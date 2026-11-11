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Dünyanın En Uzun Uçuşu Guinness Rekoru Kırdı

Dünyanın En Uzun Uçuşu Guinness Rekoru Kırdı

Guinness Rekorlar Kitabı Avustralya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 23:31
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Avustralya'nın Melbourne kentinden kalkan bir uçak, hiç inmeden 24 saat 24 dakika boyunca uçarak Fransa'nın Toulouse kentine ulaştı. Airbus'ın A350-1000ULR test uçağı, bu uçuşla 'ticari bir yolcu uçağıyla yapılan en uzun mesafeli uçuş' dalında Guinness Dünya Rekoru'nu resmen kırdı.

Uçak 23 bin 155 kilometre yol kat etti, ekip yolculuk boyunca iki gün doğumu ve iki gün batımı gördü. Detaylar 👇

Kaynak: Daily Mail

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Üç kıta, iki okyanus, tek uçuş

Üç kıta, iki okyanus, tek uçuş

AIB35LR çağrı koduyla uçan uçak, 27 Temmuz'da yerel saatle 17.27'de Melbourne'dan kalktı. Önce Sidney'in üzerinden geçti, ardından Pasifik Okyanusu'nu aşarak Los Angeles yönüne ilerledi ve yolda uluslararası tarih değiştirme çizgisini geçti. Kuzey Amerika'yı boydan boya katettikten sonra Atlantik'i geçti, Londra'nın üzerinden uçarak 28 Temmuz sabahı 09.51'de Toulouse'a indi.

Toplam mesafe 12 bin 503 deniz mili, yani 23 bin 155 kilometre. Guinness'in aktardığına göre uçuşu uçuş takip sitesi Flightradar24 üzerinden canlı olarak yaklaşık 4 milyon kişi izledi.

Rekor, bağımsız kuruluşların verileriyle onaylandı

Rekor, bağımsız kuruluşların verileriyle onaylandı

Airbus'ın açıklamasına göre rekor, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) ve Flightradar24 tarafından bağımsız olarak doğrulanan uçuş verilerine dayanıyor. Uçakta toplam 13 kişi vardı: 3 Airbus test pilotu, 2 Qantas pilotu, 5 uçuş test mühendisi, 2 tasarım mühendisi ve FAI'nin bir temsilcisi.

Daily Mail'e göre bu rekor daha önce 21 yıl boyunca Boeing 777-200LR'nin elindeydi. Bu uçak 2005'te Hong Kong'dan doğuya doğru kalkıp 22 saat 42 dakikada 21 bin 601 kilometre uçmuştu. Airbus'ın ticari uçaklar CEO'su Lars Wagner ise başarıyı şöyle yorumladı: 'Uçağın görevini yerine getirebileceğini tamamen kanıtladık. Dünya rekoru da pastanın üstündeki çilek oldu!'

Bu uçuş, Sidney-Londra seferlerinin provasıydı

Bu uçuş, Sidney-Londra seferlerinin provasıydı

Rekor uçuş aslında bir test uçuşuydu. A350-1000ULR, Avustralya havayolu şirketi Qantas'ın 'Project Sunrise' (Gün Doğumu Projesi) için geliştiriliyor. Qantas bu uçaklarla Sidney'den Londra'ya ve New York'a ilk kez aktarmasız sefer düzenleyecek. Yaklaşık 10 bin deniz millik bu yolculuklar 22 saate kadar sürecek. Uçağın menzili, gövdeye eklenen ek bir arka merkez yakıt tankı sayesinde 1.000 deniz mili uzadı.

Qantas bu modelden 12 adet sipariş etti. İlk uçağın gelecek nisan ayında teslim edilmesi ve aynı yıl Sidney-Londra hattında sefere başlaması planlanıyor.

Guinness'e göre şu an en uzun tarifeli yolcu seferi, 18 saati aşan Singapur-New York hattı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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