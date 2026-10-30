Türkiye'de de Satılıyor: Yapay Zekalı Oyuncak Robot 13 Milyon Konuşmayı Sızdırdı
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Çin merkezli Energize Lab'in ürettiği yapay zeka destekli oyuncak robotlar, ortaya çıkan büyük bir güvenlik açığıyla dünya gündemine oturdu. Teknoloji sitesi The Verge'ün araştırmasına göre Eilik ve Eiliko modellerine bağlı sistemlerden yaklaşık 13 milyon konuşma kaydına ulaşılabildi. Tepkilerin odağındaki robotlar, Türkiye'de de online alışveriş platformlarında satılmaya devam ediyor.
68 bin robottan 13 milyon konuşma kaydına ulaşıldı.
31 binden fazla çocuğun adı, yaşı ve doğum günü açığa çıktı.
Türkiye'de de satılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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