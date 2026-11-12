Suyu Yemekten Önce mi, Sonra mı İçmeli? Diyetisyenler Tartışmaya Son Noktayı Koydu
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Çoğumuz suyu ya susadığımızda ya da masadaki unutulmuş şişeyi fark ettiğimizde içiyoruz. Peki sindirim için suyun belirli bir saati var mı? Yemekten önce mi, yemek sırasında mı yoksa sonra mı içmek gerekiyor?
Amerikan yaşam sitesi Real Simple bu soruları iki diyetisyene sordu: Ohio State Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nden diyetisyen Kristine Dilley ve Core Nutrition'ın kurucusu diyetisyen Cici McGuane.
Kaynak: Real Simple
Suyun 'sihirli' bir saati yok
En kolay alışkanlık: Her öğünde bir bardak su
Reflüsü ya da mide sorunu olanlar dikkat
Yemekten önce mi, sırasında mı, sonra mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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