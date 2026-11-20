Araştırmacılar, portakal bahçelerinde uğur böceklerinin ve diğer faydalı böceklerin yaşayabileceği uygun alanlar oluşturdu. Bunun için ağaçların çevresine, bu canlılara barınak sağlayan ve beslenmelerine yardımcı olan bitkiler yerleştirildi.

Amaç, zararlı böcekler henüz ortaya çıkmadan faydalı böceklerin bahçede kalmasını sağlamaktı. Bu yüzden böceklerin besin bulmakta zorlandığı zamanlarda polen desteği de verildi. Böylece uğur böceklerinin sayısı, zararlılar çoğalmadan önce artırılmaya çalışıldı. Doğal avcıların bahçeye daha erken yerleşmesi, zararlıların yayılmasını kontrol altında tutmak için önemli bir avantaj sağladı.

Çalışmada yer alan Profesör Apostolos Pekas, Valencia'daki denemelerde bu yöntemle ürünlerin kimyasal böcek ilacına ihtiyaç duyulmadan korunabildiğini belirtti.