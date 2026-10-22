Z Kuşağı Neden Peluş Oyuncak Takıntılısı Oldu?

Tüketici araştırma şirketi Circana'nın verilerine göre 2025'te İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 43'ü kendisi ya da başka bir yetişkin için oyuncak satın aldı. 18-34 yaş arasındaki Z kuşağında bu oran yüzde 76'ya çıktı. Circana'nın İngiltere oyuncak direktörü Melissa Symonds, yetişkinlerin oyuncak alımında bugüne kadarki en güçlü yılı yaşadıklarını ve bu büyümeyi asıl sürükleyenin Z kuşağı olduğunu söylüyor.

Peluşlar, yetişkinlerin en çok aldığı dördüncü oyuncak kategorisi. Symonds bu eğilimi 'neşe ekonomisi' ile açıklıyor: Ekonomik ve siyasi baskı arttıkça insanlar teselli ve nostalji arayan ürünlere yöneliyor.

Markalar da bundan kazançlı çıktı; Pop Mart'ın net kârı 2025'in ilk yarısında yaklaşık yüzde 400 arttı, Jellycat'in geliri ise 2024'te yüzde 66 büyüyerek 333 milyon sterline ulaştı.