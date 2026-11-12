Yüzlerce Başarılı Çocuğu İnceleyen Yazarın Çocuk Yetiştirirken Asla Vazgeçmediği Kural
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ABD'li gazeteci ve New York Times çok satanlar listesine giren Never Enough (Asla Yeterli Değil) kitabının yazarı Jennifer Breheny Wallace, yedi yıl boyunca başarı kültürünü inceledi ve yüzlerce yüksek başarılı çocukla, aileleriyle görüştü. Kendisi de üç ergen annesi olan Wallace, CNBC Make It için kaleme aldığı yazıda evinde asla taviz vermediği tek kuralı paylaştı.
Wallace'a göre üniversite sınavı ve tercih süreci aile ilişkilerini ciddi şekilde zorlayabiliyor. Her şeyi kontrol etme isteği de çoğu zaman kavgaya ve kırgınlığa dönüşüyor.
Kaynak: CNBC
Kural basit: Gelecek planları haftada sadece bir saat konuşuluyor
Başarılı okullardaki öğrenciler risk grubunda sayılıyor
Çocuğa değerinin başarısına bağlı olmadığını göstermek gerekiyor
Evi baskıdan uzak bir sığınağa çevirmek mümkün
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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