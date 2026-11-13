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Tembellik Sanılan Bu 5 Alışkanlık Aslında İyi Bir Problem Çözücü Olduğunuzu Gösteriyor

Tembellik Sanılan Bu 5 Alışkanlık Aslında İyi Bir Problem Çözücü Olduğunuzu Gösteriyor

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 09:19
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'Zor bir işi odadaki en tembel kişiye verin, çünkü o işin en kolay yolunu bulur.'

Genellikle Bill Gates'e mal edilen bu sözün arkasındaki fikir psikologların ilgisini çekiyor.

ABD'de Veritas Psychology'den psikolog Dr. Gayle MacBride, Parade'e 'tembellik' sanılan bazı alışkanlıkların aslında iyi bir problem çözücü olmanın işareti olabileceğini anlattı. MacBride'a göre asıl akıllıca soru şu: 'İhtiyacımız olan sonuca ulaşmak için gereken en az çaba ne?'

MacBride 'tembel' kelimesini de sevmiyor. Ona göre bu kelime, kişinin daha fazlasını yapabileceğini ama yapmamayı seçtiğini varsayan bir karakter yargısı. Bu yüzden danışanlarını kendilerini bu kelimeyle tanımlamamaları konusunda uyarıyor.

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1. Hayal kurmak

1. Hayal kurmak

Pencereden dışarı bakarak dalıp gitmek verimsiz görünebilir. Ama MacBride'a göre zihni serbest bırakmak bazen daha yaratıcı çözümlere götürüyor.

'Psikologlar bunun bir kısmına 'kuluçka etkisi' diyor. Problemi zaten zihninize yerleştirmişsinizdir, sonra bir süre onunla bilinçli olarak boğuşmayı bırakırsınız' diyen MacBride, yoğun çabanın bazen insanı hep aynı yaklaşıma kilitlediğini söylüyor. Dikkati gevşetmek, birbiriyle ilgisiz görünen fikirlerin bir araya gelmesine fırsat veriyor.

2. Hep kısa yolu aramak

2. Hep kısa yolu aramak

Bazı insanlar bir işe başlarken hemen 'Bunun daha kolay bir yolu var mı?' diye soruyor. Kulağa tembellik gibi gelse de MacBride bu soruyu çok seviyor.

MacBride'a göre iyi bir problem çözücü gereksiz adımları, tekrarlanan işleri ve sadeleştirilebilecek şeyleri arar. Bir şablon hazırlamak, bir klavye kısayolu öğrenmek ya da ayak işlerini tek seferde halletmek bunun örnekleri. 'Burada çok adım atmayı kaliteli işle karıştırmayı bırakıyoruz. Bazen en akıllıca çözüm gerçekten de en basit olanıdır.'

Psikolog, bir kişinin bir işi elle üç saatte yapmasını, başka birinin aynı işi kısa sürede halleden bir tablo hazırlamasıyla karşılaştırıyor. Üç saat çalışanı içgüdüsel olarak daha çok çalışmış sayıyoruz, çünkü görünen çabayı değerli çabayla karıştırıyoruz.

3. Her şeyi aklında tutmak yerine araçlardan yararlanmak

3. Her şeyi aklında tutmak yerine araçlardan yararlanmak

Not almak, telefona hatırlatıcı kurmak, alışveriş listesi yapmak ya da tekrar eden işleri teknolojiye bırakmak... Psikologlar buna 'bilişsel yük aktarımı' diyor.

'Bilgiyi bilerek çevremize yerleştiririz, böylece beynimiz hepsini aynı anda tutmak zorunda kalmaz' diyen MacBride ekliyor: 'Takviminiz size hatırlatabilecekken her randevuyu aklınızda tutmanın ekstra bir puanı yok.'

MacBride'a göre rutin zihinsel işleri dışarı aktarmak, dikkati problemin gerçekten odaklanma gerektiren kısımlarına saklamayı sağlıyor.

4. Tekerleği yeniden icat etmemek

4. Tekerleği yeniden icat etmemek

MacBride'a göre bazen odadaki en akıllı kişi 'Bunu daha önce çözen biri var mı?' diye soran kişi oluyor.

Hazır bir şablon bulmak, cevabı zaten bilen birine danışmak ya da işe yaradığı kanıtlanmış bir yöntemi ödünç almak tembellik gibi görünebilir. Ama psikologa göre bu verimli bir problem çözme stratejisi.

'Özgünlüğe ve çabaya hayranlık duyuyoruz ama iyi problem çözmek her zaman yeni bir şey icat etmek değildir. Bazen neyin yeniden icat edilmesine gerek olmadığını fark etmek en iyi çözümdür' diyor MacBride. Var olan bir yolu kullanmak, zihinsel kapasiteyi gerçekten muhakeme ya da yaratıcılık isteyen işlere ayırmayı sağlıyor.

5. "Bu kadarı yeterli" diyebilmek

5. "Bu kadarı yeterli" diyebilmek

'Bazı insanların bir şeyin yeterince iyi olduğunu fark etme konusunda harika bir yeteneği var' diyor MacBride. Ona göre mükemmeliyete ve optimizasyona duyduğumuz hayranlık, son küçük farkı yakalamak için çok fazla zaman harcamamıza yol açabiliyor.

Bir e-postayı biraz daha iyi olsun diye dört kez daha yazmak ya da bir işi yüzde 95'ten yüzde 97'ye çıkarmak için iki saat daha harcamak bunun örnekleri. MacBride'a göre bir şeyi yapabiliyor olmanız, yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor.

'İyi problem çözmek, ek çabanın artık anlamlı bir karşılık getirmediği anı bilmeyi de içerir. 'Yeterince iyi', yetinmekle aynı şey değildir. Kalan yüzde 5'lik mükemmelliğin, değerinden daha fazla zamana ve enerjiye mal olduğunu fark etmektir.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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