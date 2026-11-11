Hiç Kamuoyuna Gösterilmeyen Pembe Elmas Yüzük 14,6 Milyon Dolara Satıldı
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70 yılı aşkın süredir aynı ailenin elinde duran ve daha önce hiç kamuoyuna gösterilmeyen bir pembe elmas, sonunda müzayedeye çıktı. 'Bulgari Pink' adı verilen 24 karatlık yüzük, Cenevre'de 12,1 milyon İsviçre frangına, yani 14,6 milyon doları aşan bir fiyata yeni sahibini buldu.
İşte detaylar...
Yüzük, Christie's'in Cenevre'deki mücevher müzayedesinin en dikkat çeken parçasıydı.
Zümrüt kesimli taş, 70 yılı aşkın süredir aynı soylu ailenin elindeydi.
Taşın Hindistan'ın efsanevi Golconda madenlerinden çıktığı düşünülüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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