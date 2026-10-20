Asosyallik Sanılan Ama Aslında Yüksek Zekâ İşareti Olan 5 Davranış

Hepimizin çevresinde biraz 'asosyal' görünen biri vardır. Kendi halinde takılır, havadan sudan sohbetlerden sıkılır, kalabalıkta sessiz kalır. Bu kişileri tuhaf ya da sosyal açıdan beceriksiz sanmak kolay, ama hikayenin tamamı bu olmayabilir.

Bazı mesafeli ya da alışılmadık davranışlar, aslında olayları daha derinden işleyen bir zihnin işareti olabiliyor. İşte asosyal sanılan ama yüksek zekâya işaret edebilen 5 davranış...

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