Z Kuşağı Neden Peluş Oyuncak Takıntılısı Oldu?
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TikTok'ta milyonlarca video var: Duvarı boydan boya kaplayan 'Labubu duvarları', beş katlı raflarda sergilenen yumuşacık Jellycat'ler, sahte Labubu'yu gerçeğinden ayırmanın püf noktaları... Bu koleksiyonların sahipleri ise çocuklar değil, Z kuşağından genç yetişkinler.
Pop Mart'ın Labubu bebekleri ve İngiliz markası Jellycat'in peluşlarıyla zirveye çıkan bu çılgınlık, uzmanlara göre bir topluluk özleminin ve çocukluğa dönüşün işareti. Peki büyümeyi erteleyen bir nesil neden oyuncak ayılara sarılıyor?
Z kuşağının yüzde 76'sı kendine oyuncak alıyor.
Büyümek istemeyen bir nesil: 'Peter Pan etkisi'
Bir peluş almak, bir topluluğa katılmak demek.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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