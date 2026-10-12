Bilim İnsanı Bir Anne Önerdi: Çocuğunuz İçin Parasını Hak Eden Oyuncaklar
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Bir oyuncak dükkanına girdiğinizde, kafanızın karıştığını biliyoruz. Neredeyse her kutunun üstünde de benzer şeyler yazıyor. 'Beyin gelişimini destekler.'
Peki ama tüm bu iddiaların arkasında gerçekten bilim var mı?
Biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapmış ve yıllarca laboratuvarlarda çalışmış bir anne olan Ashleigh Clegg, popüler oyuncakları araştırmalarla karşılaştırdı. Sonuç, pek çok ebeveyni rahatlatacak türden!
Kaynak: NewsWeek
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"Tahta Kaşık ve İlgili Bir Ebeveyn, Pahalı Oyuncağı Yener"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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