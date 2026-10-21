article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Z Kuşağı ile Büyükleri Neden Anlaşamıyor? Ruh Sağlığı Konusunda Nesiller Arasında Uçurum Var!

Z Kuşağı ile Büyükleri Neden Anlaşamıyor? Ruh Sağlığı Konusunda Nesiller Arasında Uçurum Var!

psikoloji
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 13:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir zamanlar insanın yaşadığı sıkıntıları içinde tutması, güçlü olmanın bir göstergesi sayılıyordu. Bugün ise duygularını paylaşmak, terapiye gitmek ve ruh sağlığına zaman ayırmak çok daha doğal karşılanıyor. Ancak herkes bu değişime aynı gözle bakmıyor. Özellikle büyüklerimizin normal karşıladığı bazı duygusal sorunlar, genç kuşaklar için üzerinde durulması gereken bir durum olabiliyor. YourTango’da yayımlanan bir yazı da Baby Boomer, X, Y ve Z kuşaklarının psikolojik sorunları nasıl farklı yorumladığını ele aldı.

Peki hangi kuşak ruhsal sorunlarla kendi başına mücadele etmeyi tercih ediyor, hangisi profesyonel destek almaya daha sıcak bakıyor? Gelin, kuşakların ruh sağlığına yaklaşımındaki farklılıklara birlikte bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Baby Boomer Kuşağı: Psikolojik Sorunları Genellikle Daha Ciddi Durumlarla İlişkilendiriyor

Baby Boomer Kuşağı: Psikolojik Sorunları Genellikle Daha Ciddi Durumlarla İlişkilendiriyor

1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer kuşağı, ruh sağlığının bugünkü kadar açık konuşulmadığı bir dönemde büyüdü. O yıllarda insanların kaygılarını ve üzüntülerini başkalarıyla paylaşması pek de yaygın değildi. Üstelik yaşanan sıkıntılar çoğu zaman hayatın doğal bir parçası olarak görülüyordu.

Bu nedenle Baby Boomer kuşağındaki bazı kişiler, psikolojik rahatsızlık denildiğinde günlük hayatı ciddi şekilde etkileyen durumları düşünebiliyor. Kendilerini kötü hissettiklerinde depresyonda veya kaygılı olduklarını söylemek yerine stresli bir dönemden geçtiklerini ifade etmeyi tercih edebiliyorlar.

Bu yaklaşım, gençlerle aralarında zaman zaman anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Örneğin genç birinin ruh sağlığını korumak için sınır koyması veya terapiye gitmek istemesi, bazı büyükler tarafından gereksiz bulunabiliyor.

Çünkü onlar için zor bir dönemden geçerken çalışmaya devam etmek ve günlük hayatın sorumluluklarına odaklanmak, sorunlarla başa çıkmanın alışılmış yollarından biri.

X Kuşağı: Psikolojik Sorunların Günlük Hayatı Ne Kadar Etkilediğine Bakıyor

X Kuşağı: Psikolojik Sorunların Günlük Hayatı Ne Kadar Etkilediğine Bakıyor

1965-1980 yılları arasında doğan X kuşağı, ruh sağlığı konusunda iki farklı anlayışın arasında yetişti. Bir yandan sorunlarını kendi başına çözmenin önemli olduğunu öğrendiler, diğer yandan psikolojik rahatsızlıklar hakkında toplumun giderek daha fazla bilgi sahibi olduğu bir döneme tanıklık ettiler.

Bu nedenle X kuşağındaki bazı kişiler, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi durumların ciddiye alınması gerektiğini kabul etse de her olumsuz duygunun psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendirilmesine mesafeli yaklaşabiliyor.

Onlara göre kötü bir gün geçirmek, iş yerinde stres yaşamak veya zaman zaman mutsuz hissetmek her zaman profesyonel destek gerektiren bir durum anlamına gelmiyor.

Özellikle kişisel sorunlarını başkalarıyla paylaşmadan çözmeye alışmış kişiler için duygular hakkında uzun uzun konuşmak pek kolay olmayabiliyor.

Yine de X kuşağı, önceki nesillere kıyasla terapi ve ruh sağlığı konusunda yaşanan değişimlere daha yakından tanıklık ettiği için iki farklı bakış açısını da anlayabiliyor.

Y Kuşağı: Ruh Sağlığını Günlük Hayatın Önemli Bir Parçası Olarak Görüyor

Y Kuşağı: Ruh Sağlığını Günlük Hayatın Önemli Bir Parçası Olarak Görüyor

1981-1996 yılları arasında doğan Y kuşağı, diğer adıyla milenyum kuşağı, psikolojik sorunlara ilişkin toplumsal bakışın değiştiği bir dönemde büyüdü.

Bu kuşaktaki birçok kişi için ruh sağlığı, yalnızca bir hastalık teşhisi konulduğunda ilgilenilmesi gereken bir konu değil. İş hayatında yaşanan yoğun stres, ilişkilerdeki sorunlar ve sürekli bir şeylere yetişmeye çalışmak da kişinin psikolojik iyilik hâlini etkileyebiliyor.

Örneğin sürekli yorgun hissetmek veya işten çıktıktan sonra bile sorumlulukları düşünmeye devam etmek, Y kuşağındaki bazı kişilerin yaşam alışkanlıklarını sorgulamasına neden olabiliyor.

Bu nedenle terapiye gitmek, dinlenmeye zaman ayırmak veya kendilerini yoran ilişkilerde sınır koymak, ruh sağlıklarını korumak için başvurdukları yöntemler arasında bulunabiliyor.

Önceki kuşakların doğal karşıladığı bazı stres kaynaklarını sorgulamaları da zaman zaman anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Çünkü onlar için önemli olan yalnızca günlük sorumlulukları yerine getirmek değil, bunu yaparken nasıl hissettiklerini de önemsemek.

Z Kuşağı: Duygularını Konuşmaktan ve Yardım İstemekten Çekinmiyor

Z Kuşağı: Duygularını Konuşmaktan ve Yardım İstemekten Çekinmiyor

Genellikle 1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağı, psikolojik konuların sosyal medyada, okullarda ve günlük sohbetlerde çok daha sık konuşulduğu bir ortamda büyüdü.

Bu nedenle ruh sağlığı hakkında konuşmak, önceki nesillere kıyasla onlara daha doğal gelebiliyor. Sosyal kaygı, tükenmişlik veya sürekli baskı altında hissetmek gibi konular, gençlerin kendi duygularını anlamaya çalışırken üzerinde durduğu meseleler arasında yer alıyor.

Z kuşağındaki bazı kişiler, yaşadıkları sorunları görmezden gelmek yerine neden böyle hissettiklerini araştırmayı tercih ediyor. Profesyonel destek almak da onlar için utanılması veya saklanması gereken bir durum olarak görülmeyebiliyor.

Ancak ruh sağlığı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmek her zaman doğru değerlendirme yapıldığı anlamına gelmiyor.

Özellikle sosyal medyada karşılaşılan psikolojik terimler, zaman zaman günlük duygusal tepkilerle klinik rahatsızlıkların birbirine karıştırılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle bir kişinin yaşadığı sorunun psikolojik bir rahatsızlık olup olmadığını yalnızca internette gördüğü belirtilere bakarak anlaması mümkün değil.

Peki Psikolojik Sorunlara Hangi Kuşak Daha Doğru Yaklaşıyor?

Peki Psikolojik Sorunlara Hangi Kuşak Daha Doğru Yaklaşıyor?

Aslında ruh sağlığına yaklaşımı yalnızca doğum yılı belirlemiyor. İnsanların yetiştikleri aile, yaşadıkları deneyimler, eğitimleri ve çevreleri de duygusal sorunları nasıl değerlendirdiklerini etkileyebiliyor.

Üstelik stres, üzüntü veya kaygı yaşamak her zaman psikolojik bir rahatsızlık olduğu anlamına gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre psikolojik bozukluklar, kişinin düşüncelerini, duygularını veya davranışlarını klinik açıdan önemli ölçüde etkileyen durumları kapsıyor. Bu sorunlar günlük yaşamda belirgin sıkıntılara veya işlev kaybına neden olabiliyor.

Dolayısıyla her duygusal zorluğu hastalık olarak değerlendirmek de yaşanan ciddi sorunları yalnızca geçici bir sıkıntı olarak görmek de doğru değil.

Belki de kuşaklar arasındaki en büyük farklılık, insanların ne hissettiklerinden çok bu duygular hakkında nasıl konuşmayı öğrendiklerinde yatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın