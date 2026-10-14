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Yaşam
Odaklanmayı Çok Daha Kolay Hale Getiren 4 Basit Alışkanlık

Odaklanmayı Çok Daha Kolay Hale Getiren 4 Basit Alışkanlık

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 18:31
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Sosyal medya, aynı anda birden fazla işle uğraşmak ve sıkılmaya tahammülsüzlük, odaklanmayı her geçen gün zorlaştırıyor. Ancak birkaç küçük alışkanlık, dikkati tek bir işe vermeyi daha kolay hale getirebiliyor.

İşte detaylar...

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İşe başlamadan önce dikkatinizi dağıtabilecek her şeyi ortadan kaldırın.

İşe başlamadan önce dikkatinizi dağıtabilecek her şeyi ortadan kaldırın.

Telefonu tamamen kapatmak ve gerekmiyorsa internet bağlantısını kesmek ilk adım. İnternet gerektiren bir işte ise en azından sosyal medyadan uzak durmak işe yarıyor.

Dağınık olmayan bir masa da önemli. Dağınıklık zihni meşgul ediyor ve işten kaçmak için hazır bir bahane sunuyor. Yanınızda bir bardak su ve bir atıştırmalık bulundurmak, işe başlamadan tuvalete gitmek de çalışırken kalkıp oyalanmanızı önlüyor.

Neye odaklanmanız gerektiğini netleştirmek, dikkatinizin dağılmasını zorlaştırıyor.

Neye odaklanmanız gerektiğini netleştirmek, dikkatinizin dağılmasını zorlaştırıyor.

Poker Şöhretler Müzesi'ne giren oyuncu Phil Ivey bunun iyi bir örneği. Ivey, masaya gelen garsonları bile fark etmeyecek kadar oyuna gömülüyor.

Bu konsantrasyonu desteklemek için zaman zaman kulaklık da takıyor. Kulaklıkta müzik çalmasa bile, onu takmak odaklanma için bir işaret görevi görebiliyor.

Farkındalık meditasyonu, dikkati çalıştırmanın yollarından biri.

Farkındalık meditasyonu, dikkati çalıştırmanın yollarından biri.

Bu meditasyon türünde nefese odaklanılıyor ve akla gelen düşüncelerin gelip geçmesine izin veriliyor. Belirli bir fikre ya da noktaya odaklanılan konsantrasyon meditasyonu ile tai chi ya da yoga gibi hareketli türler de var.

Odaklanarak geçirilen süre arttıkça, aynı odaklanmayı sağlamak daha az çaba gerektiriyor.

Nefesinize odaklanmak, dikkatinizi dengelemenize yardımcı olabilir.

Nefesinize odaklanmak, dikkatinizi dengelemenize yardımcı olabilir.

İrlanda'daki Trinity College Dublin'de 2018'de yapılan bir çalışmada, dikkat isteyen bir görevde iyi odaklanan katılımcıların nefes ritmiyle dikkatinin daha uyumlu ilerlediği görüldü. Araştırmacılara göre nefes, beyindeki noradrenalin adlı kimyasal habercinin seviyesini doğrudan etkiliyor.

Stresliyken beyin fazla noradrenalin üretiyor ve odaklanmak zorlaşıyor. Uyuşuk hissedildiğinde ise az üretiliyor ve yine odaklanılamıyor. Araştırmacılar, nefesi düzenleyerek dikkati en uygun seviyeye getirmenin mümkün olabileceğini düşünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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