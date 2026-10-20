Asosyallik Sanılan Ama Aslında Yüksek Zekâ İşareti Olan 5 Davranış
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Hepimizin çevresinde biraz 'asosyal' görünen biri vardır. Kendi halinde takılır, havadan sudan sohbetlerden sıkılır, kalabalıkta sessiz kalır. Bu kişileri tuhaf ya da sosyal açıdan beceriksiz sanmak kolay, ama hikayenin tamamı bu olmayabilir.
Bazı mesafeli ya da alışılmadık davranışlar, aslında olayları daha derinden işleyen bir zihnin işareti olabiliyor. İşte asosyal sanılan ama yüksek zekâya işaret edebilen 5 davranış...
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1. Yalnız kalmak istemek
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2. Sık sık hayallere dalmak
3. Havadan sudan sohbetten kaçınmak
4. Olaylara anında duygusal tepki vermemek
5. Fazla düşünmek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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