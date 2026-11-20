Portakal Bahçelerine Binlerce Uğur Böceği Çağırdılar: Kimyasal Kullanmadan Zoru Başardılar
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İspanya'da portakal üreticileri, zararlı böceklerle mücadelede dikkat çekici bir yöntem denedi. Ağaçların çevresine özel bitkiler dikilerek uğur böceklerinin bahçelere yerleşmesi sağlandı. Denemelerde portakal ağaçlarının, kimyasal böcek ilacına başvurulmadan zararlılardan korunabildiği görüldü.
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Valencia bölgesindeki çalışmada zararlı böcekleri ortadan kaldırmak için doğadaki avcı böceklerden yararlanıldı.
Ağaçların çevresine barınak sağlayan ve faydalı böcekleri besleyen bitkiler yerleştirildi.
Uğur böcekleri yaprak biti gibi zararlılarla beslendikleri için doğal mücadelede önemli bir yere sahip.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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