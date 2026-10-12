Telefonunu Ders Çalışırken Dikkat Dağıtıcı Olmaktan Çıkaracak 10 Yöntem

Ders çalışmaya oturuyorsun, telefonu masanın üzerine bırakıyorsun ve ilk bildirimde hemen dikkatin dağılıyor. Sonra bir bakmışsın yarım saat geçmiş, sen hala çalışmaya başlayamamışsın. Telefonu tamamen hayatından çıkarmak yerine, onu ders çalışırken daha az dikkat dağıtıcı hale getirmek mümkün. İşte bunun için deneyebileceğin birkaç basit yöntem. 👇