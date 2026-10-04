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Bir Optisyen -22 Numara Miyop ve -1,5 Astigmatlı Bir Gözlük Camının Yapılışını Paylaştı

Bir Optisyen -22 Numara Miyop ve -1,5 Astigmatlı Bir Gözlük Camının Yapılışını Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Onedio Üyesi
04.10.2026 - 09:46

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Gözlük camlarının numara arttıkça nasıl şekillendiği, çoğu kişinin merak ettiği ama nadiren gördüğü bir süreç. Camlar, çerçeveye takılmadan önce optik dükkanlarında kesim makinesinde çerçevenin kalıbına göre şekilleniyor. Peki -22 numaralık bir cam bu makinede nasıl kesiliyor?

Bir optisyen, TikTok'ta paylaştığı videoyla bu soruyu yanıtladı. -22 numara miyop ve -1,5 astigmat için hazırlanan camların kesim işlemini kaydeden optisyen, ölçüm anından camın şekillendirilme sürecine kadar her detayı adım adım gösterdi. 

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Peki yüksek numaralı camlar neden bu kadar kalın?

Miyop gözlüklerinde kullanılan camlar eksi yani içbükey camlar. Bu camların orta noktası ince, kenarları ise numara arttıkça kalınlaşıyor. Bu yüzden numarası yüksek gözlüklerde camların kenarı çerçevenin yanında belirgin bir kalınlık olarak görünüyor. Miyop, -6 diyoptri ve üzerinde 'yüksek miyop' olarak tanımlanıyor; videodaki -22 numara ise bu eşiğin çok üzerinde bir değer.

Kalınlığı azaltmak için yüksek numaralı gözlüklerde genellikle ışığı daha fazla kıran, yani kırılma indisi yüksek malzemeler (1.67 ve 1.74 gibi) tercih ediliyor. Bu camlar standart plastik camlara göre çok daha ince ve hafif olabiliyor. Küçük bir çerçeve seçmek de kenar kalınlığını azaltan diğer yöntemlerden biri. Yüksek miyopi ile göz dibinde yapısal hasarla seyreden 'patolojik miyopi' aynı şey değil. Ancak yüksek miyopi retina sorunları açısından risk taşıdığı için düzenli göz muayenesi büyük önem taşıyor.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Onedio Üyesi
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