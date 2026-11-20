Wizz Air'in 2025'te 4.500 yolcu ve 150 kabin görevlisiyle yaptığı ankete göre, alkış alışkanlığı en çok uçuş sıklığına göre değişiyor. Yılda en fazla bir kez uçanların yüzde 70'i iniş sonrası alkışladığını söylerken, yılda 10'dan fazla uçuş yapanlarda bu oran yüzde 40 civarında kalıyor.

Alkışın nedeni de bölgeye göre farklılaşıyor. Orta ve Doğu Avrupa'daki yolcular alkışı daha çok güvenli inişin verdiği rahatlamayla ilişkilendirirken, Batı Avrupa'dakiler bunu ekibin emeğine bir teşekkür olarak görüyor.

Psikolog Rob Stewart'a göre milyonlarca insan için sıradan olsa da uçmak bazı yolcular için hâlâ kaygı verici. Bu yolcular için yere sağ salim inmek gerçek bir rahatlama yaratıyor ve bu his alkışla dışa vuruluyor.