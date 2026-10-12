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Telefonunu Ders Çalışırken Dikkat Dağıtıcı Olmaktan Çıkaracak 10 Yöntem

etiket Telefonunu Ders Çalışırken Dikkat Dağıtıcı Olmaktan Çıkaracak 10 Yöntem

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
12.10.2026 - 13:01
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Ders çalışmaya oturuyorsun, telefonu masanın üzerine bırakıyorsun ve ilk bildirimde hemen dikkatin dağılıyor. Sonra bir bakmışsın yarım saat geçmiş, sen hala çalışmaya başlayamamışsın. Telefonu tamamen hayatından çıkarmak yerine, onu ders çalışırken daha az dikkat dağıtıcı hale getirmek mümkün. İşte bunun için deneyebileceğin birkaç basit yöntem. 👇

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1. Telefonunu gözünün önünden kaldır!

Telefon masanın üzerinde durduğu sürece ona bakma ihtimalin de artıyor. Bu yüzden çalışmaya başlamadan önce telefonu başka bir odaya koyabilir veya çantanın içine kaldırabilirsin. Telefonu göremediğinde, derse odaklanman daha kolay oluyor.

2. Bildirimleri tamamen kapat.

Çalışırken gelen özellikle sosyal medya bildirimleri birkaç saniyelik bir kontrolden çok daha uzun bir molaya dönüşebiliyor. Ders çalışırken gereksiz bildirimleri kapatıp yalnızca gerçekten önemli gördüklerini açık bırakabilirsin. Böylece telefon eline geçmeden bile dikkatinin dağılmasını önlersin.

3. Telefonunu sessize almakla yetinme!

Telefonu sessize almak iyi bir başlangıç ama bazen yeterli olmayabiliyor. Ekranın yanması, titreşim veya bildirim simgesi bile merak uyandırabiliyor. Bu nedenle çalışacağın süre boyunca “Rahatsız Etmeyin” ya da benzer bir odaklanma modunu kullanabilirsin.

4. Sosyal medya uygulamalarına süre sınırı koy.

“Instagram'a sadece iki dakika bakacağım.” cümlesindeki iki dakikanın iki saate dönüşme ihtimali çok yüksek! Uygulamalara günlük süre sınırı koymak, özellikle ders çalışırken kendini kontrol etmene yardımcı olabilir. Sınır dolduğunda uygulamanın erişimi kısıtlanacağı için otomatik olarak frene basmış olursun.

5. Telefonu ders çalışmak için kullan!

Örneğin telefonunu yalnızca kronometre, sözlük, hesap makinesi veya ders uygulaması için kullanabilirsin. Böylece telefonu eline aldığında ne yapacağını planlamış olursun ve dikkatini dağıtan uygulamalardan uzaklaşırsın.

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6. Telefonundan konu tekrarı yap.

Ders çalışırken öğrendiğin konuları telefonundaki not uygulamasına kısa kısa yazabilirsin. Daha sonra bu notları tekrar okuyarak hızlı bir tekrar yapabilirsin. Özellikle sınavdan önce telefonundaki kısa notlar işini kolaylaştırabilir.

7. İnternetini kapat!

Ders çalışırken internete ihtiyacın yoksa Wi-Fi ve mobil veriyi kapatabilirsin. Böylece mesajlar, sosyal medya bildirimleri ve diğer dikkat dağıtıcı şeyler telefonuna gelmez. İnternete ihtiyacın olduğunda kısa bir süre açar, çalışacağın zaman yeniden kapatırsın.

8. Ana ekranını sadeleştir.

Telefonu açtığında karşına çıkan uygulamalar, farkında olmadan seni yönlendirebilir. Sosyal medya uygulamalarını ana ekrandan kaldırıp daha az dikkat çekici bir düzen oluşturabilirsin. Ana ekranda yalnızca sık kullandığın ve işine yarayan uygulamaların olması, dikkatini daha kolay toplamanı sağlar.

9. Telefonunu kronometre olarak kullan!

Çalışma süreni takip etmek için telefonunun kronometresinden yararlanabilirsin. Örneğin 30-40 dakikalık çalışma süreleri belirleyerek kendine küçük hedefler koyabilirsin. Böylece telefonu eline aldığında sosyal medyaya girmek yerine doğrudan çalışmaya odaklanırsın.

10. Telefon molaları belirle.

Telefonuna sürekli bakmak yerine çalışma aralarında kısa telefon molaları verebilirsin. Örneğin 40 dakika çalışıp 10 dakika telefona bakmak gibi bir düzen oluşturabilirsin. Böylece gün boyunca telefona bakma isteğini bastırmak yerine belirli bir zamana ertelemiş olursun.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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