Psikologlar Bir Türlü Büyümeyen Yetişkinlerin Asıl Sebebini Anlattı

Sık sık iş değiştiren, sıkıldığı an yeni bir ilişkiye başlayan, faturaları ve önemli kararları hep başkasına bırakan biri var mı hayatınızda? Popüler psikolojide bu davranış kalıbının bir adı var: 'Peter Pan sendromu'.

Miami'de çalışan psikolog Mindy DeSeta bunu 'Bir yetişkinin büyümekte zorlanması' olarak tanımlıyor ve ekliyor: 'Yetişkinlik sorumluluklarından kaçıyorlar, gerçek hayatın işlerinden sıyrılıyorlar ve duygusal olarak olgunlaşmamış oluyorlar.' Real Simple'a konuşan psikologlar, sendromun nedenlerini ve ilişkilere etkisini anlattı.

Kaynak: Real Simple