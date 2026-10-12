Telefonunu Ders Çalışırken Dikkat Dağıtıcı Olmaktan Çıkaracak 10 Yöntem
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Ders çalışmaya oturuyorsun, telefonu masanın üzerine bırakıyorsun ve ilk bildirimde hemen dikkatin dağılıyor. Sonra bir bakmışsın yarım saat geçmiş, sen hala çalışmaya başlayamamışsın. Telefonu tamamen hayatından çıkarmak yerine, onu ders çalışırken daha az dikkat dağıtıcı hale getirmek mümkün. İşte bunun için deneyebileceğin birkaç basit yöntem. 👇
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1. Telefonunu gözünün önünden kaldır!
2. Bildirimleri tamamen kapat.
3. Telefonunu sessize almakla yetinme!
4. Sosyal medya uygulamalarına süre sınırı koy.
5. Telefonu ders çalışmak için kullan!
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6. Telefonundan konu tekrarı yap.
7. İnternetini kapat!
8. Ana ekranını sadeleştir.
9. Telefonunu kronometre olarak kullan!
10. Telefon molaları belirle.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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