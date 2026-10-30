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Türkiye'de de Satılıyor: Yapay Zekalı Oyuncak Robot 13 Milyon Konuşmayı Sızdırdı

Türkiye'de de Satılıyor: Yapay Zekalı Oyuncak Robot 13 Milyon Konuşmayı Sızdırdı

Yapay Zeka
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 12:58
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Çin merkezli Energize Lab'in ürettiği yapay zeka destekli oyuncak robotlar, ortaya çıkan büyük bir güvenlik açığıyla dünya gündemine oturdu. Teknoloji sitesi The Verge'ün araştırmasına göre Eilik ve Eiliko modellerine bağlı sistemlerden yaklaşık 13 milyon konuşma kaydına ulaşılabildi. Tepkilerin odağındaki robotlar, Türkiye'de de online alışveriş platformlarında satılmaya devam ediyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi / Kaan Zenginli

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68 bin robottan 13 milyon konuşma kaydına ulaşıldı.

68 bin robottan 13 milyon konuşma kaydına ulaşıldı.

Sohbet edebilen, yüz ifadeleriyle tepki veren ve farklı kişilik özellikleri sergileyen Eilik ile Eiliko, özellikle çocuklara 'küçük bir arkadaş' olarak pazarlanıyor. Ancak bu sevimli tasarımın arkasında ciddi bir veri güvenliği sorunu olduğu ortaya çıktı.

The Verge'ün haberine göre güvenlik araştırmacısı Sammy Azdoufal, şirketin yaklaşık 68 bin aktif robota bağlı sistemine erişerek 13 milyon civarında konuşma kaydına ulaştı. Kayıtların bir kısmı tam metin olarak aranabilen bir veri tabanında tutuluyordu. Bazı ses kayıtlarının ve çocuk fotoğraflarının ise herhangi bir koruma olmadan, internette herkese açık adreslerde saklandığı tespit edildi.

Araştırma için robotu Amazon üzerinden satın alan The Verge muhabiri Sean Hollister'ın deneyimi de dikkat çekti. Robot, Hollister'a konuşmalarını sır olarak saklayacağını söyledi; fakat araştırmacı aynı konuşmanın dökümüne birkaç dakika içinde internet üzerinden ulaşabildi.

31 binden fazla çocuğun adı, yaşı ve doğum günü açığa çıktı.

31 binden fazla çocuğun adı, yaşı ve doğum günü açığa çıktı.

Sızan veriler arasında en çok endişe yaratan kısım çocuklara ait profiller oldu. Araştırmaya göre sistemde ABD'de yaşayan 31 binden fazla çocuğa ait profil bulunuyordu. Bu profillerde isim, yaş ve doğum günü gibi temel bilgilerin yanı sıra aile ve arkadaş ilişkileri, evcil hayvanlar ve kişilik özellikleri de kayıtlıydı. Bazı kayıtlarda e-posta ve IP adresleri de yer aldı.

Uzmanları asıl kaygılandıran ise robotların verdiği cevapların dışarıdan değiştirilebilmesi oldu. Azdoufal, robotun yapay zeka yanıtlarını uzaktan değiştirerek muhabire 'Dünya düz' gibi gerçek dışı bilgiler ve ailesiyle ilgili asılsız haberler söyletebildiğini gösterdi. Araştırmacıya göre kötü niyetli biri aynı komutları tüm robotlara aynı anda gönderebilirdi.

Energize Lab ise yaşanan temel güvenlik sorunları için özür diledi. Şirket, dış erişimi kestiğini, robot yanıtlarının uzaktan değiştirilmesine imkan tanıyan arayüzü devre dışı bıraktığını ve uzun süreli hafıza özelliğini askıya aldığını açıkladı.

Türkiye'de de satılıyor.

Türkiye'de de satılıyor.

Dünyada tartışma yaratan robotlar, Türkiye'de de çeşitli online platformlarda satışta bulunuyor; fiyatlar model ve satıcıya göre değişiyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir de daha önce çocuklara yönelik sohbet robotlarında yaş tespitinin doğru yapılması ve gizlilik ayarlarının çocuklara göre düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. İnternete bağlanan, mikrofon ya da kamera içeren bir oyuncak almayı düşünen ebeveynler için ürünün veri politikasını incelemek artık her zamankinden önemli.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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