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Bilim İnsanı Bir Anne Önerdi: Çocuğunuz İçin Parasını Hak Eden Oyuncaklar

Bilim İnsanı Bir Anne Önerdi: Çocuğunuz İçin Parasını Hak Eden Oyuncaklar

anne
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 18:31
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Bir oyuncak dükkanına girdiğinizde, kafanızın karıştığını biliyoruz. Neredeyse her kutunun üstünde de benzer şeyler yazıyor. 'Beyin gelişimini destekler.' 

Peki ama tüm bu iddiaların arkasında gerçekten bilim var mı?

Biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapmış ve yıllarca laboratuvarlarda çalışmış bir anne olan Ashleigh Clegg, popüler oyuncakları araştırmalarla karşılaştırdı. Sonuç, pek çok ebeveyni rahatlatacak türden!

Kaynak: NewsWeek

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Listenin Zirvesinde Basit Oyuncaklar Var

Listenin Zirvesinde Basit Oyuncaklar Var

TikTok'ta 'Makaleleri ben okuyorum ki başkaları okumak zorunda kalmasın' diyerek yola çıkan Clegg, en yüksek puanı top bırakma oyuncaklarına verdi. Bir topu deliğe bırakıp aşağıdan çıkışını izlemek, küçük çocukların el becerisini ve neden-sonuç ilişkisini kavramasını oyunla destekliyor.

İkinci sırada şekil yerleştirme oyuncakları var. Clegg'e göre bu oyuncaklar, araştırmacıların çocuklarda hareket planlama ve problem çözme becerisini ölçmek için kullandığı görevlere çok benziyor.

İç içe geçen istifleme bardakları ise orta puan aldı. Nesneleri boyutuna göre sıralama becerisini destekliyorlar, ancak bu beceri zaten zamanla yavaş yavaş gelişiyor. Clegg bu yüzden onları pahalı istifleme oyuncaklarına ucuz bir alternatif olarak öneriyor.

"Tahta Kaşık ve İlgili Bir Ebeveyn, Pahalı Oyuncağı Yener"

"Tahta Kaşık ve İlgili Bir Ebeveyn, Pahalı Oyuncağı Yener"

Clegg, oyuncak pazarlamasının bilimsel görünen iddialara fazlasıyla yaslandığını söylüyor. 'Beyin gelişimini destekler' gibi ifadelerin arkasında çoğu zaman hiçbir kanıt yok.

Ona göre araştırmaların büyük kısmı tek bir noktaya işaret ediyor: etkileşim. Çocukla konuşmak, ona karşılık vermek, sırayla oynamak ve onun yönlendirmesini takip etmek. Clegg bunu şöyle özetliyor: 'İlgili bir ebeveynle tahta bir kaşık, dikkati dağınık bir ebeveynle 60 dolarlık bir gelişim oyuncağından daha iyidir.'

Kitaplar, bloklar, toplar ve evcilik malzemeleri de bütçe dostu öneriler arasında. Kutular, kaplar, kaşıklar ve kumaş parçaları ise hem ücretsiz hem de bebekler için çoğu zaman mağazadan alınan her şeyden daha heyecan verici.

'Hiçbir ebeveyn 'doğru' oyuncağı alamadığı için çocuğunu yüzüstü bıraktığını düşünmemeli. Önemli olan birlikte geçirdiğiniz zaman.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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