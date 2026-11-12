Yüzlerce Başarılı Çocuğu İnceleyen Yazarın Çocuk Yetiştirirken Asla Vazgeçmediği Kural

ABD'li gazeteci ve New York Times çok satanlar listesine giren Never Enough (Asla Yeterli Değil) kitabının yazarı Jennifer Breheny Wallace, yedi yıl boyunca başarı kültürünü inceledi ve yüzlerce yüksek başarılı çocukla, aileleriyle görüştü. Kendisi de üç ergen annesi olan Wallace, CNBC Make It için kaleme aldığı yazıda evinde asla taviz vermediği tek kuralı paylaştı.

Wallace'a göre üniversite sınavı ve tercih süreci aile ilişkilerini ciddi şekilde zorlayabiliyor. Her şeyi kontrol etme isteği de çoğu zaman kavgaya ve kırgınlığa dönüşüyor.

Kaynak: CNBC