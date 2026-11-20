Uçak İndiğinde Neden Bazı İnsanlar Alkışlıyor?
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Uçak piste değdiği anda kabinde yükselen alkış, yolculuğun en çok tartışılan anlarından biri.
BBC Travel yazarı Carmen Roberts, uçak inince alkışlamayı sevdiğini sosyal medyada paylaşınca beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bazı takipçileri bu alışkanlığı sevimli buldu, bazıları ise açıkça rahatsız oldu. Roberts, birkaç saniyelik bir alkışın neden bu kadar güçlü duygular uyandırdığını uzmanlara sordu.
Az uçanlar çok daha fazla alkışlıyor.
Alkışın kabinde yayılmasının ardında 'sosyal kanıt' var.
Karşı çıkanların itirazı net: Pilot zaten işini yapıyor.
Kabin ekibine göre alkış giderek azalıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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