Dünyanın En Uzun Uçuşu Guinness Rekoru Kırdı

Avustralya'nın Melbourne kentinden kalkan bir uçak, hiç inmeden 24 saat 24 dakika boyunca uçarak Fransa'nın Toulouse kentine ulaştı. Airbus'ın A350-1000ULR test uçağı, bu uçuşla 'ticari bir yolcu uçağıyla yapılan en uzun mesafeli uçuş' dalında Guinness Dünya Rekoru'nu resmen kırdı.

Uçak 23 bin 155 kilometre yol kat etti, ekip yolculuk boyunca iki gün doğumu ve iki gün batımı gördü. Detaylar 👇

Kaynak: Daily Mail