Doktorlardan Ebeveynlere Kritik 'Ekran Süresi' Uyarısı: Geri Dönüşü Olmuyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eskiden ebeveynlerin en büyük endişesi çocukların televizyona çok yakın oturmasıydı. Bugün ise sorular çok daha fazla: Çocuklar kaç yaşında ekranla tanışmalı? Ne kadar ekran süresi güvenli? Ekranı sınırlarken teknolojiden de geri kalmamaları nasıl sağlanır?
Amerikan yaşam ve sağlık sitesi Parade'e konuşan üç göz doktoru ise özellikle bir alışkanlığa dikkat çekiyor. Çünkü bu hata çocukların göz sağlığını hem bugün hem de gelecekte etkileyebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklar günde saatlerce ekran başında
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hata: Ekrana çok yakından bakmak
Miyopi riski: 1 saati aşan her ekran saati için yaklaşık yüzde 21 artış
Göz yorgunluğu, baş ağrısı ve kuru göz
Ne kadar yakın, çok yakın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukları dışarı çıkarın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın