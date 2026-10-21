Çocuklarda Hafızayı ve Odaklanmayı Bıçak Gibi Keskinleştiren 5 Besin
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Okul dönemi başladığında ebeveynlerin aklındaki sorulardan biri de çocuklarının derslere daha iyi odaklanması ve öğrendiklerini akılda tutması için neler yapabileceği. Uyku, hareket ve düzenli bir rutin kadar beslenme de bu konuda önemli bir rol oynuyor.
Uzmanların öne çıkardığı ve çocuklar ile gençler üzerinde yapılan araştırmalarla da desteklenen 5 besin şöyle...
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1. Somon ve yağlı balıklar
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2. Yaban mersini
3. Ceviz
4. Ispanak ve yeşil yapraklı sebzeler
5. Yumurta
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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