Odaklanmayı Çok Daha Kolay Hale Getiren 4 Basit Alışkanlık
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Sosyal medya, aynı anda birden fazla işle uğraşmak ve sıkılmaya tahammülsüzlük, odaklanmayı her geçen gün zorlaştırıyor. Ancak birkaç küçük alışkanlık, dikkati tek bir işe vermeyi daha kolay hale getirebiliyor.
İşte detaylar...
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İşe başlamadan önce dikkatinizi dağıtabilecek her şeyi ortadan kaldırın.
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Neye odaklanmanız gerektiğini netleştirmek, dikkatinizin dağılmasını zorlaştırıyor.
Farkındalık meditasyonu, dikkati çalıştırmanın yollarından biri.
Nefesinize odaklanmak, dikkatinizi dengelemenize yardımcı olabilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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