Almanya da Gençlerini Kaybediyor: 2025'te 288 Bin Alman Vatandaşı Ülkeyi Terk Etti

2025'te yurt dışından Almanya'ya gelen Alman vatandaşı sayısı 191 bin 890 oldu. Net kayıp 2024'te 80 bin 879 kişiydi. Destatis kendi açıklamasında bir uyarı da yapıyor: Ülkeden ayrılanların bir kısmı kaydını sildirmediği için gidiş rakamları gelişler kadar güvenilir değil. Gerçek sayı, açıklanandan yüksek olabilir.