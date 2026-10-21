Z Kuşağı ile Büyükleri Neden Anlaşamıyor? Ruh Sağlığı Konusunda Nesiller Arasında Uçurum Var!

1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer kuşağı, ruh sağlığının bugünkü kadar açık konuşulmadığı bir dönemde büyüdü. O yıllarda insanların kaygılarını ve üzüntülerini başkalarıyla paylaşması pek de yaygın değildi. Üstelik yaşanan sıkıntılar çoğu zaman hayatın doğal bir parçası olarak görülüyordu.

Bu nedenle Baby Boomer kuşağındaki bazı kişiler, psikolojik rahatsızlık denildiğinde günlük hayatı ciddi şekilde etkileyen durumları düşünebiliyor. Kendilerini kötü hissettiklerinde depresyonda veya kaygılı olduklarını söylemek yerine stresli bir dönemden geçtiklerini ifade etmeyi tercih edebiliyorlar.

Bu yaklaşım, gençlerle aralarında zaman zaman anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Örneğin genç birinin ruh sağlığını korumak için sınır koyması veya terapiye gitmek istemesi, bazı büyükler tarafından gereksiz bulunabiliyor.

Çünkü onlar için zor bir dönemden geçerken çalışmaya devam etmek ve günlük hayatın sorumluluklarına odaklanmak, sorunlarla başa çıkmanın alışılmış yollarından biri.