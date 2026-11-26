Yurt Dışında Yaşayan Üniversite Mezunu Sayısı 55 Bin 600'e Çıktı: Türkiye Okutuyor, Avrupa Kazanıyor
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Yurt dışında en az üç yıldır yaşayan Türk üniversite mezunlarının sayısı, 2015'te yaklaşık 23 bin 500 iken 2025'te 55 bin 600'e ulaştı. SER Akademi'nin TÜİK, YÖK ve OECD verilerini bir araya getirdiği 'Türkiye'de Beyin Göçü, 2026' raporuna göre mezunların beyin göçü oranı yüzde 2,19 ile 11 yıllık serinin en yüksek seviyesinde; Almanya ise ilk kez ABD'yi geride bırakarak en çok tercih edilen ülke oldu. 70'li ve 80'li yıllarda işçi olarak Avrupa'ya giden Türklerin yerini bugün doktorlar, mühendisler ve diploma sahibi gençler alıyor.
Yurt dışında yaşayan mezun sayısı 10 yılda 23 bin 500'den 55 bin 600'e, yani 2,4 katına çıktı.
Almanya'nın payı yüzde 15,3'ten yüzde 22'ye çıktı ve ilk kez ABD'yi geçti.
En yüksek oran bilişimde: Bu alandan mezun olanların yüzde 7'si yurt dışında yaşıyor.
Sağlıkta göç hızlandı: Tıp mezunlarında oran yüzde 1,17'den yüzde 1,75'e çıktı.
İstanbul yüzde 3,99 ile zirvede, İzmir Ankara'yı geçerek ikinciliğe yükseldi.
Asıl tablonun 2026 ve 2027 verilerinde görülmesi bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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