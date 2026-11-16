Almanya da Gençlerini Kaybediyor: 2025'te 288 Bin Alman Vatandaşı Ülkeyi Terk Etti
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Almanya'dan ayrılan Alman vatandaşlarının sayısı 2025'te rekor kırdı. Federal İstatistik Dairesi Destatis'in kesinleşen verilerine göre geçen yıl 288 bin 579 Alman vatandaşı yurt dışına taşındı. Destatis'in Alman vatandaşlarını ayrı saymaya başladığı 1954'ten bu yana hiçbir yıl bu kadar çok kişi gitmemişti.
Bir yılda gidenlerin sayısı 18 bin 593 kişi arttı.
Gidenlerin neredeyse yarısı 20-39 yaş arasında.
En çok tercih edilen ülke İsviçre oldu.
Dönenler düşülünce Almanya 96 bin 689 vatandaşını net olarak kaybetti.
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