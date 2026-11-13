Tembellik Sanılan Bu 5 Alışkanlık Aslında İyi Bir Problem Çözücü Olduğunuzu Gösteriyor

Bazı insanlar bir işe başlarken hemen 'Bunun daha kolay bir yolu var mı?' diye soruyor. Kulağa tembellik gibi gelse de MacBride bu soruyu çok seviyor.

MacBride'a göre iyi bir problem çözücü gereksiz adımları, tekrarlanan işleri ve sadeleştirilebilecek şeyleri arar. Bir şablon hazırlamak, bir klavye kısayolu öğrenmek ya da ayak işlerini tek seferde halletmek bunun örnekleri. 'Burada çok adım atmayı kaliteli işle karıştırmayı bırakıyoruz. Bazen en akıllıca çözüm gerçekten de en basit olanıdır.'

Psikolog, bir kişinin bir işi elle üç saatte yapmasını, başka birinin aynı işi kısa sürede halleden bir tablo hazırlamasıyla karşılaştırıyor. Üç saat çalışanı içgüdüsel olarak daha çok çalışmış sayıyoruz, çünkü görünen çabayı değerli çabayla karıştırıyoruz.