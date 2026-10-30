Türkiye'de de Satılıyor: Yapay Zekalı Oyuncak Robot 13 Milyon Konuşmayı Sızdırdı

Sohbet edebilen, yüz ifadeleriyle tepki veren ve farklı kişilik özellikleri sergileyen Eilik ile Eiliko, özellikle çocuklara 'küçük bir arkadaş' olarak pazarlanıyor. Ancak bu sevimli tasarımın arkasında ciddi bir veri güvenliği sorunu olduğu ortaya çıktı.

The Verge'ün haberine göre güvenlik araştırmacısı Sammy Azdoufal, şirketin yaklaşık 68 bin aktif robota bağlı sistemine erişerek 13 milyon civarında konuşma kaydına ulaştı. Kayıtların bir kısmı tam metin olarak aranabilen bir veri tabanında tutuluyordu. Bazı ses kayıtlarının ve çocuk fotoğraflarının ise herhangi bir koruma olmadan, internette herkese açık adreslerde saklandığı tespit edildi.

Araştırma için robotu Amazon üzerinden satın alan The Verge muhabiri Sean Hollister'ın deneyimi de dikkat çekti. Robot, Hollister'a konuşmalarını sır olarak saklayacağını söyledi; fakat araştırmacı aynı konuşmanın dökümüne birkaç dakika içinde internet üzerinden ulaşabildi.