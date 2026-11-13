Tembellik Sanılan Bu 5 Alışkanlık Aslında İyi Bir Problem Çözücü Olduğunuzu Gösteriyor
'Zor bir işi odadaki en tembel kişiye verin, çünkü o işin en kolay yolunu bulur.'
Genellikle Bill Gates'e mal edilen bu sözün arkasındaki fikir psikologların ilgisini çekiyor.
ABD'de Veritas Psychology'den psikolog Dr. Gayle MacBride, Parade'e 'tembellik' sanılan bazı alışkanlıkların aslında iyi bir problem çözücü olmanın işareti olabileceğini anlattı. MacBride'a göre asıl akıllıca soru şu: 'İhtiyacımız olan sonuca ulaşmak için gereken en az çaba ne?'
MacBride 'tembel' kelimesini de sevmiyor. Ona göre bu kelime, kişinin daha fazlasını yapabileceğini ama yapmamayı seçtiğini varsayan bir karakter yargısı. Bu yüzden danışanlarını kendilerini bu kelimeyle tanımlamamaları konusunda uyarıyor.
1. Hayal kurmak
2. Hep kısa yolu aramak
3. Her şeyi aklında tutmak yerine araçlardan yararlanmak
4. Tekerleği yeniden icat etmemek
5. "Bu kadarı yeterli" diyebilmek
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