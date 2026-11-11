Dünyanın En Uzun Uçuşu Guinness Rekoru Kırdı
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Avustralya'nın Melbourne kentinden kalkan bir uçak, hiç inmeden 24 saat 24 dakika boyunca uçarak Fransa'nın Toulouse kentine ulaştı. Airbus'ın A350-1000ULR test uçağı, bu uçuşla 'ticari bir yolcu uçağıyla yapılan en uzun mesafeli uçuş' dalında Guinness Dünya Rekoru'nu resmen kırdı.
Uçak 23 bin 155 kilometre yol kat etti, ekip yolculuk boyunca iki gün doğumu ve iki gün batımı gördü. Detaylar 👇
Kaynak: Daily Mail
Üç kıta, iki okyanus, tek uçuş
Rekor, bağımsız kuruluşların verileriyle onaylandı
Bu uçuş, Sidney-Londra seferlerinin provasıydı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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