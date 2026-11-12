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Suyu Yemekten Önce mi, Sonra mı İçmeli? Diyetisyenler Tartışmaya Son Noktayı Koydu

Suyu Yemekten Önce mi, Sonra mı İçmeli? Diyetisyenler Tartışmaya Son Noktayı Koydu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 10:42
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Çoğumuz suyu ya susadığımızda ya da masadaki unutulmuş şişeyi fark ettiğimizde içiyoruz. Peki sindirim için suyun belirli bir saati var mı? Yemekten önce mi, yemek sırasında mı yoksa sonra mı içmek gerekiyor?

Amerikan yaşam sitesi Real Simple bu soruları iki diyetisyene sordu: Ohio State Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nden diyetisyen Kristine Dilley ve Core Nutrition'ın kurucusu diyetisyen Cici McGuane.

Kaynak: Real Simple

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Suyun 'sihirli' bir saati yok

Suyun 'sihirli' bir saati yok

Diyetisyenlere göre sindirim için suyun en iyi olduğu belirli bir saat yok. Cici McGuane, 'Bence doğru zaman şimdi. Bilimsel olarak sindirim için en iyi olan sihirli bir saat yok. Asıl önemli olan, gün boyunca düzenli olarak yeterli su içmek ve bu miktarın aktivite düzeyinize ya da özel ihtiyaçlarınıza uygun olması' diyor.

McGuane'ye göre su hatırlatma uygulaması indirmek de işe yarayabilir, ama daha basit bir yol var.

En kolay alışkanlık: Her öğünde bir bardak su

En kolay alışkanlık: Her öğünde bir bardak su

McGuane, belirli bir saat seçmek yerine her öğünde bir bardak su içmeyi öneriyor. Çünkü su sindirimin hemen her aşamasında rol oynuyor. Ağızda besinlerin parçalanmasını başlatan tükürüğün üretimine katkı sağlıyor, lokmayı nemlendirerek yutmayı kolaylaştırıyor ve besinlerin sindirim sisteminde ilerlemesine yardımcı oluyor.

Yeterli su içmek bağırsakların düzenli çalışması için de önemli. McGuane, 'Su dışkının yumuşak kalmasını sağlıyor. Yeterli sıvı, lifin vücuttaki görevini yerine getirmesi için de önemli' diyor.

Reflüsü ya da mide sorunu olanlar dikkat

Reflüsü ya da mide sorunu olanlar dikkat

Diyetisyen Kristine Dilley genel olarak aynı görüşte, ama bir uyarısı var: 'Reflüsü olanlar ya da mide boşalmasının yavaşladığı gastroparezi tanısı alanlar, yemekten hemen önce ve yemek sırasında içtikleri sıvıyı sınırlamaktan fayda görebilir. Yemekte çok fazla sıvı içmek reflü belirtilerini artırabilir ya da mide hareketleri yavaş olanlarda bulantı ve kusmaya yol açabilir.'

Dilley'e göre zayıf olanlar ya da kalp veya solunum sorunları nedeniyle yemek yerken çabuk yorulanlar da yemekten önce ve yemek sırasında az sıvı almalı çünkü bu yeterince yemek yemelerini engelleyebilir. Bu kişilerin suyu gün boyuna yayması daha iyi. 

Dilley, bir seferde çok fazla sıvı içmenin bazı yetişkinlerde reflü, şişkinlik ya da bulantıya yol açabileceğini de hatırlatıyor.

Yemekten önce mi, sırasında mı, sonra mı?

Yemekten önce mi, sırasında mı, sonra mı?

Yemekle birlikte su içmenin mide asidini seyrelttiği ya da sindirimi bozduğu sık duyulan bir inanış. Diyetisyenlere göre ise çoğu insan için yemekle su içmek mide asidini kayda değer ölçüde seyreltmiyor. McGuane, 'Bilimsel çalışmalar, yemek sırasında su içmenin önce ya da sonra içmekten daha iyi olduğunu ortaya koymuş değil' diyor. McGuane'ye göre her zamanın kendine özel faydası var:

  • Yemekten önce: Vücudu suyla destekliyor, mide hacmini geçici olarak artırıyor ve tokluk hissi veriyor.

  • Yemek sırasında: Lokmayı nemlendiriyor ve yutmayı kolaylaştırıyor.

  • Yemekten sonra: Vücudun su ihtiyacını karşılamaya ve normal sindirime destek olmaya devam ediyor.

McGuane, yemekten sonra su içmenin sindirimi bozduğuna ya da su içmek için belirli bir süre beklemek gerektiğine dair güçlü bir bilimsel kanıt olmadığını söylüyor. 'Suyu yemekten 30 dakika önce mi sonra mı içeceğinize odaklanmak yerine gün boyunca yeterli sıvı almaya odaklanın. Ve her zaman olduğu gibi, herkesin ihtiyacı farklı olabilir.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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