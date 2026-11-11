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Hiç Kamuoyuna Gösterilmeyen Pembe Elmas Yüzük 14,6 Milyon Dolara Satıldı

Hiç Kamuoyuna Gösterilmeyen Pembe Elmas Yüzük 14,6 Milyon Dolara Satıldı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 22:49
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70 yılı aşkın süredir aynı ailenin elinde duran ve daha önce hiç kamuoyuna gösterilmeyen bir pembe elmas, sonunda müzayedeye çıktı. 'Bulgari Pink' adı verilen 24 karatlık yüzük, Cenevre'de 12,1 milyon İsviçre frangına, yani 14,6 milyon doları aşan bir fiyata yeni sahibini buldu.

İşte detaylar...

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Yüzük, Christie's'in Cenevre'deki mücevher müzayedesinin en dikkat çeken parçasıydı.

Yüzük, Christie's'in Cenevre'deki mücevher müzayedesinin en dikkat çeken parçasıydı.

10 Kasım Salı günü düzenlenen Magnificent Jewels müzayedesinin son parçası olan 'Bulgari Pink' için beklenen fiyat 10 ila 15 milyon İsviçre frangı arasındaydı. Yüzük, tam da bu aralığın ortasında, 12,1 milyon franka satıldı. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Christie's'in küresel mücevher direktörü Max Fawcett, satıştan önce taşı 'pembe elmasların Mona Lisa'sı' olarak tanımlamıştı. Satışın ardından da güçlü küresel talebe dikkat çekerek Bulgari Pink'in, Christie's'in o hafta Cenevre'deki canlı müzayedelerini yüksek bir notla kapattığını söyledi.

Zümrüt kesimli taş, 70 yılı aşkın süredir aynı soylu ailenin elindeydi.

Zümrüt kesimli taş, 70 yılı aşkın süredir aynı soylu ailenin elindeydi.

24 karatlık elmas, 'fancy intense pink' yani yoğun pembe renk sınıfında. Taş, Avrupalı soylu bir aileye ait. Christie's ailenin adını açıklamadı. Taşı ailenin büyük büyükanne ve büyükbabası 1950'lerde Hindistan'da satın almış. Elmas daha sonra Bulgari'nin Roma'daki atölyelerine götürülmüş ve bir yüzüğe dönüştürülmüş.

Yüzük o günden bu yana ailenin elinde kaldı ve ilk kez bu müzayedede gün yüzüne çıktı.

Taşın Hindistan'ın efsanevi Golconda madenlerinden çıktığı düşünülüyor.

Taşın Hindistan'ın efsanevi Golconda madenlerinden çıktığı düşünülüyor.

Güney Hindistan'daki Golconda madenleri, dünyanın en ünlü elmaslarından bazılarının çıktığı yer. Koh-i-Noor ve Hope Elması da bu madenlerden çıkan taşlar arasında.

Bulgari Pink ayrıca 'Tip IIa' sınıfında yer alıyor. Mücevher kalitesindeki elmasların yüzde 2'sinden azını oluşturan bu sınıftaki taşlar, tarihteki en ünlü elmaslarla ilişkilendirilen saflık ve şeffaflığıyla biliniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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