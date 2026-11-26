Rapor, TÜİK göç oranlarını YÖK'ün mezun sayılarıyla birlikte değerlendirerek bu tahmine ulaştı. TÜİK'in yöntemine göre bir mezunun beyin göçü sayılması için yurt dışında en az üç yıl yaşaması gerekiyor. Mezunların beyin göçü oranı 2015'te yüzde 1,57 iken 2025'te yüzde 2,19'a çıktı. Son bir yıldaki 0,19 puanlık artış, 11 yıllık serinin en büyük yıllık sıçraması oldu.

Artışın yaklaşık yarısı yükseköğretimin genişlemesinden, yarısı ise göç oranının yükselmesinden kaynaklanıyor. 2025'teki yaklaşık 7 bin 400 kişilik artışın 4 bin 500'ü doğrudan göç oranındaki yükselişle açıklanıyor. Dünya gazetesinin aktardığına göre eğilim 81 ilin 72'sine ve üniversite bölümlerinin yüzde 79'una yayıldı.