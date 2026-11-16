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Almanya da Gençlerini Kaybediyor: 2025'te 288 Bin Alman Vatandaşı Ülkeyi Terk Etti

Almanya da Gençlerini Kaybediyor: 2025'te 288 Bin Alman Vatandaşı Ülkeyi Terk Etti

Almanya
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 18:31
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Almanya'dan ayrılan Alman vatandaşlarının sayısı 2025'te rekor kırdı. Federal İstatistik Dairesi Destatis'in kesinleşen verilerine göre geçen yıl 288 bin 579 Alman vatandaşı yurt dışına taşındı. Destatis'in Alman vatandaşlarını ayrı saymaya başladığı 1954'ten bu yana hiçbir yıl bu kadar çok kişi gitmemişti.

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Bir yılda gidenlerin sayısı 18 bin 593 kişi arttı.

Bir yılda gidenlerin sayısı 18 bin 593 kişi arttı.

2024'te ülkeden ayrılan Alman vatandaşı sayısı 269 bin 986'ydı. Önceki zirve ise 2016'daki 281 bin 411 kişiydi. 2025 bu iki rakamı da geride bıraktı.

Gidenlerin neredeyse yarısı 20-39 yaş arasında.

Gidenlerin neredeyse yarısı 20-39 yaş arasında.

Destatis'in yaşa göre göç tablosu 2025'te yurt dışına taşınan 134 bin 682 Alman vatandaşının 20-39 yaş grubunda olduğunu gösteriyor. Bu, toplamın yüzde 46,7'si. En kalabalık yaş 25: Yalnız 25 yaşındaki 8 bin 433 Alman ülkeden ayrıldı. 18 yaşından küçük 45 bin 663 çocuk ve genç de yurt dışına taşınanlar arasında.

En çok tercih edilen ülke İsviçre oldu.

En çok tercih edilen ülke İsviçre oldu.

Destatis'e göre Alman vatandaşlarının en çok taşındığı ülke yaklaşık 23 bin kişiyle İsviçre. Onu yaklaşık 14 bin kişiyle Avusturya, yaklaşık 10 bin kişiyle İspanya izliyor.

Dönenler düşülünce Almanya 96 bin 689 vatandaşını net olarak kaybetti.

Dönenler düşülünce Almanya 96 bin 689 vatandaşını net olarak kaybetti.

2025'te yurt dışından Almanya'ya gelen Alman vatandaşı sayısı 191 bin 890 oldu. Net kayıp 2024'te 80 bin 879 kişiydi. Destatis kendi açıklamasında bir uyarı da yapıyor: Ülkeden ayrılanların bir kısmı kaydını sildirmediği için gidiş rakamları gelişler kadar güvenilir değil. Gerçek sayı, açıklanandan yüksek olabilir.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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