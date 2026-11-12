Suyu Yemekten Önce mi, Sonra mı İçmeli? Diyetisyenler Tartışmaya Son Noktayı Koydu

Çoğumuz suyu ya susadığımızda ya da masadaki unutulmuş şişeyi fark ettiğimizde içiyoruz. Peki sindirim için suyun belirli bir saati var mı? Yemekten önce mi, yemek sırasında mı yoksa sonra mı içmek gerekiyor?

Amerikan yaşam sitesi Real Simple bu soruları iki diyetisyene sordu: Ohio State Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nden diyetisyen Kristine Dilley ve Core Nutrition'ın kurucusu diyetisyen Cici McGuane.

Kaynak: Real Simple