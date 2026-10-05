Travmanın Etkilerini Azaltmaya Yardımcı Olan 3 Terapi Yöntemi
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Yaşadığımız ağır bir olayın etkisinden kurtulmak çoğu zaman sandığımızdan zor. Üstelik travma yalnızca kaza ya da afet gibi büyük olaylardan sonra ortaya çıkmıyor; çocuklukta görülen şiddet, terk edilme ya da yıllarca süren yıpratıcı bir ilişki de kalıcı izler bırakabiliyor. İyi haber ise bu izlerle başa çıkmaya yardımcı olan, etkisi araştırmalarla desteklenen yöntemlerin bulunması. Ruh sağlığı uzmanlarının sıklıkla önerdiği üç yaklaşımı sizin için derledik.
Peki travmayla başa çıkmak için hangi yöntemler öneriliyor?
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Travma yalnızca büyük felaketlerden sonra yaşanmıyor.
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1. EMDR: Göz hareketleriyle anıyı yeniden işlemek
2. Travma odaklı konuşma terapileri: Düşüncelerinizi sorgulayın
3. Bedeni de işin içine katan yaklaşımlar
En önemli nokta: Acele etmeyin, kendinizi zorlamayın.
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Belirtiler uzun sürüyorsa bir uzmana başvurun.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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