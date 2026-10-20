Doktorlardan Ebeveynlere Kritik 'Ekran Süresi' Uyarısı: Geri Dönüşü Olmuyor

Eskiden ebeveynlerin en büyük endişesi çocukların televizyona çok yakın oturmasıydı. Bugün ise sorular çok daha fazla: Çocuklar kaç yaşında ekranla tanışmalı? Ne kadar ekran süresi güvenli? Ekranı sınırlarken teknolojiden de geri kalmamaları nasıl sağlanır?

Amerikan yaşam ve sağlık sitesi Parade'e konuşan üç göz doktoru ise özellikle bir alışkanlığa dikkat çekiyor. Çünkü bu hata çocukların göz sağlığını hem bugün hem de gelecekte etkileyebiliyor.

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