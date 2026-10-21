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Çocuklarda Hafızayı ve Odaklanmayı Bıçak Gibi Keskinleştiren 5 Besin

Çocuklarda Hafızayı ve Odaklanmayı Bıçak Gibi Keskinleştiren 5 Besin

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 08:55
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Okul dönemi başladığında ebeveynlerin aklındaki sorulardan biri de çocuklarının derslere daha iyi odaklanması ve öğrendiklerini akılda tutması için neler yapabileceği. Uyku, hareket ve düzenli bir rutin kadar beslenme de bu konuda önemli bir rol oynuyor.

Uzmanların öne çıkardığı ve çocuklar ile gençler üzerinde yapılan araştırmalarla da desteklenen 5 besin şöyle...

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1. Somon ve yağlı balıklar

1. Somon ve yağlı balıklar

Somon gibi yağlı balıklar, beyin sağlığıyla ilişkilendirilen omega-3 yağ asitleri bakımından zengin. Uzmanlar haftada iki ila üç kez, avuç içi büyüklüğünde bir porsiyon öneriyor.

ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nin Çin'de 9-11 yaşlarındaki 541 çocukla yaptığı araştırmada, haftada en az bir kez balık yiyen çocukların IQ testlerinde balığı nadiren ya da hiç yemeyenlere göre ortalama 4,8 puan daha yüksek aldığı görüldü. Balık tüketimi daha iyi uyku kalitesiyle de ilişkili bulundu.

2. Yaban mersini

2. Yaban mersini

Yaban mersini, beyin sağlığıyla ilişkilendirilen polifenoller açısından zengin.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nin 7-10 yaş arasındaki çocuklarla yaptığı küçük bir çalışmada, yaklaşık bir buçuk su bardağı yaban mersinine eşdeğer bir içecek içen çocuklar, plasebo (etkisiz) içecek içtikleri güne göre hafıza testinde ortalama bir kelime daha fazla hatırladı. Aynı ekibin sonraki çalışmalarında da çocukların tepki sürelerinde iyileşme gözlendi.

3. Ceviz

3. Ceviz

Ceviz, bir tür omega-3 olan alfa-linolenik asit bakımından zengin ve okulda kolayca tüketilebilecek bir ara öğün.

İspanya'da 11-16 yaşlarındaki 771 gençle yapılan altı aylık bir araştırmada katılımcıların bir kısmına her gün 30 gram (yaklaşık bir avuç) ceviz verildi. Cevizi en az 100 gün boyunca düzenli yiyen gençlerde dikkat becerilerinde iyileşme görüldü.

4. Ispanak ve yeşil yapraklı sebzeler

4. Ispanak ve yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak; antioksidanlar, lif, bitkisel demir ve nitrat içeriyor. Ayrıca göz ve beyin dokusunda biriken lutein adlı pigmentin iyi kaynaklarından biri.

ABD'deki Illinois Üniversitesi'nin 8-10 yaşlarındaki çocuklarla yaptığı çalışmalarda, vücudunda lutein düzeyi daha yüksek olan çocukların bilişsel testlerde ve akademik başarı ölçümlerinde daha iyi sonuç aldığı görüldü.

5. Yumurta

5. Yumurta

Yumurta, en iyi kolin kaynaklarından biri. Kolin, vücutta hafıza ve öğrenme süreçlerinde rol oynayan asetilkolin adlı sinir ileticisinin yapımında kullanılıyor.

Uzmanlar, kolinin problem çözme, planlama ve duygu düzenleme gibi becerilerle ilişkili olduğunu ve tüketildikten birkaç saat sonra kana karıştığını belirtiyor. Bu yüzden yumurta, okul gününe başlamadan önce kahvaltı sofrası için iyi bir seçenek.

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Kahvaltıyı atlamayın, ara öğünleri ihmal etmeyin

Kahvaltıyı atlamayın, ara öğünleri ihmal etmeyin

Uzmanlara göre besinler kadar ne zaman yenildikleri de önemli:

  • Kahvaltı atlanmamalı. Güne aç karnına başlamak odaklanmayı zorlaştırabilir.

  • Uzun ders ve çalışma saatlerinde kuruyemiş ya da elma gibi hafif ara öğünler işe yarar.

  • Aşırı açlık da aşırı tokluk da dikkati olumsuz etkileyebilir.

  • Yeterli uyku şart. Ergenlik döneminde günde 8-10 saat uyku öneriliyor. Enerji içecekleri ise uykunun yerini tutmuyor.

Tek bir besin mucize yaratmıyor; çocukların hafızasını ve dikkatini destekleyen asıl şey dengeli ve çeşitli beslenme, düzenli uyku ve hareket.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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