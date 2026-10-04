Bir Optisyen -22 Numara Miyop ve -1,5 Astigmatlı Bir Gözlük Camının Yapılışını Paylaştı

Gözlük camlarının numara arttıkça nasıl şekillendiği, çoğu kişinin merak ettiği ama nadiren gördüğü bir süreç. Camlar, çerçeveye takılmadan önce optik dükkanlarında kesim makinesinde çerçevenin kalıbına göre şekilleniyor. Peki -22 numaralık bir cam bu makinede nasıl kesiliyor?

Bir optisyen, TikTok'ta paylaştığı videoyla bu soruyu yanıtladı. -22 numara miyop ve -1,5 astigmat için hazırlanan camların kesim işlemini kaydeden optisyen, ölçüm anından camın şekillendirilme sürecine kadar her detayı adım adım gösterdi.

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