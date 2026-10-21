Çocuklarda Hafızayı ve Odaklanmayı Bıçak Gibi Keskinleştiren 5 Besin

Okul dönemi başladığında ebeveynlerin aklındaki sorulardan biri de çocuklarının derslere daha iyi odaklanması ve öğrendiklerini akılda tutması için neler yapabileceği. Uyku, hareket ve düzenli bir rutin kadar beslenme de bu konuda önemli bir rol oynuyor.

Uzmanların öne çıkardığı ve çocuklar ile gençler üzerinde yapılan araştırmalarla da desteklenen 5 besin şöyle...