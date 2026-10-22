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Yaşam
Z Kuşağı Neden Peluş Oyuncak Takıntılısı Oldu?

Z Kuşağı Neden Peluş Oyuncak Takıntılısı Oldu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 18:01
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TikTok'ta milyonlarca video var: Duvarı boydan boya kaplayan 'Labubu duvarları', beş katlı raflarda sergilenen yumuşacık Jellycat'ler, sahte Labubu'yu gerçeğinden ayırmanın püf noktaları... Bu koleksiyonların sahipleri ise çocuklar değil, Z kuşağından genç yetişkinler. 

Pop Mart'ın Labubu bebekleri ve İngiliz markası Jellycat'in peluşlarıyla zirveye çıkan bu çılgınlık, uzmanlara göre bir topluluk özleminin ve çocukluğa dönüşün işareti. Peki büyümeyi erteleyen bir nesil neden oyuncak ayılara sarılıyor?

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Z kuşağının yüzde 76'sı kendine oyuncak alıyor.

Z kuşağının yüzde 76'sı kendine oyuncak alıyor.

Tüketici araştırma şirketi Circana'nın verilerine göre 2025'te İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 43'ü kendisi ya da başka bir yetişkin için oyuncak satın aldı. 18-34 yaş arasındaki Z kuşağında bu oran yüzde 76'ya çıktı. Circana'nın İngiltere oyuncak direktörü Melissa Symonds, yetişkinlerin oyuncak alımında bugüne kadarki en güçlü yılı yaşadıklarını ve bu büyümeyi asıl sürükleyenin Z kuşağı olduğunu söylüyor. 

Peluşlar, yetişkinlerin en çok aldığı dördüncü oyuncak kategorisi. Symonds bu eğilimi 'neşe ekonomisi' ile açıklıyor: Ekonomik ve siyasi baskı arttıkça insanlar teselli ve nostalji arayan ürünlere yöneliyor. 

Markalar da bundan kazançlı çıktı; Pop Mart'ın net kârı 2025'in ilk yarısında yaklaşık yüzde 400 arttı, Jellycat'in geliri ise 2024'te yüzde 66 büyüyerek 333 milyon sterline ulaştı.

Büyümek istemeyen bir nesil: 'Peter Pan etkisi'

Büyümek istemeyen bir nesil: 'Peter Pan etkisi'

Symonds, bu tabloyu yetişkinlerin büyümekte ve sorumluluk almakta zorlandığı 'Peter Pan etkisi' ile ilişkilendiriyor. Ona göre ortada bir ironi var: Çocukken büyümek için sabırsızlanıyoruz, yetişkin olduğumuzda ise çocukluğun hayatımızın en güzel dönemi olduğunu fark ediyoruz.

Z kuşağının işi de kolay değil. Sosyal medyada her gün savaş görüntüleri izleyen, hayat pahalılığı ve enflasyonla boğuşan bu nesil için ev almak ya da aile kurmak giderek uzak bir hayale dönüşüyor. 

Bu yüzden pek çoğu 'doom spending' denen alışkanlığa yöneliyor; yani büyük hedeflere asla ulaşamayacağını düşünerek parasını seyahat, markalı ürünler ya da pahalı oyuncaklar gibi küçük lükslere harcıyor. Ebeveynliği erteleyen gençlerin cebinde okul masrafına gitmeyen paranın kalması da bunda etkili.

Bir peluş almak, bir topluluğa katılmak demek.

Bir peluş almak, bir topluluğa katılmak demek.

Ekonomik sıkıntıların yanı sıra yalnızlık da Z kuşağının en büyük sorunlarından biri. Hinge'in İngiltere'de 2 bin Z kuşağı yetişkinle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 85'i yalnızlık hissettiğini söyledi. Oyuncak toplamak ise pek çokları için bir topluluk duygusu sağlıyor. 

Jellycat de bunu fark ederek Londra'da balık-patates temalı, Paris'te pastane temalı, New York'ta ise eski usul lokanta temalı pop-up deneyimleri açtı. Kasım 2025'te Seul'de açılan uzay temalı deneyime gelenlerin yaklaşık yüzde 80'i 20'li ve 30'lu yaşlarındaydı. Londra'daki Selfridges'in oyuncak alımcısı Joe Evans'a göre Jellycat en hızlı satan oyuncak markaları ve insanlar internetteki gruplarda en yeni ürüne ilk kimin sahip olacağı için birbiriyle yarışıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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