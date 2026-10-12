Bilim İnsanı Bir Anne Önerdi: Çocuğunuz İçin Parasını Hak Eden Oyuncaklar

TikTok'ta 'Makaleleri ben okuyorum ki başkaları okumak zorunda kalmasın' diyerek yola çıkan Clegg, en yüksek puanı top bırakma oyuncaklarına verdi. Bir topu deliğe bırakıp aşağıdan çıkışını izlemek, küçük çocukların el becerisini ve neden-sonuç ilişkisini kavramasını oyunla destekliyor.

İkinci sırada şekil yerleştirme oyuncakları var. Clegg'e göre bu oyuncaklar, araştırmacıların çocuklarda hareket planlama ve problem çözme becerisini ölçmek için kullandığı görevlere çok benziyor.

İç içe geçen istifleme bardakları ise orta puan aldı. Nesneleri boyutuna göre sıralama becerisini destekliyorlar, ancak bu beceri zaten zamanla yavaş yavaş gelişiyor. Clegg bu yüzden onları pahalı istifleme oyuncaklarına ucuz bir alternatif olarak öneriyor.