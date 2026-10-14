Odaklanmayı Çok Daha Kolay Hale Getiren 4 Basit Alışkanlık

Telefonu tamamen kapatmak ve gerekmiyorsa internet bağlantısını kesmek ilk adım. İnternet gerektiren bir işte ise en azından sosyal medyadan uzak durmak işe yarıyor.

Dağınık olmayan bir masa da önemli. Dağınıklık zihni meşgul ediyor ve işten kaçmak için hazır bir bahane sunuyor. Yanınızda bir bardak su ve bir atıştırmalık bulundurmak, işe başlamadan tuvalete gitmek de çalışırken kalkıp oyalanmanızı önlüyor.