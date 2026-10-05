Travmanın Etkilerini Azaltmaya Yardımcı Olan 3 Terapi Yöntemi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre dünyadaki insanların yaklaşık yüzde 70'i yaşamlarının bir döneminde travmatik olabilecek bir olay yaşıyor. Bu kişilerin hepsi travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) geliştirmiyor. Örgüt, olaya maruz kalan insanların çoğunun zamanla kendiliğinden toparlandığını, TSSB yaşayanların ise yaklaşık yüzde 40'a varan kısmının bir yıl içinde iyileştiğini belirtiyor.

Yine de belirtiler bazı insanlarda uzun süre geçmiyor. Kötü anıların zihne istemsizce gelmesi, kabuslar, olayı hatırlatan yerlerden ve düşüncelerden kaçınmak ya da sürekli tetikte olmak bunların başında geliyor. Böyle bir durumda tek başınıza mücadele etmek zorunda olmadığınızı bilmek önemli.