Hiç Kamuoyuna Gösterilmeyen Pembe Elmas Yüzük 14,6 Milyon Dolara Satıldı

10 Kasım Salı günü düzenlenen Magnificent Jewels müzayedesinin son parçası olan 'Bulgari Pink' için beklenen fiyat 10 ila 15 milyon İsviçre frangı arasındaydı. Yüzük, tam da bu aralığın ortasında, 12,1 milyon franka satıldı. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Christie's'in küresel mücevher direktörü Max Fawcett, satıştan önce taşı 'pembe elmasların Mona Lisa'sı' olarak tanımlamıştı. Satışın ardından da güçlü küresel talebe dikkat çekerek Bulgari Pink'in, Christie's'in o hafta Cenevre'deki canlı müzayedelerini yüksek bir notla kapattığını söyledi.