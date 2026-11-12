Psikologlar Bir Türlü Büyümeyen Yetişkinlerin Asıl Sebebini Anlattı
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Sık sık iş değiştiren, sıkıldığı an yeni bir ilişkiye başlayan, faturaları ve önemli kararları hep başkasına bırakan biri var mı hayatınızda? Popüler psikolojide bu davranış kalıbının bir adı var: 'Peter Pan sendromu'.
Miami'de çalışan psikolog Mindy DeSeta bunu 'Bir yetişkinin büyümekte zorlanması' olarak tanımlıyor ve ekliyor: 'Yetişkinlik sorumluluklarından kaçıyorlar, gerçek hayatın işlerinden sıyrılıyorlar ve duygusal olarak olgunlaşmamış oluyorlar.' Real Simple'a konuşan psikologlar, sendromun nedenlerini ve ilişkilere etkisini anlattı.
Kaynak: Real Simple
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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