocuklar günde saatlerce ekran başında

ABD'li kuruluş Common Sense Media'nın anketine göre 5-8 yaş arasındaki çocuklar televizyon, telefon ve tablet gibi ekranların başında günde ortalama 3 saat 38 dakika geçiriyor. 8-12 yaş grubunda bu süre günde ortalama 5,5 saate çıkıyor.

Çocuğunuz ister küçük ister ortaokul ya da lise çağında olsun, ekran süresinin sağlığa, özellikle de gözlere etkisini bilmek önemli.

Hata: Ekrana çok yakından bakmak

Hata: Ekrana çok yakından bakmak

Parade'in görüştüğü üç göz doktorunun da ortak cevabı aynı: Göz sağlığını olumsuz etkileyen yaygın alışkanlıklardan biri ekrana çok yakından bakmak. Doktorlar bu sorunu hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görüyor.

Yani 'televizyona bu kadar yakın oturma' uyarısı boşuna değilmiş. Üstelik artık günün önemli bir bölümünde yüzlerimiz bilgisayar ya da telefon ekranından sadece birkaç santim uzakta olduğu için sorun daha da ciddi.

Miyopi riski: 1 saati aşan her ekran saati için yaklaşık yüzde 21 artış

Miyopi riski: 1 saati aşan her ekran saati için yaklaşık yüzde 21 artış

BostonSight'ın başhekimi, göz doktoru Dr. Daniel Brocks'a göre ekrana yakından bakma alışkanlığı miyopiye yol açabilir: 'Ekrana yakından bakarak yapılan işler ne kadar artarsa, çocukların gözlerinin gelişimi o kadar etkilenebilir.'

Texas Retina Associates'ten göz doktoru Dr. Benjamin Lin ise yakın zamanda yapılan büyük bir meta-analize dikkat çekiyor: 'Araştırma, günde 1 saatin altındaki ekran süresinin miyopi gelişimi üzerinde minimal etkisi olduğunu, bunun üzerindeki her saat için ise riskin yaklaşık yüzde 21 arttığını gösteriyor.' Lin'e göre bu etki günde 1 saat civarında başlıyor ve 4 saat civarında yatay seyre geçiyor.

Göz yorgunluğu, baş ağrısı ve kuru göz

Göz yorgunluğu, baş ağrısı ve kuru göz

Güney Florida Üniversitesi'nden göz doktoru Dr. Jorge Agi'ye göre ekrana uzun süre çok yakından bakmak miyopinin yanı sıra göz yorgunluğu, baş ağrısı, bulanık görme ve kuru ya da tahriş olmuş gözlere de neden olabilir.

'Çocuklar bir ekrana odaklanırken daha az göz kırpma eğiliminde, bu da kuruluğa katkıda bulunabilir' diyen Agi, ekranların kendisinin gözlere doğrudan 'zarar' vermediğini de ekliyor.

Dr. Brocks da göz kırpmanın gözleri yeniden nemlendirmek için gerekli olduğunu hatırlatıyor: 'Çocuklarda kuru göz görülme sıklığı giderek artıyor ve gerçek bir soruna dönüştü. Bunun başlıca nedeni büyük ihtimalle aşırı ekran süresi; ancak hava kalitesi, beslenme ve yaşam tarzı gibi faktörler de katkıda bulunabilir.'

Ne kadar yakın, çok yakın?

Ne kadar yakın, çok yakın?

Dr. Agi'ye göre bilgisayar ya da daha büyük ekranlar için pratik kural, ekranı yaklaşık bir kol boyu (63 cm civarı) uzakta tutmak.

Telefon ve tabletlerde ise çocukların cihazı yüzünden sadece birkaç santim uzakta tutmaktan kaçınması gerekiyor: 'Miyopi araştırmaları, yaklaşık 20 santimetreden daha kısa mesafede yapılan yakın çalışmalarla bir ilişki buldu.'

Ekran kullanıldığında ise göz yorgunluğunu azaltmak için 20-20-20 kuralı uygulanabilir: Her 20 dakikada bir, en az 6 metre (20 feet) uzaktaki bir şeye 20 saniye boyunca bakın.

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Çocukları dışarı çıkarın

Çocukları dışarı çıkarın

Dr. Brocks, dışarıda daha fazla zaman geçiren çocuklarda yüksek dereceli miyopi görülme ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteren araştırmalara dikkat çekiyor: 'Bu muhtemelen dışarıda uzaktaki nesnelere odaklanmak ve içeride tek bir ekrana yakından bakmak yerine yakın ve uzak hedefler arasında düzenli olarak geçiş yapmakla ilgili.'

Brocks'a göre gözler için yapılması gereken açık: 'Kuru göz, baş ağrısı ve gelecekte görmeyi tehdit eden göz hastalıkları riskini azaltmak için ekran süresini kısın.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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