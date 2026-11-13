Gelişim Psikolojisinin En Önemli İsmi Piaget'nin Yıllar Önce Verdiği Ebeveynlik Dersi

Şu sahne size de tanıdık geliyor mu?

4 yaşındaki çocuğunuz montunun fermuarıyla boğuşuyor, yüzünü buruşturmuş, nefesi giderek hızlanıyor. Siz daha ne yaptığınızı düşünmeden ellerinizi uzatıyor, fermuarı çekiyor, yakasını düzeltiyor ve herkesi kapıdan çıkarıyorsunuz. Bu bir sevgi davranışı ve bir bakıma öyle de.

Ama yaklaşık bir asır önce kendi çocuklarının oyun oynarken, bir şeyleri beceremeyip yeniden denerken dünyayı nasıl çözdüğünü yıllarca sessizce izleyen İsviçreli bir bilim insanı, sizden birkaç saniye daha beklemenizi isterdi.

Gelişim psikolojisinin en önemli isimlerinden Jean Piaget, ebeveynlerin bugün de sık yaptığı bir hataya on yıllar önce dikkat çekmişti.